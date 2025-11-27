English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Girija Oak: "ఒక రాత్రికి నీ రేటు ఎంత" ప్రముఖ నటి బహిరంగ ప్రకటన..నేషనల్ క్రష్ మార్ఫింగ్ ఫొటోలు, వీడియోలు వైరల్!

Girija Oak Viral Video: బ్లూ శారీలో ఎంతో అందంగా సోషల్ మీడియాలో గిరిజా ఓక్ ట్రెండ్ సృష్టించింది. కేవలం ఒక్క ఇంటర్వ్యూలోని ఫొటోతో రాత్రికి రాత్రే నేషనల్ క్రష్‌గా మారింది. గతంలో ఆమె ఎన్నో సినిమాల్లో నటించినా.. ఆమెకు ఇంత ఫేమ్ ఎప్పుడూ రాలేదు. ఇప్పుడు ఆమె గురించి దేశం మొత్తం చర్చ జరగుతుందనే ఆనందం ఒకవైపు.. మరోవైపు ఆమెకు బ్యాడ్ కామెంట్స్ ఎక్కువ అయ్యాయని బాధపడుతుంది

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 27, 2025, 01:16 PM IST

Girija Oak Viral Video: బ్లూ శారీలో ఎంతో అందంగా సోషల్ మీడియాలో గిరిజా ఓక్ ట్రెండ్ సృష్టించింది. కేవలం ఒక్క ఇంటర్వ్యూలోని ఫొటోతో రాత్రికి రాత్రే నేషనల్ క్రష్‌గా మారింది. గతంలో ఆమె ఎన్నో సినిమాల్లో నటించినా.. ఆమెకు ఇంత ఫేమ్ ఎప్పుడూ రాలేదు. ఇప్పుడు ఆమె గురించి దేశం మొత్తం చర్చ జరగుతుందనే ఆనందం ఒకవైపు.. మరోవైపు ఆమెకు బ్యాడ్ కామెంట్స్ ఎక్కువ అయ్యాయని బాధపడుతుంది. "రాత్రికి వస్తావా? ఎంత తీసుకుంటావని" అని కొందరు మెసేజ్ చేస్తున్నట్లు గిరిజ చెప్పుకొచ్చింది. ఇలాంటి మెసేజ్‌లు బాధిస్తున్నాయని ఆమె చెప్పింది. 

గిరిజా ఓక్ కొన్ని రోజుల క్రితం 'నేషనల్ క్రష్' అనే ట్యాగ్ పొందిన ఆనందం ఎలా అయితే ఉందో.. ఇప్పుడు ఆమెకు ఇలా కొందరు బ్యాడ్ కామెంట్స్, మార్ఫింగ్ వీడియోలు ఫొటోలతో నెటిజన్లు హల్‌చల్ చేస్తున్న క్రమంలో ఆమె కొంత అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేసింది. 

"రాత్రికి రాత్రే ఫేమస్ అయినా.. నా ఫోటోలను AI ఉపయోగించి కొందరు మార్ఫింగ్ చేసి ఫొటోలు వీడియోలు రిలీజ్ చేస్తున్నారు. కొన్ని వీడియోలలో నేను ఏవో వింతైన పనులు చేస్తున్నట్లు చూపించారు. కొన్ని ఫోటోలలో దుస్తులు లేని విధంగా మార్ఫింగ్ చేశారు. బ్యాడ్ కామెంట్స్ పట్ల నేను, నా కుటుంబం అంతగా పట్టించుకోలేదు. వీటన్నిటిని చాలా ఫన్నీగా తీసుకున్నాను. కానీ, సోషల్ మీడియాలో నాకు వచ్చిన కొన్ని మెసేజ్‌లు చూసి చాలా షాక్ అయ్యాను. నా DM లో నేను మీ కోసం ఏదైనా చేస్తాను. కానీ ఒక రాత్రికి నాకు మీరు కావాలి. మీ దగ్గర ఎంత డబ్బు ఉన్నా సరే. నాకు ఒక అవకాశం ఇవ్వండి. అంటూ నాకు చాలా బ్యాడ్ మెసేజ్‌లు వస్తున్నాయి" అని నటి గిరిజా ఓక్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. 

ఈ వింత ప్రవర్తన గురించి నటి గిరిజ తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తపరిచాయి. "నాకు మెసేజ్ చేసే వ్యక్తులు నిజ జీవితంలో నన్ను చూడరు. వారు నా ముందుకు వచ్చి ఇలా మాట్లాడితే ఏమి జరుగుతుందో వారికి తెలుసు. సోషల్ మీడియాలో వ్యాఖ్యానించే అదే వ్యక్తులు నిజ జీవితంలో ప్రేమ మరియు గౌరవంతో ప్రవర్తిస్తారు" అని గిరిజా ఓక్ అన్నారు.

గిరిజ ఓకే మార్ఫింగ్ గురించి మాట్లాడుతూ..ఈ చీకటి వైపు గురించి బహిరంగంగా వ్యాఖ్యానిస్తూ.. "నేను తెరపై సన్నిహిత సన్నివేశం చేయడానికి మరియు నా ఫోటోలను మార్ఫింగ్ చేయడానికి మధ్య తేడా ఉంది. నా అనుమతి లేకుండా చేసే ఏదైనా తప్పు." నటి చాలా మంది నటీమణులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలపై దృష్టిని ఆకర్షించింది.

