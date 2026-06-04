/ Ram Charan: ఆచార్య, గేమ్ ఛేంజర్ దెబ్బతో ‘పెద్ది’ కోసం రూట్ మార్చిన రామ్ చరణ్..

Ram Charan Now Only Mega Power Star: సినిమా ఇండస్ట్రీ అంటేనే సెంటిమెంట్లకు నిలయం. ఇక్కడ తుమ్మినా .. దగ్గినా.. అంతా సెంటిమెంట్గా చూస్తుంటారు. ఇక రామ్ చరణ్ కూడా ఆర్ఆర్ఆర్ సక్సెస్ తర్వాత గ్లోబల్ స్టార్ ఇమేజ్ ఏర్పడింది. దీంతో అభిమానులతో పాటు సినిమా వాళ్లు రామ్ చరణ్ ను పేరు ముందు గ్లోబల్ స్టార్ అని పెట్టి పిలవడం ప్రారంభించారు. ఆర్ఆర్ఆర్ తర్వాత విడుదలైన ‘ఆచార్య’ తో పాటు ఆ తర్వాత విడుదలైన ‘గేమ్ ఛేంజర్’ సినిమాల్లో రామ్ చరణ్ పేరు ముందు గ్లోబల్ స్టార్ అని టైటిల్స్లో వేసారు. ఆ రెండు సినిమాలు ఫ్లాప్ కావడంతో తాజాగా విడుదలైన సినిమాలో రామ్ చరణ్ పేరు ముందు గ్లోబల్ స్టార్ కాకుండా.. మెగా పవర్ స్టార్ అనే పేరు వేశారు. ఈ విషయాన్ని మేకర్స్ ముందుగా ప్రకటించారు.
‘పెద్ది’ నిన్న విడుదలైన ఈ చిత్రానికి మంచి టాక్ వచ్చింది. డీసెంట్ 90ల నాటి స్పోర్ట్స్ డ్రామా ప్రేక్షకులను సీట్లలో కూర్చొబెట్టింది. మొత్తంగా ఈ సినిమాను రెండున్నర గంటల్లో పూర్తి చేయవచ్చు. కానీ దర్శకుడు మూడు గంటలపైగా సాగదీయడం కాస్త బోర్ కొట్టే అంశం. మరోవైపు హీరోయిన్ జాన్వీ కపూర్ పాత్రకు పెద్దగా స్కోప్ లేకపోవడం వంటివి ఈ సినిమాకు నెగిటివ్ అంశాలనే చెప్పాలి. పైగా ఫైట్స్లో గ్రాఫిక్స్ను విపరీతంగా వాడినట్లు తెలుస్తుంది. మొత్తంగా పెద్దిలో రామ్ చరణ్.. క్రికెటర్గా ఆపై వస్తాదుగా.. ఆపై రన్నిర్ గా విభిన్నమైన దశల్లో డిఫరెంట్ యాక్టింగ్తో మెప్పించాడు.
ప్రభుత్వ గుర్తింపు లేని తన గ్రామానికి రైల్వే స్టేషన్ కోసం పెద్ది ఏం చేశాడన్నదే ఈ సినిమా స్టోరీ. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 208 కోట్లకు పైగా ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. ఓవరాల్గా రూ. 400 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లు రాబడితే హిట్ అనిపించుకుంటుంది. మరి ఈ సినిమా ఏ మేరకు బాక్సాఫీస్ దగ్గర విజయం సాధిస్తుందనేది చూడాలి. ఏది ఏమైనా వరుస ఫ్లాపులతో తన పేరు ముందున్న గ్లోబర్ స్టార్ బిరుదును కాకుండా.. మెగా పవర్ స్టార్గా ఉండటమే బెటర్ అనుకున్నట్టు తెలుస్తుంది.
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