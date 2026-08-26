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Kriti Sanon Rakhi ad Row: నటి కృతి సనన్ రాఖీ యాడ్ వివాదంలో బిగ్ ట్విస్ట్.. కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న జువెల్లరీ సంస్థ.!.

Giva jewellery withdraws rakhi ad: నటి కృతి సనన్  రాఖీయాడ్ పై వివాదం కాస్త పీక్స్ కు చేరింది. దీనిపై హిందు సంఘాలతో పాటు, బీజేపీ నేతలు కూడా తీవ్రంగా స్పందించారు. ఇటీవల ఎంపీ కంగానా రనౌత్ కూడా దీనిపై నటి కృతి సనన్ ను ఏకీపారేశారు.ఈ నేపథ్యంలో జీవా జువెల్లరి సంస్థ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 26, 2026, 02:36 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 02:45 PM IST
Kriti Sanon Rakhi ad Row: నటి కృతి సనన్ రాఖీ యాడ్ వివాదంలో బిగ్ ట్విస్ట్.. కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న జువెల్లరీ సంస్థ.!.
Image Credit: kritisanonadrow

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Kriti Sanon Rakhi ad Row: బికినితో రాఖి వివాదంలో బిగ్ ట్విస్ట్.. యాడ్‌పై సంస్థ కీలక నిర్ణయం..
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