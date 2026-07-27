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విలక్షణ నటనకు కేరాఫ్ అడ్రస్ సాయి కుమార్..

HBD Sai Kumar: భాషా ఒక్కసారి చెబితే వంద సార్లు చెప్పినట్టు అంటూ భాషా సినిమాలో రజినీకాంత్ డైలాగు చెబుతుంటే థియేటర్స్ దద్దరిల్లిపోయాయి. అటు అంకుశం సినిమాలో రాజశేఖర్ చెప్పిన పవర్‌ఫుల్ డైలాగులు.. అటు సుమన్ గాత్రం వెనక ఉన్న వ్యక్తి ఎవరో కాదు సాయికుమార్. తన డైలాగ్ మాడ్యులేషన్‌తో తెలుగు తెరపై తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న వెర్సటైల్ యాక్టర్ సాయికుమార్. రీసెంట్‌గా సినీ పరిశ్రమలో 50 యేళ్ల ప్రస్థానం ముగిసింది. ఈ రోజు సాయికుమార్ పుట్టినరోజు సందర్బంగా ఈయన సినీ ప్రస్థానంపై చిన్న లుక్..

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 27, 2026, 10:44 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 10:44 AM IST
విలక్షణ నటనకు కేరాఫ్ అడ్రస్ సాయి కుమార్..
Image Credit: HBD Sai Kumar (File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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