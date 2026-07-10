Aishwarya Lekshmi: "పెళ్లి అంటే భయం..కానీ, ఈ వ్యక్తితో బిడ్డను కనాలని ఉంది" హీరోయిన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు

Aishwarya Lekshmi Comments On Marriage: ఇటీవలి కాలంలో సినీ పరిశ్రమకు చెందిన పలువురు హీరోయిన్లు ప్రేమ, పెళ్లి, సహజీవనం వంటి సున్నితమైన విషయాలపై చాలా బాహాటంగా, బోల్డ్గా తమ అభిప్రాయాలను పంచుకుంటున్నారు. తాజాగా, సౌత్ ఇండస్ట్రీలో క్రేజీ హీరోయిన్గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఐశ్వర్య లక్ష్మి వివాహ వ్యవస్థపై చేసిన కొన్ని ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చకు దారితీశాయి.
మలయాళ కుట్టి..టాలీవుడ్ ఎంట్రీ
కేరళలో పుట్టి పెరిగిన ఐశ్వర్య లక్ష్మి తమిళ, మలయాళ చిత్రాల్లో స్టార్ హీరోయిన్గా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. సత్యదేవ్ సరసన నటించిన 'గాడ్సే' చిత్రంతో ఈమె టాలీవుడ్కు పరిచయమయ్యారు. ఆ తర్వాత నాని నిర్మించిన 'హిట్-2' సినిమాలోనూ కీలక పాత్రలో మెరిశారు. ప్రస్తుతం ఈ ముద్దుగుమ్మ మెగా మేనల్లుడు సాయి ధరమ్ తేజ్ సరసన 'సంబరాల ఏటిగట్టు' అనే క్రేజీ ప్రాజెక్ట్లో నటిస్తున్నారు.
ఆలోచనలో పడేసిన 'మట్టి కుస్తీ 2'
ఐశ్వర్య లక్ష్మి ప్రధాన పాత్రలో నటించిన తాజా తమిళ చిత్రం 'గట్ట కుస్తీ' (తెలుగులో 'మట్టి కుస్తీ 2') బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి విజయాన్ని సాధించింది. ఇందులో భార్యగా, ఒక బిడ్డకు తల్లిగా, రెజ్లర్గా ఆమె చూపించిన నటనకు విమర్శకుల నుంచి ప్రశంసలు దక్కాయి. గతంలో పలుమార్లు తనకు "పెళ్లి చేసుకోవడం ఇష్టం లేదు" అని ప్రకటించిన ఈ 35 ఏళ్ల బ్యూటీ ఈ సినిమా ప్రమోషన్ల సందర్భంగా తన మనసులోని సరికొత్త భావాలను పంచుకున్నారు.
ఐశ్వర్య లక్ష్మి అసలు ఏమన్నారంటే..?
వివాహ బంధంపై తనకున్న భయాలు, అలాగే ఒక తల్లిగా మారాలనే తన కోరికను ఐశ్వర్య లక్ష్మి ఈ విధంగా వ్యక్తపరిచారు. "ఈ రోజుల్లో వివాహ వ్యవస్థలో చాలా సమస్యలు వస్తున్నాయని నేను గట్టిగా నమ్ముతున్నాను. ఇప్పటికీ నా అభిప్రాయం మారలేదు. కానీ 'గట్ట కుస్తీ 2' షూటింగ్ సమయంలో ఒక అనుభవం నన్ను తీవ్రంగా ఆలోచింపజేసింది. ఆ సినిమాలో ఒక చిన్నారి ఉంది. ఒక తల్లి పాత్ర పోషిస్తూ, నా కెరీర్లో మొదటిసారిగా ఒక బిడ్డతో అంతటి బలమైన బంధాన్ని పంచుకున్నాను. అప్పటినుంచి నాకు కూడా ఒక బిడ్డ కావాలనే కోరిక బలంగా కలిగింది".
"అయితే, నాకు పుట్టబోయే బిడ్డ సంక్షేమాన్ని, బాధ్యతలను నాతో పాటు సమానంగా పంచుకునే మనస్తత్వం ఉన్న వ్యక్తి నా జీవితంలోకి రావాలి. ఒక మంచి తండ్రిగా బాధ్యత తీసుకునే వ్యక్తి దొరికితే.. అతను మమ్మల్ని వదిలి వెళ్లకుండా ఉండేందుకు నేను అన్ని విధాలా ప్రయత్నిస్తాను. నిజానికి నా జీవితంలోకి మరో పురుషుడిని ఆహ్వానించడానికి నాకు కొన్ని వ్యక్తిగత సమస్యలు, భయాలు ఉన్నాయి. కానీ ఇప్పుడు బిడ్డ కోసం ఆ దిశగా ఒక అడుగు వేయడానికి నా మనసులో మార్పులు మొదలవుతున్నాయి" అని నటి ఐశ్వర్య లక్ష్మి అన్నారు.
నెట్టింట వైరల్ అవుతున్న వ్యాఖ్యలు
పెళ్లిపై భయాలు ఉన్నప్పటికీ, ఒక తల్లిగా మారాలనే కోరికను, అందుకోసం తన లైఫ్ పార్ట్నర్ నుండి ఎలాంటి బాధ్యతను ఆశిస్తుందో ఐశ్వర్య లక్ష్మి స్పష్టంగా చెప్పడం అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది. ప్రస్తుతం ఆమె చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు టాలీవుడ్, కోలీవుడ్ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారాయి.
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