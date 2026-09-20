Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • /Paradise Movie Ticket Price Hike: హీరో నానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం భారీ శుభవార్త.. ప్యారడైస్‌ టికెట్ల ధర పెంపు

Paradise Movie Ticket Price Hike: హీరో నానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం భారీ శుభవార్త.. ప్యారడైస్‌ టికెట్ల ధర పెంపు

Govt Of Telangana Announces Good News To Paradise Movie Team: తెలంగాణ ప్రభుత్వం సినీ నటుడు నానికి భారీ శుభవార్త వినిపించింది. తెలంగాణ దర్శకుడు శ్రీకాంత్‌ ఓదెల తెరకెక్కించిన ప్యారడైజ్‌ సినిమాకు సంబంధించి తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. సినిమా టికెట్ల ధరలు పెంచుతూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 21, 2026, 12:11 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 12:11 AM IST
Paradise Movie Ticket Price Hike: హీరో నానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం భారీ శుభవార్త.. ప్యారడైస్‌ టికెట్ల ధర పెంపు
Image Credit: Paradise Movie Ticket Price Hike

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Paradise Movie Ticket Price Hike: హీరో నానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం భారీ శుభవార్త.. ప్యారడైస్‌ టికెట్ల ధర పెంపు
2
3
4
5