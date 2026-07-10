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Hero Govinda: ఛాతీలో కాల్చాలనుంటే కాల్చుకో.!. భార్యకు బిగ్ ట్విస్ట్ ఇచ్చిన గోవిందా..అసలు మ్యాటర్ ఏమిటంటే..?

Govinda enters Lockupp season 2: తన భార్యపై గోవిందా ప్రశంసలు కురిపించడం ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది. సునీత దగ్గర అమ్మలాంటి ఆప్యాయత ఉందని, అందర్ని కలుపుకొని పొతుందని గోవిందా అన్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 10, 2026, 07:11 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 07:19 PM IST
Hero Govinda: ఛాతీలో కాల్చాలనుంటే కాల్చుకో.!. భార్యకు బిగ్ ట్విస్ట్ ఇచ్చిన గోవిందా..అసలు మ్యాటర్ ఏమిటంటే..?
Image Credit: govinda(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Hero Govinda: ఛాతీలో కాల్చాలనుంటే కాల్చుకో.!. భార్యకు బిగ్ ట్విస్ట్ ఇచ్చిన గోవిందా..అసలు మ్యాటర్ ఏమిటంటే..?
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