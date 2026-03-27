HBD Ram Charan: గ్లోబల్ స్టార్ గా రామ్ చరణ్ సినీ కెరీర్ స్పెషల్..

HBD Ram Charan: తండ్రి తెలుగు సినీ మెగాస్టార్. బాబాయ్ పవర్ స్టార్. వీరిద్దరి బిరుదులతో మెగా పవర్ స్టార్ గా తెలుగు సినీ రంగంలో అడుగుపెట్టాడు. అంతేకాదు ఆ తర్వాత తన కంటూ ప్రత్యేక ఇమేజ్ తో గ్లోబల్ స్టార్ గా ఎదిగాడు. ఈయన సినీ కెరీర్ లో ఎత్తు పల్లాల విషయానికొస్తే.. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 27, 2026, 01:17 PM IST

Ram Charan Specialities: రామ్ చరణ్.. మెగాస్టార్ చిరంజీవి తనయుడిగా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఎంట్రీ ఇచ్చి  ఫస్ట్ మూవీతోనే తండ్రి తగ్గ తనయుడిగా రాణించాడు. తొలి చిత్రంతోనే యాక్షన్ హీరోగా తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు.   ఇక రెండో సినిమా ‘మగధీర’తో టాలీవుడ్ రికార్డుల బెండు తీసాడు. ఇక రాజమౌళి డైరెక్షన్ లో  తెరకెక్కిన ‘ఆర్ఆర్ఆర్’ చిత్రంతో గ్లోబల్ స్టార్ గా తన సత్తా ఏంటో చూపించాడు.  
 
తొలి రెండు సినిమాల తర్వాత మూడో చిత్రంగా  ‘ఆరెంజ్’ అంటూ లవబుల్ చిత్రంతో పలకరిస్తే ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను పెద్దగా అలరించ లేకపోయింది.   ఆ తర్వాత రచ్చ, నాయక్ వంటి మాస్ చిత్రాలతో తెలుగులో యాక్షన్ హీరోగా పేరు సంపాదించుకున్నాడు. హీరోగా హిట్స్  అందుకున్నా.. నటుడిగా రామ్ చరణ్‌కు పెద్దగా పేరైతే రాలేదు. కెరీర్ తొలి నాళ్లలో తండ్రి బాటలో డాన్స్, ఫైట్స్ విషయంలో ఈజ్ చూపించినా.. నటనలో తేలిపోయాడనే కామెంట్స్ వినపడ్డాయి. ముఖంలో ఎలాంటి  ఎక్స్ ప్రెషెన్ పలికించలేడనే  పేరు తెచ్చుకున్నాడు. అప్పట్లో క్రిటిక్స్ కూడా రామ్ చరణ్ ను ఎక్స్ ప్రెషన్స్ విషయంలో ఏకిపారేసారు.  

అంతకు ముందు కొన్ని సినిమాల్లో  రామ్ చరణ్ నటించినా..  అందులో పెద్దగా నటనకు పెద్దగా స్కోప్ ఉండేది కాదు. నాలుగు డాన్సు స్టెప్పులు.. మూడు ఫైట్స్ అంటూ ఓ ఫార్ములా ప్రకారం సినిమాలంటూ రామ్ చరణ్ కెరీర్ సాగిపోయింది.  ఇలాంటి సమయంలో   వాటికి చెక్ చెబుతూ సుకుమార్  దర్శకత్వంలో  రామ్ చరణ్ చేసిన 'రంగస్థలం' చిత్రం ఇతనిలో ఇంత మంచి యాక్టర్ ఉన్నాడా అని క్రిటిక్స్ సైతం ముక్కున వేలుసుకునేలా నటించి మెప్పించాడు. ఈ సినిమా తర్వాత రామ్ చరణ్ కెరీర్ ‘రంగస్థలం’ ముందు రంగస్థలం తర్వాత అనే రేంజ్ కు వెళ్లిపోయింది. ‘రంగస్థలం’ సినిమాతో  తన నటనతో తిట్టిన నోళ్లతోనే మెప్పు పొందాడు. ఈ చిత్రం  నాన్ బాహుబలి రికార్డులను తిరగరాసింది. 

‘రంగస్థలం’ వంటి గ్రామీణ నేపథ్య చిత్రం తర్వాత  బోయపాటి శ్రీను దర్శకత్వంలో చేసిన 'వినయ విధేయ రామ' చిత్రంతో  నటుడిగా రామ్ చరణ్  పలు విమర్శలు ఫేస్ చేశాడు. ఆ తర్వాత రాజమౌళి దర్శకత్వంలో చేసిన ‘ఆర్ఆర్ఆర్’ చిత్రంలో అల్లూరి సీతారామరాజు పాత్రలో ఒదిగిపోయిన తీరును ఎవరు మరిచిపోలేదు.  ఈ చిత్రంలో తన  తోటి స్టార్ హీరో అయిన ఎన్టీఆర్‌తో పోటీ పడి  నటించి మంచి పేరు సంపాదించుకున్నాడు. ఆర్ఆర్ఆర్ వంటి  ఇండస్ట్రీ హిట్ తర్వాత తండ్రి మెగాస్టార్ చిరంజీవితో కలిసి యాక్ట్ చేసిన 'ఆచార్య'చిత్రం మెగాభిమానులకు చేదు జ్ఞాపకాన్ని మిగుల్చింది. ఈ చిత్రం మన తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో భారీ డిజాస్టర్ మూవీస్ లో ఒకటిగా రికార్డులకు ఎక్కింది. అంతకు ముందు రామ్ చరణ్ నటించిన ‘మగధీర’,‘బ్రూస్లీ’ సినిమాల్లో చిరంజీవి అతిథి పాత్రల్లో మెప్పించాడరు. రామ్ చరణ్ తండ్రి నటించిన ‘ఖైదీ నంబర్ 150’ లో ఓ పాటలో గెస్ట్ గా మెరిసాడు.

గతేడాది ఎన్నో అంచనాల మధ్య శంకర్ దర్శకత్వంలో దిల్ రాజు నిర్మాణంలో విడుదలైన ‘గేమ్ ఛేంజర్’ చిత్రంతో తన కెరీర్ పరంగా  బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్ అందుకున్నాడు. ప్రస్తుతం బుచ్చిబాబు సన దర్శకత్వంలో 16వ సినిమా చేస్తున్నాడు. ఈ సినిమాకు ‘పెద్ది’ టైటిల్ రాబోతుంది. ఈ సినిమా ఏప్రిల్ 30న విడుదల కాబోతుంది. తాజాగా బర్త్ డే సందర్భంగా విడుదల చేసిన గ్లింప్స్ కు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది.  తాజాగా ఈ సినిమా షూటింగ్ లో కంటికి గాయమైంది.  ఈ సినిమా తర్వాత సుకుమార్ దర్శకత్వంలో నెక్ట్స్ మూవీ చేస్తున్నాడు. రామ్ చరణ్ సోషల్ మీడియా మాధ్యమం Xలో దాదాపు 4 .1మిలియన్ ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు. అటు మరో సామాజిక మాధ్యమం  ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో 24.7 మిలియన్ ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు. ఈ రోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న రామ్ చరణ్ కు జీ న్యూస్ బర్త్ డే విషెస్ తెలుపుతుంది.  

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

