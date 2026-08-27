Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • /ఆసక్తి రేకిస్తోన్న ‘ఘమాసాన్’ హిందీ మూవీ ట్రైలర్.. సెప్టెంబర్ 11న జీ5లో స్ట్రీమింగ్..

ఆసక్తి రేకిస్తోన్న ‘ఘమాసాన్’ హిందీ మూవీ ట్రైలర్.. సెప్టెంబర్ 11న జీ5లో స్ట్రీమింగ్..

Ghamasaam  Streaming On ZEE5: జియో స్టూడియోస్, గోల్డెన్ రేషియో ఫిల్మ్స్ సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తోన్న చిత్రం ‘ఘమాసాన్’. తాజాగా ఈ మూవీ ట్రైలర్‌ జీ5 ఓటీటీ వేదికగా విడుదలైంది.  అధికారం, రాజకీయాలు, మనుగడ చుట్టూ సాగే గ్రిప్పింగ్ కథతో ఈ సినిమా తెరకెక్కింది.  సెప్టెంబర్ 11న జీ5లో స్ట్రీమింగ్ కానున్నట్టు ప్రకటించారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 27, 2026, 02:27 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 02:27 PM IST
ఆసక్తి రేకిస్తోన్న ‘ఘమాసాన్’ హిందీ మూవీ ట్రైలర్.. సెప్టెంబర్ 11న జీ5లో స్ట్రీమింగ్..
Image Credit: Ghamasaam (Movie Pic /Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఆసక్తి రేకిస్తోన్న ‘ఘమాసాన్’ హిందీ మూవీ ట్రైలర్.. సెప్టెంబర్ 11న జీ5లో స్ట్రీమింగ్..
2
3
4
5