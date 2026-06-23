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ఘనంగా 'టాప్ తెలుగు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్'కర్టెన్ రైజర్.. ముఖ్య అతిథులుగా మంచు లక్ష్మీ,రష్మి..

top telugu influencer: తెలుగులో సరికొత్త కంటెంట్‌తో ఆడియన్స్‌ను అట్రాక్ట్ చేస్తోన్న ఆహా ఓటీటీలో సరికొత్తగా మరో రియాలిటీ షో ‘టాప్ తెలుగు ఇన్ఫ్లూయెన్సర్  రాబోతుంది. తాజాగా ఈ ప్రోగ్రామ్‌కు చెందిన కర్టెన్ రైజర్ ప్రోగ్రామ్ ఘనంగా నిర్వహించారు. దీనికి మంచు లక్ష్మీ, రష్మి గౌతమ్ ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 23, 2026, 03:15 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 10:35 PM IST
ఘనంగా 'టాప్ తెలుగు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్'కర్టెన్ రైజర్.. ముఖ్య అతిథులుగా మంచు లక్ష్మీ,రష్మి..
Image Credit: Aha ott Programmer (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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