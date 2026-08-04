/Pradeep Rawat:గజినీ, చత్రపతి విలన్ ప్రదీప్ రామ్ సింగ్ రావత్ కన్నుమూత.. సినీ పరిశ్రమలో విషాదం..!

Pradeep Rawat:తెలుగు ప్రేక్షకులకు 'సై' సినిమా ద్వారా బాగా పరిచయమైన ప్రముఖ నటుడు ప్రదీప్ రామ్ సింగ్ రావత్ ఇక లేరు. ఆయన మరణ వార్త సినీ పరిశ్రమతో పాటు అభిమానులను తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. తెలుగు, హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం వంటి పలు భాషల్లో ఆయన ఎన్నో గుర్తుండిపోయే పాత్రలు పోషించారు. ముఖ్యంగా విలన్ పాత్రల్లో తనదైన శైలితో ప్రేక్షకుల మనసుల్లో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకున్నారు. ముఖ్యంగా చత్రపతి, గజినీ లాంటి సినిమాలతో ప్రసిద్ధి చెందారు.
ప్రదీప్ రామ్ సింగ్ రావత్ తన నట జీవితాన్ని టెలివిజన్ రంగంలో ప్రారంభించారు. చిన్న తెరపై మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న తర్వాత సినిమాల్లోకి అడుగుపెట్టారు. క్రమంగా వివిధ భాషల్లో అవకాశాలు అందుకుని తన నటనతో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందారు. గంభీరమైన వ్యక్తిత్వం, శక్తివంతమైన డైలాగ్ డెలివరీ, సహజమైన నటన ఆయనకు మంచి పేరు తీసుకొచ్చాయి.
తెలుగులో దర్శకుడు ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి తెరకెక్కించిన 'సై' సినిమాలో ఆయన పోషించిన ప్రతినాయకుడి పాత్రకు విశేష ఆదరణ లభించింది. ఆ సినిమా విజయంతో టాలీవుడ్లో వరుస అవకాశాలు దక్కాయి. తర్వాత కూడా అనేక చిత్రాల్లో ప్రతినాయకుడిగా, ముఖ్యమైన పాత్రల్లో నటిస్తూ ప్రేక్షకులను అలరించారు. ఆయన నటించిన పాత్రలు ఇప్పటికీ సినీ అభిమానులకు గుర్తుండిపోయేలా ఉన్నాయి.
తెలుగుతో పాటు హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ చిత్రాల్లో కూడా ఆయన తన నటనతో ప్రత్యేక ముద్ర వేశారు. ప్రతి పాత్రను ఎంతో అంకితభావంతో పోషిస్తూ దర్శకుల ప్రశంసలు అందుకున్నారు. విలన్ పాత్రలకు కొత్త శైలిని తీసుకువచ్చిన నటుడిగా ఆయనను సినీ వర్గాలు గుర్తిస్తుంటాయి.
ప్రదీప్ రామ్ సింగ్ రావత్ మరణ వార్త తెలిసిన వెంటనే పలువురు సినీ ప్రముఖులు, అభిమానులు సోషల్ మీడియా ద్వారా సంతాపం తెలియజేస్తున్నారు. ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు ధైర్యం కలగాలని ప్రార్థిస్తూ తమ సానుభూతిని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆయన మరణానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇంకా అధికారికంగా వెల్లడికాలేదు.
ఎన్నో సినిమాల్లో తన అద్భుతమైన నటనతో ప్రేక్షకులను అలరించిన ప్రదీప్ రామ్ సింగ్ రావత్ మరణం భారతీయ సినీ పరిశ్రమకు తీరని లోటుగా భావిస్తున్నారు. ఆయన పోషించిన పాత్రలు, చూపించిన నటన సినీ అభిమానుల హృదయాల్లో ఎప్పటికీ నిలిచిపోతాయని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు
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