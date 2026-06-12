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Anil Ravipudi GV Prakash: మ్యూజిక్ డైరెక్టర్‌ను బీచ్‌లో పాతిపెట్టిన అనిల్ రావిపూడి..ఇలా కూడా మూవీ ప్రమోషన్స్ చేస్తారా గురూ!

Anil Ravipudi GV Prakash Promo: ఈ ఏడాది సంక్రాంతికి 'మన శంకర్ వరప్రసాద్' సినిమాతో సూపర్ హిట్ అందుకున్న డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి ఇప్పుడు మరోసారి ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఇప్పటికే వెంకటేష్, కల్యాణ్ రామ్‌లతో మల్టీ స్టారర్‌గా ప్లాన్ చేసిన ఈ మూవీకి ఇప్పుడు మరో సరికొత్త ప్రమోషన్ వీడియో రిలీజ్ చేశారు. ఆ వీడియోపై మీరూ ఓ లుక్కేయండి!

Written ByHarish Darla
Published: Jun 12, 2026, 07:18 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 07:19 PM IST
Anil Ravipudi GV Prakash: మ్యూజిక్ డైరెక్టర్‌ను బీచ్‌లో పాతిపెట్టిన అనిల్ రావిపూడి..ఇలా కూడా మూవీ ప్రమోషన్స్ చేస్తారా గురూ!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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మ్యూజిక్ డైరెక్టర్‌ను బీచ్‌లో పాతిపెట్టిన అనిల్ రావిపూడి..ఇలా కూడా చేస్తారా గురూ!
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