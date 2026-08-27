/ఆసక్తి రేకిస్తోన్న ‘ఘమాసాన్’ హిందీ మూవీ ట్రైలర్.. సెప్టెంబర్ 11న జీ5లో స్ట్రీమింగ్..

ZEE5 Streaming Gahamasaam Movie: అర్షద్ వార్సీ, ప్రతీక్ గాంధీ ఇషితా దత్తా ప్రధాన పాత్రల్లో టిగ్మాన్షు ధూలియ డైరెక్షన్లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘ఘమాసామ్’. బలమైన కథలను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావాలనే ఒకే ఆలోచనతో ఏర్పడే క్రియేటివ్ కాంబినేషన్స్ ఎప్పుడూ ప్రత్యేకం అని చెప్పాలి. వైవిధ్యమైన కథలను ప్రోత్సహించడం, క్రియేటివ్గా నిర్ణయాలు తీసుకోవడం, ప్రేక్షకులను కేంద్రంగా చేసుకుని వినోదాన్ని అందించాలనే ఆలోచనతో జీ5, జియో స్టూడియోస్, గోల్డెన్ రేషియో ఫిల్మ్స్ కలిసి ఓ ప్రత్యేకమైన కథతో ఆడియన్స్ ముందుకు రాబోతున్నాయి.
‘ఘమాసామ్’ సెప్టెంబర్ 11న హిందీ జీ5లో ఎక్స్క్లూజివ్గా ప్రీమియర్ కానుంది. ‘ఘమాసాన్’ చిత్రాన్ని జ్యోతి దేశ్పాండే (జియో స్టూడియోస్), పీయూష్ సింగ్, అభయానంద్ సింగ్, సౌరభ్ గుప్తా, అశ్విని చౌదరి (గోల్డెన్ రేషియో ఫిల్మ్స్), మితెన్ షా (యేల్స్టార్ ఫిల్మ్స్) సంయుక్తంగా నిర్మించారు.
టిగ్మాన్షు ధూలియా డైరెక్షన్లో తెరకెక్కిన ‘ఘమాసాన్’ ట్రైలర్ విషయానికొస్తే.. అధికారం, వెంటాడటం, మనుగడ చుట్టూ సాగే రఫ్ అండ్ గ్రిప్పింగ్ కథతో కూడిన సరికొత్త ప్రపంచాన్ని ఆవిష్కరిస్తోంది. హిందీ హార్ట్ల్యాండ్ (హిందీ భాష, సంస్కృతి ప్రధానంగా ఉండే ఉత్తర, మధ్య భారత ప్రాంతాల నేపథ్యంలో ఈ చిత్రం తెరకెక్కింది. ఇక్కడ అధికారం, మనుగడ మధ్య సాగే పోరాటంలో ప్రశ్నలే కాదు.. వాటి సమాధానాలు కూడా ఈ సినిమాలో చూపించారు. ఈ చిత్రంలో మహారాజ్గా అర్షద్ వార్సీ, ఆదిత్యగా ప్రతీక్ గాంధీ కనిపించనున్నారు. వీరిద్దరి మధ్య జరిగే పోరాటం కేవలం పోలీస్, నేరస్థుడి మధ్య జరిగే సాధారణ ఘర్షణలా కాకుండా.. . అధికారం, నమ్మకం, రాజకీయాలు, మనుగడతో ముడిపడిన ఓ పూర్తి వ్యవస్థపై నియంత్రణ కోసం సాగే పోరాటంగా మలిచారు. ఈ కథలో పూర్తిగా మంచి హీరోలు అంటూ ఎవరూ ఉండరు.. ఇక్కడ హీరో ఎవరు, విలన్ ఎవరు అని చెప్పడం అంత ఈజీ కాదు. మంచి, చెడుల మధ్య స్పష్టమైన గీత ఉండదనే విషయాన్ని ప్రస్తావించారు.
‘ఘమాసాన్’ ఇప్పటికే పలు ప్రతిష్టాత్మక ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్స్లో ప్రదర్శితమైంది. మామి ముంబై ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్, సినీవెంచర్ ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్, చికాగో సౌత్ ఏషియన్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ వంటి ప్రముఖ అంతర్జాతీయ చిత్రోత్సవాల్లో ఈ చిత్రం ప్రదర్శించబడింది. మరి ఈ సినిమా జీ5 ఓటీటీ వేదికగా ఎలాంటి సంచలనాలు నమోదు చేస్తుందో చూడాలి మరి.
భారత్లోని ప్రముఖ దర్శకులు, క్రియేటర్స్, నిర్మాణ సంస్థలతో కలిసి పనిచేస్తున్న జీ5.. విభిన్నమైన కథలకు, కొత్త తరహా కథనాలకు ప్రేక్షకులను చేరువ చేసే వినోద వేదికగా తన స్థానాన్ని బలోపేతం చేసుకుంది. ఈ కార్యక్రమంలో జీ5 హెడ్ తో పాటు ఈ చిత్ర నిర్మాతలు, హీరోలు అర్షద్ వార్సీ, ప్రతీక్ గాంధీలు పాల్గొన్నారు.
జీ5 గురించి..
జీ5.. భారత్కు చెందిన అతిపెద్ద స్వదేశీ వీడియో స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫామ్గా ఇంతింతై అన్నట్టుగా తన ప్రస్థానాన్ని కొనసాగిస్తోంది. 190కి పైగా దేశాల్లోని ప్రేక్షకులకు జీ5 తన కంటెంట్ను అందిస్తోంది. జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంటర్ప్రైజెస్ లిమిటెడ్కు చెందిన డిజిటల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్లాట్ఫామ్ అయిన జీ5.. ప్రాంతీయ భాషల్లో డిఫరెంట్ కంటెంట్ అందిస్తోంది. జీ ఎంటర్టైన్మెంట్తో FIFA 2034 వరకు కొనసాగనున్న దీర్ఘకాలిక భాగస్వామ్యంలో భాగంగా, భారత్లో FIFA ప్రతిష్టాత్మక ఫుట్బాల్ టోర్నమెంట్లకు కూడా జీ5 వేదికగా నిలుస్తోంది. ఇందులో FIFA వరల్డ్ కప్ 2026తో పాటు 2030 FIFA వరల్డ్ కప్ కూడా జీ5లో స్ట్రీమింగ్ కానున్నాయి.
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