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Pradeep Rawat:గజినీ, చత్రపతి విలన్ ప్రదీప్ రామ్ సింగ్ రావత్ కన్నుమూత.. సినీ పరిశ్రమలో విషాదం..!

Pradeep Rawat:తెలుగు ప్రేక్షకులకు 'సై' సినిమాతో గుర్తింపు పొందిన ప్రముఖ నటుడు ప్రదీప్ రామ్ సింగ్ రావత్ కన్నుమూశారు. పలు భారతీయ భాషల్లో విలన్ పాత్రలతో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఆయన మరణం సినీ పరిశ్రమను విషాదంలో ముంచెత్తింది. అభిమానులు, సినీ ప్రముఖులు సోషల్ మీడియా ద్వారా సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 04, 2026, 09:53 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 09:53 PM IST
Pradeep Rawat:గజినీ, చత్రపతి విలన్ ప్రదీప్ రామ్ సింగ్ రావత్ కన్నుమూత.. సినీ పరిశ్రమలో విషాదం..!
Image Credit: Pradeep Rawat(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Pradeep Rawat:గజినీ, చత్రపతి విలన్ ప్రదీప్ రామ్ సింగ్ రావత్ కన్నుమూత.. సినీ పరిశ్రమలో విషాదం..!
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