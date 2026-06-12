Anil Ravipudi GV Prakash Promo: టాలీవుడ్లో కొన్ని కాంబినేషన్లు ఎప్పటికీ బోర్ కొట్టవు. ఆ ఇద్దరూ కలిశారంటే బాక్సాఫీస్ వద్ద కలెక్షన్ల వర్షం కురవాల్సిందే, ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్కు పండగ రావాల్సిందే! అలాంటి ఒక క్రేజీ కాంబోనే విక్టరీ వెంకటేష్, బ్లాక్బస్టర్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి. ఇప్పటివరకు వీరిద్దరి కాంబినేషన్లో వచ్చిన 'ఎఫ్ 2', 'ఎఫ్ 3', 'సంక్రాంతికి వస్తున్నాం', 'మనశంకర వరప్రసాద్' వంటి నాలుగు సినిమాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద వరుసగా బ్లాక్బస్టర్ విజయాలు సాధించాయి.
ఇప్పుడు ఈ సక్సెస్ ఫుల్ కాంబో మరోసారి ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది. ఈ సారి ఇదొక భారీ మల్టీస్టారర్ ప్రాజెక్ట్గా రూపుదిద్దుకుంటోంది. ఈ సినిమాలో వెంకటేష్తో పాటు నందమూరి కల్యాణ్ రామ్ కూడా ఒక కీలక పాత్రలో నటిస్తుండటంతో, సినిమాపై అంచనాలు అప్పుడే ఆకాశాన్ని తాకాయి.
జంధ్యాల సీన్ రీ-క్రియేషన్!
తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఒక క్రేజీ అప్డేట్ను చిత్ర బృందం పంచుకుంది. ఈ చిత్రానికి ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు జీవీ ప్రకాష్ కుమార్ స్వరాలు సమకూర్చనున్నారు. ఈ విషయాన్ని ప్రకటిస్తూ డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి షేర్ చేసిన ఒక వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది.
Thank you, @AnilRavipudi sir, for the warm welcome and for making even a Music Director announcement this entertaining❤️🔥
Had a great time shooting this fun concept, and looking forward to many more such memorable moments together. 😄
Extremely happy to join hands with you for… pic.twitter.com/dXQbODOZoO
— G.V.Prakash Kumar (@gvprakash) June 12, 2026
సముద్రం ఒడ్డున జీవీ ప్రకాష్ను పాతిపెట్టినట్లు చూపిస్తూ, దివంగత దర్శకుడు జంధ్యాల గారి చిత్రంలోని ఒక క్లాసిక్ కామెడీ సీన్ను వీరిద్దరూ రీ-క్రియేట్ చేశారు. అనిల్ రావిపూడి తనదైన శైలిలో చేసిన ఈ వెల్కమ్ వీడియో నెటిజన్లను ఎంతగానో నవ్విస్తోంది.
ఈ భారీ మల్టీస్టారర్ చిత్రాన్ని షైన్ స్క్రీన్స్ బ్యానర్పై సాహు గారపాటి, హరీష్ పెద్దిలతో పాటు జీ స్టూడియోస్, సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. ఈ సినిమాలో విక్టరీ వెంకటేష్, నందమూరి కల్యాణ్ రామ్ హీరోలుగా నటిస్తున్నారు. వీరిద్దరి సరసన కీర్తి సురేష్, కృతి శెట్టిని ఎంపిక చేసినట్లు సమాచారం అందుతోంది.
త్వరలోనే ఈ సినిమా రెగ్యులర్ షూటింగ్ ప్రారంభం కానుంది. ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ను వచ్చే ఏడాది సంక్రాంతి లేదా సమ్మర్ కానుకగా థియేటర్లలో విడుదల చేయడానికి మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.