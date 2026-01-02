English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Ghantasala Review:‘ఘంటసాల’ మూవీ రివ్యూ.. ప్రతి తెలుగు వాడు తెలుసుకోవాల్సి కథ..

Ghantasala Review: అమృతం తాగిన వాళ్లను  దేవతలు దేవుళ్లు అంటారు. దివిలో  ఉండే గంధర్వులు భువికి వచ్చి పాడినట్లుగా ఉంటుందా ఘంటసాల గాత్రం. ఆయన గొంతులో భక్తి తొణికిసలాడుతుంది. విరహము ఉంటుంది. విషాద పాటలైనా, ప్రేమ గీతాలైనా, సందేశాత్మక పాటలు,ఇలా ప్రతీది  పాటలశాల ఘంటసాల  నోట అలవోకగా సాగుతాయి. ఆయనే గాన గంధర్వుడు పద్మశ్రీ ఘంటసాల వేంకటేశ్వరరావు. తాజాగా ఈయన జీవిత చరిత్రను తెరపై ఆవిష్కరించారు. ఈ శుక్రవారం విడుదలైన ‘ఘంటసాల ది గ్రేట్’ చిత్రం. కృష్ణచైతన్య టైటిల్ రోల్లో నటించిన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను మెప్పించిందా లేదా అనేది చూడాలి. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 2, 2026, 07:12 PM IST

Ghantasala Review:‘ఘంటసాల’ మూవీ రివ్యూ.. ప్రతి తెలుగు వాడు తెలుసుకోవాల్సి కథ..

Ghantasala Movie Review: కాలాలు మారినా కొందరు మహనీయులు ప్రజల హృదయాలలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతారు. ఆయన నవరస పాటల శాల ఘంటసాల.  పాటల పూదోటలో  విరిసిన పద్మం.ఆయన మను నుంచి దూరమై దశాబ్దాలు గడుస్తున్నాయి. తాజాగా ఈయన జీవిత చరిత్రలపై ‘ఘంటసాల ది గ్రేట్’. సి.హెచ్. రామారావు దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రాన్ని సి.హెచ్.ఫణి ఎంతో కష్టపడి ఇష్టపడి నిర్మించారు. కొత్త యేడాది కానుకగా జనవరి 2న విడుదలైన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను మెప్పించిందా మన మూవీ సమీక్షలో చూద్దాం.. 

కథ విషయానికొస్తే.. 
ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు పాటలు వినని తెలుగు వారితో పాటు  సంగీత ప్రియులుండరు. మన జీవితంలో ఆయన గానం పెనువేసుకుపోయింది. ఆయన పాట తెలిసినంతగా ఆయన వ్యక్తిగత జీవితం చాలా మందికి తెలియదు. ఈయన పాట గొప్పతనంతో పాటు ఆయన వ్యక్తిత్త్వంతో పాటు గొప్పదనాన్ని ఈ తరం వారికి తెలియాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఈయన జీవితంలో ఎత్తు పల్లాలు ఏమిటి..? ఆయన చివరి కోరిక ఏమిటి..? సినీ రంగంలో తారా జువ్వాల వెలిగిపోయిన ఈయన జీవితంలో ఉన్న లోటు పాట్లు ఏమిటనేదే ఈ సినిమా స్టోరీ.  

కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..

తెలుగు తెరపై ఇప్పటికే మనం ఎన్టీఆర్, సావిత్రి సహా పలువురు సినీ నటులకు సంబంధించిన చిత్రాలు తెరకెక్కాయి. అందులో మెజారిటీ చిత్రాలు ప్రేక్షకులను మెప్పించాయి. కొన్ని నిర్మాతలను నొప్పించాయి. ఈ కోవలో అమర గాయకుడు పద్మశ్రీ అవార్డు గ్రహీత ఘంటసాల జీవిత చరిత్రను సినిమాను తెరకెక్కించడం మాములు విషయం కాదు. ఓ గ్లామర్ హీరో లేదా హీరోయిన్ కథతో సినిమాను తెరకెక్కించి ప్రేక్షకులను రంజింప చేయడం ఈజీ. కానీ ఇలాంటి తరహాలో కథను తెరకెక్కించి మెప్పించడం కత్తి మీద సామే. అలాంటి ప్రయత్నాన్ని చెప్పే ప్రయత్నం బాగుంది. ముఖ్యంగా సినిమాల్లో అవకాశాల కోసం ఆయన పడ్డ కష్టాలు.. ఆయన వ్యక్తిత్వం, గొప్ప మనసులు అందరికి తెలియాలన్న ఉద్దేశ్యంతో ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. సినిమా ఇంటర్వెల్ వరకు సినిమాల్లో అవకాశాల కోసం ఆయన పడిన కష్టాలను తెరపై ఆవిష్కరించారు. ఈ పాత్రలో మరో గాయకుడైన కృష్ణ చైతన్యను తీసుకోవడం కలిసొచ్చింది. ఇక ఘంటసాలను ఎంతగానే వేధించే ఓ కలతో ఇంటర్వెల్ బ్యాంగ్ తో తర్వాత ఏం జరుగుతుందనే దానిపై ప్రేక్షకులకు ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేశాడు దర్శకుడు. 
 
ఇక సెకాండాఫ్ లో గాయకుడిగా.. సంగీత దర్శకుడిగా ఆయన ఉన్నతిని చూపించారు. ఆయనతో యుగళగీతం పాడితే బాగుంటుందని లతా మంగేష్కర్ అనుకోవడం.. ఘంటసాల గానామృతాన్ని మహ్మద్ రఫీ వంటి వారు పొగడటం వంటి సన్నివేశాలు ప్రేక్షకులను కట్టిపడేస్తాయి. 
 బడే గులాం అలీ ఖాన్‌తో ఘంటసాల వారికి ఉన్న అనుబంధాన్ని అద్భుతంగా తెరపై ఆవిష్కరొించారు. ముఖ్యంగా పతాక సన్నివేశాల్లో ఆయన గాత్రం మూగబోవడం, చివరి కోరిక తీరకుండానే స్వర్గస్తులు అవ్వడం వంటి సీన్లతో గుండెలను పిండేసాడు.  ఇందులో కొన్ని సన్నివేశాలను పూర్తిగా చూపిస్తే బాగుండేది. అక్కడక్కడ బోరింగ్ సన్నివేశాలున్నా.. ఓవరాల్ గా ఘంటసాల జీవితంలో ఇన్ని కోణాలున్నాయా అనే ఆశ్చర్యం ప్రేక్షకులను కలుగుతుంది.ఇక ఎన్టీఆర్, ఏఎన్నార్ లతో సీన్స్ ఉంటే బాగుండేది. ఆయన జీవితంలో కొన్ని సీన్స్ ను చూపించలేదు. 

ఘంటసాల చిత్రంలో ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది మ్యూజిక్ గురించి. ఈ చిత్రంలో ఆయన పాడిన పాటలే పెట్టడం ప్రేక్షకులకు మంచి ఫీలింగ్ కలిగించారు. గ్రాఫిక్స్ విషయంలో ఇంకాస్త శ్రద్ద పెడితే బాగుండేది. ఆర్ట్ వర్క్ విషయంలో శ్రద్ద పెడితే బాగుండేది. 

నటీనటుల విషయానికొస్తే.. 
ఘంటసాల పాత్రలో కృష్ణ చైతన్య ఒదిగిపోయాడు. స్వతహాగా ఈయన కూడా గాయకుడు కావడంతో ఈ పాత్రకు బలం చేకూరింది.  బాల్యానికి సంబంధించిన క్యారెక్టర్ లో చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ అతులిత్ చక్కగా ఒదిగిపోయాడు. ఘంటసాల సతీమణి పాత్రలో మృదుల పర్వాలేదనిపించారు. బడే గులాం అలీ ఖాన్ పాత్రలో సుమన్ క్యారెక్టర్ బాగా పండింది. ఘంటసాల గురువు గారైన పట్రాయని సీతారామశాస్త్రి పాత్రలో సుబ్బరాయ శర్మ తన పరిధి మేరకు మెప్పించారు. సముద్రాల రాఘవచారి పాత్రలో జెకే భారవి మంచి పాత్ర దొరికింది. 

పంచ్ లైన్.. ‘ఘంటసాల’ .. తెలుగు ప్రేక్షకులు తెలుసుకోవాల్సిన చరిత్ర..

రేటింగ్:2.75/5

