Gayapadda Simham Review: ‘గాయపడ్డ సింహం’ మూవీ రివ్యూ.. మెప్పించిందా..!

‘గాయపడ్డ సింహం’ టైటల్ తోనే సినిమాపై ప్రేక్షకుల్లో అటెన్షన్ క్రియేట్ చేశారు మేకర్స్. దర్శకుడిగా సత్తా చాటిన తరుణ్ భాస్కర్ హీరోగా నటించిన ఈ సినిమలో జేడీ చక్రవర్తి, శ్రీ విష్ణు కూడా నటించడంతో ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి. పైగా టీజర్, ట్రైలర్ ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెంచేశాయి. మరి ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను మెప్పించిందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.
కథ విషయానికొస్తే..
దరహాస్ (తరుణ్ భాస్క్) ఓ అమ్మాయి ప్రేమించుకుంటారు. ఇక ఆ పిల్ల తండ్రి అమెరికాలో సెటిల్ అయిన వాడికే తన కూతురును ఇచ్చిన పెళ్లి చేస్తానంటాడు. దీంతో (తరుణ్ భాస్కర్)అమెరికాకు వెళ్లి అక్కడ సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటాడు.ఈ క్రమంలో ఓ బ్రోకర్ ద్వారా యూఎస్ కు వెళతారు. ఇక అక్కడ డొనాల్ట్ ట్రంప్ ప్రభుత్వం ఇక్కడి నుంచి వెళ్లిన భారతీయ విద్యార్ధులను డిపోర్టేషన్ మీద మళ్లీ మన దేశానికి తిరిగి పంపిస్తోంది. ఈ క్రమంలో ట్రంప్ పై పగ పెంచుకున్న దరహాస్ .. అతనిపై చేతబడి చేయాలని ఫిక్స్ అవుతాడు. అందుకు ఐఏఎస్ కు ప్రిపేర్ అవుతున్న భైరవ్ దాస్ (శ్రీ విష్ణు) సాయం కోరతాడు. ఈ క్రమంలో వైట్ హౌస్ లో పనిచేసే తన స్నేహితుడి ద్వారా ట్రంప్ కు సంబంధించిన వెంట్రుకలను తెప్పిస్తాడు. అవి బ్రూతల్ ధర్మ అనే గ్యాంగ్ స్టర్ (జేడీ చక్రవర్తి)కు సంబంధించిన లాజిస్టిక్స్ ద్వారా మన దేశానికి వస్తుంది. ఈ క్రమంలో ట్రంప్ పై చేయాలనుకున్న దరహాస్ చేతబడి చివరకు సక్సెస్ అయ్యిందా.. ఇందులో గ్యాంగ్ స్టర్ బ్రూతల్ ధర్మ పాత్ర ఏమిటి..? చివరకు ఏం జరిగిందనేదే ‘గాయపడ్డ సింహం’ స్టోరీ.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
దర్శకుడు కశ్యప్ శ్రీనివాస్ ఈ కథను పూర్తిగా లాజిక్ ను పెట్టి ఏదో సరదా కోసం తీసినట్టు పలు ఇంటర్వ్యూల్లో చెప్పాడు. సినిమా కథ కూడా అలాగే ఉంటుంది. మొత్తం బొమ్మరిల్లు, పోకిరి, అర్జున్ రెడ్డి తరహా కొన్ని పేరడి సీన్స్ తో ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేయాలనుకున్నాడు. అందులో కొంత వరకు సక్సెస్ అయ్యాడనే చెప్పాలి. ముఖ్యంగా జేడీ చక్రవర్తి చేసిన బ్రూతల్ ధర్మ పాత్రను డిజైన్ చేసిన విధానం బాగుంది. ఇందులో సత్య బ్యాక్ డ్రాప్ వాడుకున్నాడు. అటు శ్రీ విష్ణుతో చేతబడి వంటి క్షుద్ర మాంత్రికులకు సంబంధించిన ఫ్యామిలీని అని చూపెట్టాడు దర్శకుడు. అందులోంచి నవ్వు పుట్టించే ప్రయత్నం చేశాడు. ముఖ్యంగా డొనాల్డ్ ట్రంప్ వైట్ హౌస్ లో అతని వెంట్రుకలను మన దేశానికి పంపించడం ఇంపాజిబుల్. ఈయన వేసుకునే సూటు బూటు ప్రతి ఒక్క విషయంలో ఎఫ్ బీఐ నిఘా వంటివి ఉంటాయి. వాటన్నింటినీ పక్కనపెట్టి మన దేశానికి పంపించడం కానీ పని. అది ముందుగానే బ్రీఫింగ్ ఇవ్వడంతో ప్రేక్షకులు ఉన్నంతలో ఈ సీన్స్ చూసి నవ్వుకున్నారు. మొత్తంగా మన దిమాగ్ లకు పక్కన పెట్టి లాజిక్ వెతుక్కోకుండా ఉంటే బెటర్. సినిమాటోగ్రఫీ, బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ బాగున్నాయి. నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి.
నటీనటుల విషయానికొస్తే..
తరుణ్ భాస్క్ దర్శకుడిగానే కాకుండా నటుడిగా మంచి ఈజ్ చూపించాడు. మరోవైపు జేడీ చక్రవర్తి తన మార్క్ నటనతో మెప్పించాడు. సెటిల్డ్ పర్ఫామెన్స్ చేశాడు. అతని ఫిజిక్ లో ఎలాంటి మార్పు లేదు. శ్రీ విష్ణు భైరవ దాస్ అనే క్షుద్ర మాంత్రికులకు సంబంధించిన ఫ్యామిలీ మెంబర్ గా చేసిన నటన బాగుంది. ఫరియా అబ్దుల్లా క్యూట్ లుక్స్ తో ఆకట్టుకుంది. తరుణ్ భాస్కర్ లవర్ పాత్రలో నటించిన ఆమె పాత్ర బాగుంది. శుభలేఖ సుధాకర్, హర్షవర్ధన్ తమ పాత్రలకు న్యాయం చేశారు. మిగిలిన నటీనటులు తమ పరిధి మేరకు మెప్పించారు.
పంచ్ లైన్.. ‘గాయపడ్డ సింహం’.. నో లాజిక్.. ఓన్లీ మ్యాజక్..
రేటింగ్: 3/5
