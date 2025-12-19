English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Gurram Paapi Reddy Review: ‘గుర్రం పాపిరెడ్డి’ మూవీ రివ్యూ.. ఎలా ఉందంటే..!

Gurram Paapi Reddy Review: ‘గుర్రం పాపిరెడ్డి’ మూవీ రివ్యూ.. ఎలా ఉందంటే..!

Gurram Paapi Reddy Review: ‘గుర్రం పాపిరెడ్డి’ అనే టైటిల్ తోనే ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెంచేసారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్ లుక్, టీజర్, ట్రైలర్ తో ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెంచేసారు మేకర్స్. మరి ఈ శుక్రవారం విడుదలైన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను ఏ మేరకు మెప్పించిందో మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం..

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 19, 2025, 10:19 PM IST

Gurram Paapi Reddy Review: ‘గుర్రం పాపిరెడ్డి’ మూవీ రివ్యూ.. ఎలా ఉందంటే..!

ఈ రోజుల్లో చిన్న చిత్రాలు ప్రేక్షకులను మెప్పించాలంటే అందులో కామెడీ ఉండాల్సిందే. చిన్న చిన్న నటీనటులతో తెరకెక్కించే సినిమాల్లో యాక్షన్ ను ప్రేక్షకులు పెద్దగా కోరుకోరు. కామన్ ఆడియన్స్ ను కాస్త నవ్వించ గలిగితే చాలు బాక్సాఫీస్ దగ్గర కాసులు దండుకోవచ్చు. ఈ కోవలో వచ్చిన చిత్రం ‘గుర్రం పాపిరెడ్డి’. నరేష్ అగస్త్య, ఫరియా అబ్దుల్లా, బ్రహ్మానందం, యోగిబాబు ముఖ్యపాత్రల్లో నటించిన ఈ చిత్రాన్ని వేణు సద్ది, అమర్ బురా, జయకాంత్ (బాబీ) ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా నిర్మించారు. మురళీ మనోహర్ డైరెక్ట్ చేశారు. మరి ఈ ఫ్రైడే విడుదలైన ఈ సినిమా ఆడియన్స్ ను ఏ మేరకు మెప్పించిందో మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.. 
కథ విషయానికొస్తే..

గుర్రం పాపిరెడ్డి (నరేష్ అగస్త్య),  సౌదామిని (ఫరియా అబ్దుల్లా), మిలటరీ (రాజ్ కుమార్ కాసిరెడ్డి), చిలిపి (వంశీధర్ కోసం)నలుగురు జిగ్రీ దోస్తులు. ఈ నలుగురు కలిసి శ్రీశైలం అడవుల్లో సమాధి చేసిన ఓ శవాన్ని దొంగతనం చేస్తారు. అంతేకాదు ఆ శవాన్ని శ్రీనగర్ కాలనీలో పాతపెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. ఈ క్రమంలో ఏం జరిగింది. ఎందుకు వాళ్లు శ్రీశైలం అడవువుల్లో ఉన్న శవాన్ని తీసుకొచ్చి హైదరాబాద్ లో ఎందుకు పాతి పెట్టాలనుకుంటారు. ఈ సంఘటన వెనక వున్న అసలు కారణాలు ఏమిటి.. ?  ఈ సినిమా టైటిల్ పాత్రధారి గుర్రం పాపిరెడ్డి ఎవరు ? అతనికి 1927 నుంచి 1987 వరకు జీవించిన కళింగ పోతురాజు ఎవరు ? మార్కండేయ రాజు తో ఈ స్టోరికి ఉన్న లింక్ ఏమిటి..? తదితర  ప్రశ్నలకు  సమాధానం తెలియాలంటే ఈ  సినిమా చూడాల్సిందే. 

కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..

ఒకప్పుడు దర్శకులు కూడా చిన్న సినిమాలను కామెడీ నేపథ్యంలోనే తెరకెక్కించేవారు. తాజాగా మురళీ మనోహర్ తాను రాసుకున్న థ్రిల్లింగ్  కథకు  కామెడీని జోడించి ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేయగలిగాడు. ముఖ్యంగా డార్క్ కామెడీ నేపథ్యంలో ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించాడు. సినిమా మొదలైన 5 నుంచి 10 నిమిషాల్లో మెయిన్ పాయింట్ లోకి తీసుకెళ్లగలిగాడు. ముఖ్యంగా శ్రీశైలం అడవుల్లో శవాన్ని దొంగతనం చేయడం.. ఆ తర్వాత దాన్ని హైదరాబాద్ లో పాతిపెట్టాలనుకోవడం వంటి సీన్స్ లో కామెడీ బాగానే పండింది. దీని హీరో అండ్ టీమ్ ఎలాంటి టెన్షన్ పడింది. అందులోంచి కామెడీ బాగానే పేలింది. మధ్యలో యోగిబాబు కామెడీ బాగుంది. ఇంటర్వెల్ ముందు ఇచ్చే ట్విస్ట్ తో సెకండాఫ్ పై ఇంట్రెస్ట్ పుట్టించాడు. సెకండాఫ్ ను సాగదీయడం కాస్త ఇబ్బంది పెట్టే అంశమనే చెప్పాలి. సినిమాలో రాసుకున్న కొన్ని సీన్స్ ప్రేక్షకులను కితకితలు పెడతాయి. మాములు కథకు స్వాతంత్య్రం పూర్వం ఉండే సంస్థానాలకు లింక్ పెట్టి.. సినిమాపై ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేయగలిగాడు. కథ మొత్తం అక్కడక్కడే తిరుగుతూ ఉన్నట్టు ఉన్నా.. సినిమాలోని పాత్రలతో మాక్సిమమ్ కామెడీ పండించే ప్రయత్నం చేయడం బాగుంది. దర్శకుడు సినిమా నిడివిని కాస్త ట్రిమ్ చేసుంటే ఈ చిత్రం  ఫలితం ఇంకోలా ఉండేది. ఇలాంటి చిత్రాలను కట్టె, కొట్టే, తెచ్చే టైపులో చక చక సాగిపోవాలి. ఇంటర్వెల్ వరకు కథను బాగానే లాక్కొచ్చిన దర్శకుడు .. ఇంటర్వెల్ తర్వాత లెంగ్తీగా తెరకెక్కించడం ప్రేక్షకులకు కాస్త ఇబ్బంది పెట్టే అంశమనే చెప్పాలి.  ఈ సినిమాకు నేపథ్య సంగీతం అట్రాక్ట్ చేసింది. ఎడిటర్ సెకండాఫ్ లో తన కత్తెరకు పదును పెట్టుంటే బాగుండేది. సినిమాటోగ్రఫీ బాగుంది. నిర్మాణ విలువులు బాగున్నాయి. 

 నటీనటుల విషయానికొస్తే..  

నరేష్‌ అగస్త్య తన ఎంతో ఎనర్జీతో  మెప్పించాడు. ఫరియా అబ్దుల్లా అటు అందాల ఆరబోత కుర్రకారుకు చలిలో కూడా ఉక్కపోత తెప్పిస్తోంది. అందంతో పాటు కామెడీలో ఆరితేరిపోయింది.  సినిమా చివర్లో ఓ సాంగ్ పాడింది. బ్రహ్మానందం యాక్టింగ్ గురించి చెప్పేదేముంది.   
కాకపోతే డబ్బింగ్ విషయంలో తడబడినట్టు కనిపిస్తోంది. తమిళ కమెడియన్ స్టార్ యోగి బాబు ఉన్నంతలో పర్వాలేదనిపించాడు.  రాజ్ కుమార్ కాసిరెడ్డి, వంశీధర్ కోస్గి వచ్చే సీన్స్ ప్రేక్షకులను కడుపుబ్బా  నవ్విస్తాయి. 

పంచ్ లైన్:  గుర్రం పాపిరెడ్డి..కామెడీతో గుర్రం ఎగరావచ్చు..

రేటింగ్: 2.75/5

