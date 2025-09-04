English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Allu Arjun Anushka: అల్లు అర్జున్, అనుష్క పర్సనల్ కాల్ లీక్..డైరెక్టర్ క్రిష్ మొత్తం లీక్ చేశాడు!

Allu Arjun Anushka Phone Call Leak: టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ అనుష్క శెట్టి నటించిన తాజా చిత్రం 'ఘాటి'. ఈ చిత్రం సెప్టెంబరు 5న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ సినిమాలో స్వీటీ ఓ పవర్‌ఫుల్ పాత్రలో నటించి మరోసారి తెలుగు ఆడియన్స్ ను థ్రిల్ చేసేందుకు రెడీ అయ్యింది. దర్శకుడు క్రిష్ రూపొందించిన ఈ చిత్రానికి సంబంధించి ఇప్పటికే ట్రైలర్, సాంగ్ విడుదలై ఆకట్టుకుంటున్నాయి. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Sep 4, 2025, 07:54 PM IST

అయితే ఇప్పటికే ప్రమోషన్స్ లో జోరు పెంచేసిన 'ఘాటి' చిత్రబృందం.. ఇప్పుడు మరో అడుగు ముందుకేసింది. ఇంటర్వ్యూలతో పాటు స్టార్ హీరోతో ఆడియో ప్రమోషన్స్ చేస్తోంది. దీన్ని చూసిన టాలీవుడ్ ఫ్యాన్స్ మేకర్స్ ఐడియాకి హ్యాట్సాఫ్ చెబుతున్నారు. ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్ కోసం శీలావతి కోసం ఏకంగా పుష్పరాజ్ ముందుకొచ్చాడు. ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్‌తో అనుష్క చేసిన ఆడియో ప్రమోషన్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. 

ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్, హీరోయిన్ అనుష్క శెట్టి మధ్య జరిగిన సంభాషణ ఆసక్తిగా ఉంది. పుష్పరాజ్ అడుగుపెట్టిన తర్వాత ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్ మరో రేంజ్‌కు చేరాయి. ఈ ఆడియోలో అల్లు అర్జున్ మాట్లాడుతూ.. నటి అనుష్క చేసిన లేడీ ఓరియెంటడ్ మూవీస్ గురించి మాట్లాడాడు. ప్రేక్షకులను థియేటర్లకు రప్పించడంలో నటి అనుష్క ఏమి తక్కువ కాదని అల్లు అర్జున్ అన్నారు. 

స్టార్ హీరోలకు పోటీగా అనుష్క తన సినిమాలు ఉండేలా చూసుకుంటున్నారని హీరో అల్లు అర్జున్ అన్నారు. 'అరుంధతి' సినిమాలో జేజమ్మ.. 'భాగమతి', 'రుద్రమదేవి' వంటి పాత్రల్లాగా 'ఘాటి' సినిమా కూడా తెలుగు చలనచిత్ర చరిత్రలో మరుపురాని గుర్తుగా ఉండిపోతుందని ఆయన కొనియాడారు. అల్లు అర్జున్ ఆడియో ప్రమోషన్స్ కొత్తగా ఉండడం వల్ల ఈ సినిమాపై మంచి హైప్ తెచ్చారు. ఇదిలా ఉండగా ఈ ఆడియో ప్రమోషన్స్ ను డైరెక్టర్ క్రిష్ తన సోషల్ మీడియా ఖాతాల్లో పోస్టు చేసుకుంటూ వచ్చాడు. ఈ ఆడియో ప్రమోషన్స్ ఇప్పుడు తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. 

