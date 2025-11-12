English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Govinda Hospitalised: బాలీవుడ్ నటుడు గోవిందకు తీవ్ర అస్వస్థత..

Govinda Hospitalised: బాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు గోవింద  తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారు. నిన్న రాత్రి ఒక్కసారి కుప్పకూలిపోయారు. దీంతో అప్రమత్తమైన కుటుంబ సభ్యులు ముంబై లోని క్రిటికల్‌ కేర్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 12, 2025, 11:40 AM IST

Govinda Hospitalised: బాలీవుడ్ కామెడీ సూపర్ స్టార్  గోవింద తీవ్ర అనారోగ్యానికి గురయ్యారు. దీంతో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ దగ్గరలోని హాస్పిటల్ లో జాయిన్ చేశారు. ఈయన అనారోగ్యంతో ఆసుపత్రి పాలైన  విషయాన్ని ఆయన స్నేహితుడు మీడియాకు తెలిపారు. రాత్రి  గోవిందకు తలతిరిగి స్పృహ కోల్పోవడంతో కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించి చికిత్స అందించారన్నారు.  అయినా ఆరోగ్యం కుదుటపడక పోవడంతో రాత్రి 1గంటకు ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం ఆయన ఆరోగ్యపరిస్థితిని నిలకడగా వుందని సమాచారం.

గోవింద విషయానికొస్తే.. బాలీవుడ్ లో 80, 90లలో యాక్షన్ కమ్ కామెడీ చిత్రాలతో హిందీ ప్రేక్షకుల మనుసులు గెలుచుకున్నారు. అంతేకాదు స్టేజ్ లపై డాన్సులతో అలరించే ఈయన బాలీవుడ్ లో అగ్ర కథానాయకుడిగా సత్తా చాటారు. కెరీర్ మొదట్లో యాక్షన్ సినిమాలతో అలరించిన గోవిందా.. ఆ తర్వాత కామెడీ సినిమాలతో హిందీ చలన పరిశ్రమలో కామెడీ సూపర్ స్టార్ గా నిలిచారు. ఓ రకంగా జాకీచాన్ తరహాలోనే యాక్షన్ సినిమాల్లో కామెడీని పండించి మెప్పించిన ఘనత గోవిందకు దక్కుతుంది. ముఖ్యంగా బాలీవుడ్ లో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ డాన్సర్స్ లో ఈయనకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. దాదాపు 120 పైగా చిత్రాల్లో హీరోగా నటించి మెప్పించారు. 

1986లో ఇల్జామ్ చిత్రంతో హీరోగా తెరంగేట్రం చేసి ఆపై వెనుదిరిగి చూసుకోలేదు. 90లలో గోవింద సినిమా వస్తుందంటే.. షారుఖ్, సల్మాన్ వంటి హీరోలు తమ సినిమాలను పోస్ట్ పోన్ చేసుకున్న సందర్భాలున్నాయి. అంతేకాదు ఈయన నటించిన చిత్రాల్లో దాదాపు 70 శాతం సక్సెస్ రేట్ ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా 1992 నుంచి 2001 వరకు బాలీవుడ్ లో గోవిందకు గోల్డెన్ పీరియడ్ నడిచింది. అపుడు విడుదలైన చిత్రాల్లో మెజారిటీ సినిమాలు బాక్సాఫీస్ ను షేక్ చేసాయి. ఈయన నటించిన పలు చిత్రాలు తెలుగులో చిరంజీవి, వెంకటేష్, బాలకృష్ణ, సుమన్ వంటి హీరోలు రీమేక్ చేశారు. గోవింద పలు తెలుగు బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రాలను హిందీలో రీమేక్ చేసి హిట్ అందుకున్నారు. అంతేకాదు బాలీవుడ్ లో అమితాబ్, సల్మాన్ ఖాన్, షారుఖ్, సంజయ దత్, రజినీకాంత్, శతృఘ్న సిన్హా, అనిల్ కపూర్ జితేంద్ర వంటి స్టార్ హీరోలతో మల్టీస్టారర్ మూవీస్ చేసారు. కేవలం యాక్షన్, కామెడీతో పాటు ఫ్యామిలీ సెంటిమెంట్ చిత్రాలతో అలరించడం విశేషం. ఈయన కుద్ గర్జ్, దరియా దిల్,హత్య, రాజా బాబు, హీరో నెంబర్ 1, బేటీ నెంబర్ 1, కూలీ నెంబర్ 1, హమ్, ఆంఖే, ఖుద్దార్,  బడే మియా ఛోటే మియా, దుల్హే రాజా వంటి బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రాలున్నాయి. 

