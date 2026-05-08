/Godari Gattupaina Review: ‘గోదారి గట్టుపైన’ మూవీ రివ్యూ.. విలేజ్ లవ్ స్టోరీ మెప్పించిందా..?

మూవీ రివ్యూ: గోదారి గట్టుపైన
తారాగణం: సుమంత్ ప్రభాస్, నిధి ప్రదీప్, జగపతి బాబు, లైలా, రాజీవ్ కనకాల, సుదర్శన్, రాజ్ కుమార్ కసిరెడ్డి, తదితరులు
ఎడిటింగ్: అనిల్ పసల
సినిమాటోగ్రఫీ: సాయి సంతోష్
మ్యూజిక్: నాగ వంశీ
ప్రొడ్యూసర్: అభినవ్ రావు
స్టోరీ, స్క్రీన్ ప్లే, డైరెక్షన్: సుభాష్ చంద్ర
విడుదల తేది..8-5-2026
సుమంత్ ప్రభాస్, నిధి ప్రదీప్ జంటగా.. జగపతి బాబు లీడ్ రోల్లో సుభాష్ చంద్ర దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘గోదారి గట్టుపైన’. ఇప్పటికే టీజర్, ట్రైలర్ తో ఈ సినిమాపై ఓ వర్గం ప్రేక్షకుల్లో అంచనాలు ఏర్పాడ్డాయి. ముఖ్యంగా ఉభయ గోదావరి జిల్లాల నేపథ్యంలో సాగే ఈ విలేజ్ లవ్ స్టోరీ ఆడియన్స్ ను ఏ మేరకు మెప్పించిందో మన రివ్యూలో చూద్దాం.
కథ విషయానికొస్తే..
గోదావరి జిల్లాలోని ఓ అందమైన కుగ్రామం. పెద్దగా చదువు కాకుండా 7 సీటర్ ఆటో తోలుకొని బతికే రాజు (సుమంత్ ప్రభాస్)స్నేహితులతో సరదాగా గడుపుతూ ఉంటాడు. ఇక అదే గ్రామానికి చెందిన సత్యభామ అలియాస్ మాయ (నిధి ప్రదీప్)తో రాజుకి లవ్ ఎట్ ఫస్ట్ సైట్ అంటూ ప్రేమ పుడుతుంది. మొదట వీళ్లిద్దరి మధ్య చిన్న గొడవతో పరిచయం ఏర్పడుతుంది. అది ప్రేమగా మారుతుంది. ఇక మాయ తండ్రి (జగపతి బాబు) తన కూతురంటే ఆరో ప్రాణం. అడిగిందల్లా ఇస్తూ మహారాణిలా పెంచి పెద్ద చేస్తాడు.అయితే తన కూతురు ప్రేమలో పడిందన్న విషయం తెలుసుకున్న మాయ తండ్రి ఆ ప్రేమను తిరస్కరిస్తాడు. తన తండ్రి పై ఉన్న ప్రేమ కారణంగా రాజును దూరం పెడుతుంది మాయ. ఇక రాజు తన ప్రేమకు గెలిపించుకోవడానికి మాయ తండ్రిని ఎలా ఒప్పించడానికి ఎలాంటి ప్రయత్నాలు చేస్తాడు. ఈ క్రమంలో అతను తన ప్రేమను తిరిగి గెలుచుకున్నాడా లేదా అనేదే మిగతా మూవీ స్టోరీ.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
చాలా సినిమాల్లో మాదిరి ఇది కూడా ఓ గొప్పింటి అమ్మాయిని .. ఓ పేదవాడు ప్రేమిస్తాడు.పైగా ఇద్దరు మతాలు వేరు. ఈ నేపథ్యంలో వీరి ప్రేమకు హీరోయిన్ తండ్రి అడ్డుపడతాడు. చివరకు హీరోయిన్ తండ్రిని ఒప్పించడానికి హీరో ఎలాంటి ప్రయత్నాలు చేసాడనేది అన్ని సినిమాల్లో చూసిందే. రొటీన్ కథే అయినా.. దర్శకుడు సుభాష్ చంద్ర ఈ సినిమా కోసం అల్లుకున్న కథనంతో ఆకట్టుకునే ప్రయత్నం చేశాడు. కొత్త హీరో, హీరోయిన్లతో అతను చేసిన ఈ ప్రేమకథా చిత్రం యూత్ ను కనెక్ట్ అయ్యేలా చేయడంలో సక్సెస్ అయ్యడు. ముఖ్యంగా హీరో అతని గ్యాంగ్ చేసే అల్లర్లు.. సినిమా ప్రారంభంలో ఆటో ఛేజింగ్ వంటివి మాస్ ఆకట్టుకునే విధంగా ఉన్నాయి.
ప్రేమకు కులం, మతం లేదా ఆస్తిపాస్తలు అనే అడ్డుగోడల వల్ల ప్రేమకు పెద్దలు అడ్డుపడటం అనేది మనం ఎన్నో దశాబ్దాలుగా చూస్తున్న రొటిన్ ఫార్ములానే. కానీ ఈ చిత్రంలో దర్శకుడు చెప్పాలనుకున్న పాయింట్ సూటిగా సుత్తి లేకుండా ఇప్పటి యువతకు వారి తల్లిదండ్రులకు కనువిప్పు కలిగించేదిగా ఉంది. మొత్తంగా రొటీన్ గా సాగినా.. క్లైమాక్స్ ట్విస్ట్ ఈ సినిమాకు మెయిన్ పిల్లర్ లా నిలిచింది. జగపతిబాబు పాత్రను ఇంకాస్త పవర్ఫుల్ గా చూపించి ఉంటే బాగుండేది. మొత్తంగా ఎమోషనల్ , తండ్రీ కూతుళ్ల సెంటిమెంట్ సినిమా చూడాలనుకునేవాళ్లకు ఈ వీకెండ్ బెస్ట్ ఆప్షన్ ఈ సినిమా. సినిమాటోగ్రఫీ బాగుంది. బ్యాక్ గ్రౌండ్ .. పాటలు పర్వాలేదనిపిస్తాయి. ఎడిటర్ ఈ సినిమాకు వీక్. చాలా సన్నివేశాలకు కత్తెర వేయడంలో మొహమాటపడ్డాడు. నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి.
నటీనటుల విషయానికొస్తే:
మేం ఫేమస్ తర్వాత మరోసారి పల్లెటూరు యువకుడి పాత్రలో మెప్పించాడు.ఆటో డ్రైవర్ రాజు పాత్రలో సుమంత్ ప్రభాస్ చక్కగా సూట్ అయ్యాడు. గోదారి యాస విషయంలో ఇబ్బంది పడ్డాడు. అది సినిమాలో స్పష్టంగా కనిపించింది. నటుడిగా మంచి ఈజ్ ఉంది. ఎమోషనల్ సీన్స్ లో మెప్పించాడు.సినిమాకు మెయిన్ పిల్లర్ లా నిలిచాడు. పక్కంటి కుర్రాడి తరహా పాత్రలో ఒదిగిపోయిన తీరును మెచ్చుకోవాల్సిందే. నిధి ప్రదీప్ కొత్త అమ్మాయి తన పరిధి మేరకు మెప్పించే ప్రయత్నం చేసింది. తండ్రీ మరియు ప్రేమికుడు మధ్య నలిగిపోయే పాత్రలో ఒదిగిపోయింది. జగపతిబాబు నటన గురించి కొత్తగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. కూతురు కోసం కొండ మీద కోతినైనా తీసుకొచ్చే పొగరుపోతు తండ్రిగా ఒదిగిపోయాడు. రెండు డిపరెంట్ షేడ్స్ ఉన్న పాత్రలో అద్భుత నటన కనబరిచాడు. కూతురితో బ్యాండింగ్ తండ్రులకు బాగా కనెక్ట్ అవుతుంది. హీరోయిన్ తల్లిగా సీనియర్ నటి లైలా కనిపించినా ఆమెకు ప్రాధాన్యత లేదు. సుదర్శన్, రాజ్ కుమార్ కసిరెడ్డి తమదైన కామెడీతో నవ్వించే ప్రయత్నం చేశారు. దేవి ప్రసాద్, రాజీవ్ కనకాల రొటీన్ పాత్రల్లో మెప్పించారు. మిగిలిన నటీనటులు తమ పరిధి మేరకు మెప్పించారు. తమ పరిధి మేరకు న్యాయం చేశారు.
పంచ్ లైన్:గోదారి గట్టుపైన.. డీసెంట్ వింటేజ్ విలేజ్ ఎంటర్టైనర్..
రేటింగ్: 3/5
