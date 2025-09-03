English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Ganesh Visarjan: పబ్లిక్‌లో తీన్మార్ డ్యాన్స్ చేసిన హీరోయిన్..డప్పు కొడితే దద్దరిల్లిపోయింది!

Ganesh Visarjan 2025: దేశవ్యాప్తంగా భక్తులతో చతుర్థి నుండి పూజలు అందుకున్న గణనాథులు ఒక్కొక్కరిగా గంగమ్మ ఒడికి చేరుతున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా వినాయక చతుర్థి జరుపుకునే విధంగానే, గణేష్ విసర్జనను కూడా అదే వైభవంగా జరుపుకుంటున్నారు. అన్ని వయసుల వారు గణేష్ పూజలో పాల్గొంటారు. వారు ఉత్సాహంగా నృత్యం చేసి గణేష్‌కు వీడ్కోలు పలుకుతారు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Sep 3, 2025, 06:06 PM IST

Trending Photos

School Holidays: ఈ వారం వరుసగా మూడు రోజులు స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులకు సెలవు.. ప్రభుత్వ ప్రకటన..
5
School holidays
School Holidays: ఈ వారం వరుసగా మూడు రోజులు స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులకు సెలవు.. ప్రభుత్వ ప్రకటన..
Gold Rate: ఒక్కటైన భారత్-చైనా.. తులం బంగారం ధర ఏకంగా రూ. 20వేలకు పడిపోయే ఛాన్స్.. ఇంతకంటే మంచి వార్త ఉంటుందా?
7
Gold Price Today
Gold Rate: ఒక్కటైన భారత్-చైనా.. తులం బంగారం ధర ఏకంగా రూ. 20వేలకు పడిపోయే ఛాన్స్.. ఇంతకంటే మంచి వార్త ఉంటుందా?
Bank Holiday: సెప్టెంబర్‌ 5న దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్నీ బ్యాంకులు బంద్‌.. ఆర్‌బీఐ ప్రకటన..!
5
bank holiday september 5
Bank Holiday: సెప్టెంబర్‌ 5న దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్నీ బ్యాంకులు బంద్‌.. ఆర్‌బీఐ ప్రకటన..!
8th Pay Commission Latest News: CGHS పథకం స్థానంలో ఉద్యోగులకు కొత్త హెల్త్ స్కీమ్..? కొత్త పే కమిషన్ నిర్ణయం ఏంటి..?
5
8th Pay Commission
8th Pay Commission Latest News: CGHS పథకం స్థానంలో ఉద్యోగులకు కొత్త హెల్త్ స్కీమ్..? కొత్త పే కమిషన్ నిర్ణయం ఏంటి..?
Ganesh Visarjan: పబ్లిక్‌లో తీన్మార్ డ్యాన్స్ చేసిన హీరోయిన్..డప్పు కొడితే దద్దరిల్లిపోయింది!

Ganesh Visarjan 2025: దేశవ్యాప్తంగా భక్తులతో చతుర్థి నుండి పూజలు అందుకున్న గణనాథులు ఒక్కొక్కరిగా గంగమ్మ ఒడికి చేరుతున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా వినాయక చతుర్థి జరుపుకునే విధంగానే, గణేష్ విసర్జనను కూడా అదే వైభవంగా జరుపుకుంటున్నారు. అన్ని వయసుల వారు గణేష్ పూజలో పాల్గొంటారు. వారు ఉత్సాహంగా నృత్యం చేసి గణేష్‌కు వీడ్కోలు పలుకుతారు. ఈ విధంగా ఈ గణేష్ విసర్జన ఉత్సవంలో అనేక మంది సినిమా, రాజకీయ, క్రీడా ప్రముఖులు కూడా పాల్గొంటున్నారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

టాలీవుడ్ హీరోయిన్ శ్రద్ధా దాస్ కూడా గణేష్ నిమజ్జనం వేడుకలో ఎంతో ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. తన అపార్ట్‌మెంట్‌లో ఏర్పాటు చేసిన గణేష్ విగ్రహ నిమజ్జన ఊరేగింపులో ఆమె పాల్గొని స్థానికులతో కలిసి సందడి చేశారు. వర్షం పడుతున్నా ఆమె ఉత్సాహంగా నృత్యం చేసింది. 

స్వయంగా డ్రమ్స్ వాయిస్తూ స్థానికులతో కలిసి వేడుకలు చేసుకుంది నటి శ్రద్ధా దాస్. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను శ్రద్ధా దాస్ స్వయంగా తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పోస్ట్ చేసింది. ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. 

అల్లరి నరేష్ నటించిన 'సిద్ధు ఫ్రమ్ శ్రీకాకుళం' సినిమాతో శ్రద్ధా దాస్ వెండితెరపై అడుగుపెట్టింది. తన మొదటి సినిమా నుంచే అందాల నటిగా, గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. అల్లు అర్జున్ నటించిన 'ఆర్య' సినిమాలో నటించడం ద్వారా ఆమె గుర్తింపు పొందింది. 

ప్రభాస్ నటించిన 'డార్లింగ్' సినిమాలో సెకండ్ హీరోయిన్ గా కూడా నటించింది. 'గుంటూరు టాకీస్' వంటి సినిమాల్లో బోల్డ్ గా నటించిన ఈ అందమైన అమ్మాయి ప్రస్తుతం తెరపై బిజీగా ఉంది. ఆమె రెగ్యులర్ గా సినిమాల్లో కనిపించకపోయినా, శ్రద్ధా దాస్ సోషల్ మీడియాలో చాలా యాక్టివ్ గా ఉంటుంది. ఆమె షేర్ చేసే ఫోటోలు, వీడియోలకు నెటిజన్ల నుండి మంచి స్పందన వస్తుంది.

Also Read: Sim Validity: జియో, ఎయిర్‌టెల్, వీఐ-వీటిలో రీఛార్జ్ చేయకుండా ఎక్కువ రోజులు పనిచేసే సిమ్ ఏది?

ALso Read: Snake Video: ఇంట్లోకి దూరిన భారీ సర్పం..గోడపైకి పాకుతూ..ఎగిరెగిరి దూకుతూ హల్‌చల్‍!!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Shraddha DasShraddha Das videosShraddha Das MoviesShraddha Das LatestShraddha Das Instagram

Trending News