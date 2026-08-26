/Kriti Sanon Rakhi ad Row: నటి కృతి సనన్ రాఖీ యాడ్ వివాదంలో బిగ్ ట్విస్ట్.. కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న జువెల్లరీ సంస్థ.!.

Giva jewellery withdraws kriti sanon raksha bandhan ad: బాలీవుడ్ నటి కృతి సనన్ ఇటీవల జీవి జువెల్లరి సంస్థతో కలిసి ప్రమోషన్ లలో భాగంగా రాఖీ యాడ్ చేసింది. అయితే.. నటి కృతి సనన్ ఈ యాడ్ లో సోదరుడితో పాటు, పెంపుడు శునకంకు కూడా రాఖీ కట్టారు. ఆమె ధరించిన దుస్తుల మీద వివాదం రాజుకుంది. బికినీల మాదిరిగా ఉండి, బోల్డ్ గా ఉండటంతో పండగ పూట, అది కూడా సోదరుడు, సోదరి ప్రేమకు గుర్తుగా పిలిచే రాఖీని ఈ విధంగా దుస్తులు ధరించి జరుపుకొవడం ఏంటని పలువురు సెలబ్రీటీలు, హిందు సంఘాలు భగ్గుమన్నాయి.
దీనిపై ఎంపీ కంగానా రనౌత్ సీరియస్ అయ్యారు. సుమారు 36 సెకన్ల వీడియోలో.. కృతి సనన్, బ్రాలెట్ తరహా బ్లౌజ్తో కూడిన ఇండో-వెస్ట్రన్ దుస్తుల్లో వేసుకుని, సోదరుడితో పాటు, కుక్కను కూడా రాఖీ కట్టడంపై నెట్టింట రచ్చ నడుస్తొంది. ఈ నేపథ్యంలో దీనిపై
ప్రముఖ జ్యువెలరీ బ్రాండ్ 'జీవ' కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. తమ రక్షాబంధన్ వాణిజ్య ప్రకటనను అన్ని మీడియా వేదికల నుంచి ఉపసంహరించుకుంటున్నట్లు ప్రకటించింది.ఈ వివాదంపై 'జీవ' బుధవారం ఇన్స్టాగ్రామ్ వేదికగా కీలక ప్రకటన విడుదల చేసింది. తమ సంస్థకు భారతీయ సంస్కృతి,పండుగలు, సంప్రదాయాల పట్ల తమకు విపరీతమైన గౌరవముందని క్లారిటీ ఇచ్చింది.
కుటుంబ సభ్యులతో పాటు, పెంపుడు జంతువులతోనూ ఆ అనుబంధాన్ని పంచుకోవాలనే తమ ఉద్దేశమని పేర్కొంది. కానీ తమ ఉద్దేశ్యం మరొకటి కాదని తెల్చి చెప్పింది. మరోవైపు కంగానా రనౌత్ తో ఈ ప్రకటనపై నటిపై ఘాటు విమర్శలు చేసిన విషయం తెలిసిందే. 'లోదుస్తులు ధరించి సోదరుడికి రాఖీ కడతారా?' అని ఏకీపారేశారు. మరోవైపు నెట్టింట కూడా ఈ వివాదంపై రచ్చకొనసాగుతుంది. అయితే నటికృతి సనన్ కు ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ అండగా నిలిచారు. దుస్తుల ఎంపికపై వారి వ్యక్తిగతమన్నారు.
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