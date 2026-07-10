Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • /Aishwarya Lekshmi: పెళ్లి అంటే భయం..కానీ, ఈ వ్యక్తితో బిడ్డను కనాలని ఉంది హీరోయిన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు

Aishwarya Lekshmi: "పెళ్లి అంటే భయం..కానీ, ఈ వ్యక్తితో బిడ్డను కనాలని ఉంది" హీరోయిన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు

Aishwarya Lekshmi Comments On Marriage: పెళ్లి అంటే భయం అని గతంలో చెప్పిన ఓ హీరోయిన్.. ఇప్పుడు పెళ్లి కాకపోయినా అమ్మలా మారాలని ఉందని చెబుతోంది మలయాళ నటి ఐశ్వర్య లక్ష్మి. తాజాగా ఓ సినిమా ఈవెంట్‌లో మాట్లాడిన ఆమె తల్లిగా మారాలని ఉందని మనసులో మాట చెబుతూనే.. కొన్ని లక్షణాలున్న వ్యక్తితోనే పిల్లల్ని కనాలని ఉందని చెప్పింది.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 10, 2026, 08:48 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 08:48 PM IST
Aishwarya Lekshmi: "పెళ్లి అంటే భయం..కానీ, ఈ వ్యక్తితో బిడ్డను కనాలని ఉంది" హీరోయిన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Aishwarya Lekshmi: "పెళ్లి అంటే భయం..కానీ, ఈ వ్యక్తితో బిడ్డను కనాలని ఉంది" హీరోయిన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు
Aishwarya Lekshmi3 min ago
2
EHS Cards25 min ago
3
Harish Rao55 min ago
4
Vasudheva Sutham Review1 hr ago
5
Hero Govinda1 hr ago