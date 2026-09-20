/Paradise Movie Ticket Price Hike: హీరో నానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం భారీ శుభవార్త.. ప్యారడైస్‌ టికెట్ల ధర పెంపు

Paradise Movie: భారీ అంచనాలతో తెరకెక్కిన ప్యారడైజ్ సినిమా విడుదలకు సిద్ధమైంది. ఇప్పటికే టీజర్, పాటలతో ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొనడంతో ఈ సినిమా ఎప్పుడెప్పుడు విడుదల అవుతుందా అని అందరూ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. తెలంగాణ దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఓదెల తెరకెక్కించిన ప్యారడైజ్ సినిమాకు సంబంధించి తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. సినిమా టికెట్ల ధరలు పెంచుతూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
ప్యారడైజ్ సినిమా స్పెషల్ షో, టికెట్ ధరల పెంపునకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది. సెప్టెంబర్ 23వ తేదీన సాయంత్రం 6:30 గంటలకు స్పెషల్ ప్రీమియర్ షోకు ప్రభుత్వం అనుమతి నిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. టికెట్ ధర రూ.500 (విత్ జీఎస్టీ)గా నిర్ణయించింది. సినిమా విడుదల రోజు నుంచి అంటే సెప్టెంబర్ 27వ తేదీ వరకు మల్టీప్లెక్స్లకు రూ.94 (విత్ జీఎస్టీ), సింగిల్ స్క్రీన్లలో రూ.48 (విత్ జీఎస్టీ) టికెట్ రేట్ల పెంపునకు ప్రభుత్వం అంగీకరించింది.
సెప్టెంబర్ 28వ తేదీ నుంచి అక్టోబర్ 3 వరకు మల్టీప్లెక్స్లకు రూ.45 (విత్ జీఎస్టీ), సింగిల్ స్క్రీన్లలో రూ.23 (విత్ జీఎస్టీ) టికెట్ల ధరలు పెంచుకునేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం అనుమతి ఇస్తూ ఉత్తర్వులు విడుదల చేసింది. సినిమా టికెట్ల ధరలు పెంచడంతో వాటిలో వచ్చే ఆదాయంలో రూ.కోటి తెలుగు సినీ పరిశ్రమ కార్మికుల సంక్షేమ సంఘానికి నిర్మాత ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం ఆదేశం ఇచ్చింది. వీటికి అంగీకరించిన సినిమాలకే ప్రభుత్వం టికెట్ల ధరల పెంపునకు అంగీకరిస్తున్న విషయం తెలిసిందే.
దసరా సినిమాతో శ్రీకాంత్ ఓదెల భారీ హిట్ కొట్టడంతో అతడి రెండో సినిమా మరోసారి నానితో తీస్తున్నాడు. ఇప్పటికే సినిమాకు సంబంధించిన అప్డేట్లు భారీగా రాగా.. ఒక్క ట్రైలర్ విడుదల కాలేదు. అయినా కూడా ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. తప్పకుండా సినిమా విజయం సాధిస్తుందని నాని భారీ ఆశలు పెట్టుకున్నాడు. కాగా తెలంగాణ నేపథ్యంలోనే ఈసారి కూడా కథాంశంగా దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఓదెల తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. మరి ఈ సినిమా ఎలా ఉంటుందనేది కొన్ని రోజుల్లో తెలియనుంది.