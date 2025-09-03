Ganesh Visarjan 2025: దేశవ్యాప్తంగా భక్తులతో చతుర్థి నుండి పూజలు అందుకున్న గణనాథులు ఒక్కొక్కరిగా గంగమ్మ ఒడికి చేరుతున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా వినాయక చతుర్థి జరుపుకునే విధంగానే, గణేష్ విసర్జనను కూడా అదే వైభవంగా జరుపుకుంటున్నారు. అన్ని వయసుల వారు గణేష్ పూజలో పాల్గొంటారు. వారు ఉత్సాహంగా నృత్యం చేసి గణేష్కు వీడ్కోలు పలుకుతారు. ఈ విధంగా ఈ గణేష్ విసర్జన ఉత్సవంలో అనేక మంది సినిమా, రాజకీయ, క్రీడా ప్రముఖులు కూడా పాల్గొంటున్నారు.
టాలీవుడ్ హీరోయిన్ శ్రద్ధా దాస్ కూడా గణేష్ నిమజ్జనం వేడుకలో ఎంతో ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. తన అపార్ట్మెంట్లో ఏర్పాటు చేసిన గణేష్ విగ్రహ నిమజ్జన ఊరేగింపులో ఆమె పాల్గొని స్థానికులతో కలిసి సందడి చేశారు. వర్షం పడుతున్నా ఆమె ఉత్సాహంగా నృత్యం చేసింది.
స్వయంగా డ్రమ్స్ వాయిస్తూ స్థానికులతో కలిసి వేడుకలు చేసుకుంది నటి శ్రద్ధా దాస్. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను శ్రద్ధా దాస్ స్వయంగా తన ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ చేసింది. ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
అల్లరి నరేష్ నటించిన 'సిద్ధు ఫ్రమ్ శ్రీకాకుళం' సినిమాతో శ్రద్ధా దాస్ వెండితెరపై అడుగుపెట్టింది. తన మొదటి సినిమా నుంచే అందాల నటిగా, గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. అల్లు అర్జున్ నటించిన 'ఆర్య' సినిమాలో నటించడం ద్వారా ఆమె గుర్తింపు పొందింది.
Visarjan 🤩🤩🤩, the best Ganesh Chaturthi ever 🎊🥳🪅#ganeshchaturthi2025 pic.twitter.com/9Xoww723qz
— Shraddha das (@shraddhadas43) September 1, 2025
ప్రభాస్ నటించిన 'డార్లింగ్' సినిమాలో సెకండ్ హీరోయిన్ గా కూడా నటించింది. 'గుంటూరు టాకీస్' వంటి సినిమాల్లో బోల్డ్ గా నటించిన ఈ అందమైన అమ్మాయి ప్రస్తుతం తెరపై బిజీగా ఉంది. ఆమె రెగ్యులర్ గా సినిమాల్లో కనిపించకపోయినా, శ్రద్ధా దాస్ సోషల్ మీడియాలో చాలా యాక్టివ్ గా ఉంటుంది. ఆమె షేర్ చేసే ఫోటోలు, వీడియోలకు నెటిజన్ల నుండి మంచి స్పందన వస్తుంది.
Also Read: Sim Validity: జియో, ఎయిర్టెల్, వీఐ-వీటిలో రీఛార్జ్ చేయకుండా ఎక్కువ రోజులు పనిచేసే సిమ్ ఏది?
ALso Read: Snake Video: ఇంట్లోకి దూరిన భారీ సర్పం..గోడపైకి పాకుతూ..ఎగిరెగిరి దూకుతూ హల్చల్!!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook