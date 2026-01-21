English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Golla Ramavva: ఎన్టీఆర్ దర్శకుడి దృశ్యకావ్యం ‘గొల్ల రామవ్వ’ .. ఈ నెల 25 నుంచి ప్రముఖ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్..

Golla Ramavva OTT Streaming Date: ఉద్యమాల పురిటి గడ్డ తెలంగాణ ఎంతో మంది సాయుధ పోరాట యోధులకు జన్మనిచ్చింది. మంచిగా ఉంటే తలవొంచే తెలంగాణ సమాజం.. తమ ముందు తల ఎగరేస్తే తలలు ఎగరేసుకుపోయే తత్త్వం ఇక్కడ ప్రజల సొంతమనే చెప్పాలి. మంచికి మంచి.. అన్నట్టు అవతాలను బట్టి ఇక్కడ సమాజం స్పందిస్తుంది. ఇక తెలంగాణ సాయుధ పోరాట యోధుల్లో తెర ముందు కొంత మంది కనిపిస్తే.. తెరవెనకాల ఎంతో మంది ఉన్నారు. అలాంటి వారిలో ‘గొల్ల రామవ్వ’ ఒకరు. 

Golla Ramavva OTT Streaming on ETV Win: తెలుగు జాతి గర్వం, ఇక్కడ నుంచి భారత అత్యున్నత ప్రధాని పీఠాన్ని అధిరోహించి.. అప్పల్లో ఉన్న భారత్ ను ఒడ్డున పడేసిన అపర రాజకీయ చాణక్యుడు తెలుగు ఠీవీ భారత రత్న పీవి నరసింహా రావు. ఆయన రాజకీయ వేత్తనే కాదు.. మంచి కవి..పండితుడు కూడా. ఆయన కలం నుంచి జాలు వారిన  తెలంగాణ సాయుధ పోరాటగాథకు దృశ్యరూపం "గొల్ల రామవ్వ". ప్రఖ్యాత రచయిత ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ తనయుడు ముళ్లపూడి వరా డైరెక్షన్ లో  తెరకెక్కిన ఈ రోమాంఛిత వీరగాథను... సుచేత డ్రీమ్ వర్క్స్ ప్రొడక్షన్ - వర్మ డ్రీమ్ క్రియేషన్స్ పతాకాలపై... రామ్ విశ్వాస్ హనూర్కర్ - రాఘవేంద్రవర్మ (బుజ్జి) సంయుక్తంగా నిర్మించారు. 

పేరొందిన పలు మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలిగిన అజహర్ షేక్ ఈ చిత్రానికి కార్యనిర్వాహక నిర్మాతగా కీ రోల్ పోషించారు. అంతేకాదు ఈ చారిత్రక గాథకు అద్భుతమైన సాహిత్యాన్ని అందించడం విశేషం. 

ఇంతకుముందు ఈటీవీ విన్ కోసం "మౌనమే నీ భాష" మూవీని ప్రొడ్యూస్ చేసి ప్రేక్షకుల మెప్పు పొందిన  టీమ్ నుంచి వస్తున్న "గొల్ల రామవ్వ". ఈ చిత్రం  ఈనెల 25 నుంచి ఈటీవీ విన్ లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. "తెలుగు సీతామాలక్ష్మి" తాళ్ళూరి రామేశ్వరి టైటిల్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు.  చిరస్మరణీయంగా నిలిచిపోనున్న ఈ చిత్రానికి... పి.ఆర్.ఓ: ధీరజ్-అప్పాజీ. ఈ సినిమాకు సాయి మధుకర్ సంగీతం అందించారు.  గంగమోని శేఖర్ సినిమాటోగ్రఫీ అందించారు. రాఘవేంద్రవర్మ ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు నిర్వహించారు.  బయ్యవరపు రవి రచన అందించారు.  కార్యనిర్వాహక నిర్మాత - సాహిత్యం: అజహర్ షేక్.  రామ్ విశ్వాస్ హనూర్కర్ - రాఘవేంద్రవర్మ (బుజ్జి) ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా నిర్మించారు. ఈ సినిమాకు స్క్రీన్ ప్లే, డైరెక్షన్ ముళ్ళపూడి వరా. 

