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Ram Charan: ఆచార్య, గేమ్ ఛేంజర్ దెబ్బతో ‘పెద్ది’ కోసం రూట్ మార్చిన రామ్ చరణ్..

Ram Charan Back to Own Title: ఆర్ఆర్ఆర్ తర్వాత రామ్ చరణ్ గ్లోబల్ స్టార్‌గా ఎదిగాడు. ఆ తర్వాత విడుదలైన ఆచార్య, గేమ్ ఛేంజర్ సినిమాల్లో మెగా పవర్ స్టార్ కాకుండా గ్లోబల్ స్టార్‌గా సంబోధించారు. ఈ రెండు బాక్సాఫీస్ దగ్గర బ్యాక్ టూ బ్యాక్ ఫైర్ అవ్వడంతో .. తాజాగా విడుదలైన ‘పెద్ది’ సినిమా టైటిల్స్‌లో గ్లోబల్ స్టార్‌గా కాకుండా  మెగా పవర్ స్టార్ గా పేరు వేయడం ఇపుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.

Published: Jun 04, 2026, 01:49 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 01:49 PM IST
Ram Charan: ఆచార్య, గేమ్ ఛేంజర్ దెబ్బతో ‘పెద్ది’ కోసం రూట్ మార్చిన రామ్ చరణ్..
Image Credit: Ram Charan

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