/విలక్షణ నటనకు కేరాఫ్ అడ్రస్ సాయి కుమార్..

Versatile Actor Sai Kumar Cine Journey: తెలుగు ఆడియన్స్కు పరిచయం అక్కర్లేని పేరు సాయి కుమార్. ఈయన పేరు వినగానే ముందుగా గుర్తుకు వచ్చేది గంభీరమైన గాత్రం, స్పష్టమైన ఉచ్చారణ, అంతకు మించి డైలాగ్ డెలివరీ. ఎంతో మంది హీరోలకు తన స్వరంతో ప్రాణం పోసారు. అదే గళంతో నటుడిగానూ తన కంటూ కన్నడ, తెలుగు ఇండస్ట్రీలో సుస్ధిర స్థానం సంపాదించుకున్నారు. సాయికుమార్కున్న మరో పేరే 'డైలాగ్ కింగ్'.
50 యేళ్లకుపైగా సినీ ప్రస్థానం..
1961 జూలై 27న జన్మించారు సాయికుమార్, తండ్రి ప్రముఖ నటుడు డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ పి.జె. శర్మ. అలా తండ్రి నుంచి డబ్బింగ్ అనేది వారసత్వంగా వచ్చింది. సినీ నేపథ్య కుటుంబం నుంచి వచ్చినప్పటికీ, తన టాలెంట్తో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ఇటీవలే సినీ పరిశ్రమలో 50 ఏళ్ల ప్రస్థానాన్ని పూర్తి చేసి అరుదైన మైలురాయిని అందుకున్నారు.
పోలీస్ స్టోరీతో ఎనలేని క్రేజ్..
కెరీర్ ప్రారంభంలో డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్గా ఎన్నో చిత్రాల్లో హీరోలు, ముఖ్య పాత్రలకు తన గళాన్ని అందించారు. ఆయన డబ్బింగ్ చెప్పిన తొలి చిత్రం 'సంసారం'. అనంతరం బాలనటుడిగా 'దేవుడు చేసిన పెళ్లి' చిత్రంతో నటుడిగా పరిచయం అయ్యాడు.. హీరోగా కన్నడలో వచ్చిన 'పోలీస్ స్టోరీ'. ఈ సినిమా అప్పట్లో ఓ సంచలనం. తెలుగులో పోలీస్ సినిమాలంటే ముందుగా నిప్పులాంటి మనిషి, కొండవీటి సింహం, అంకుశం, రౌడీ ఇన్స్పెక్టర్ సినిమాల తర్వాత పోలీస్ స్టోరీ సినిమా అంతగా తెలుగు ప్రజలపై చెరగని ముద్రవేసింది. ఈ చిత్రం కన్నడతో పాటు తెలుగులో బ్లాక్ బస్టర్గా కావడంతో హీరోగా సాయికుమార్కు తిరుగులేకుండా పోయింది.
వైవిధ్యమైన పాత్రలకు కేరాఫ్ అడ్రస్..
తర్వాత తెలుగు, కన్నడ, తమిళ భాషల్లో హీరోగా, విలన్గా, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా ఎన్నో వైవిధ్యమైన పాత్రలు పోషిస్తూ తన నటనా ప్రస్థానాన్ని కొనసాగించారు. శక్తివంతమైన పోలీస్ పాత్రలైనా, భావోద్వేగభరితమైన తండ్రి పాత్రలైనా, విలన్ పాత్రలైనా సాయి కుమార్ ముందు సాహో అంటూ సలాం కొట్టాల్సిందే.
సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లో ఫుల్ జోరు..
ప్రస్తుతం సాయికుమార్ తన సెకండ్ ఇన్నింగ్స్లోనూ అదే జోరును కొనసాగిస్తున్నారు. రవితేజ 'ఇరుముడి', 'ధర్మస్థల నియోజకవర్గం', 'సంబరాల ఏటిగట్టు', నాగార్జున 100వ చిత్రం, ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి 'వేదవ్యాస్', కిరణ్ అబ్బవరం డైరెక్షన్లో తెరకెక్కుతోన్న చిత్రంతో పాటు రోషన్ మేక 'ఏమో ఏమో ఇది', విశ్వక్ సేన్ చిత్రం, సిద్ధు జొన్నలగడ్డ 'లుంగీ మ్యాన్', నితిన్-నాని ప్రాజెక్ట్, సత్యదేవ్ 'ఫుల్ బాటిల్', వరుణ్ తేజ్ 'బరి', వరలక్ష్మీ శరత్కుమార్ 'కూర్మావతారం', సాయి ప్రకాష్ తెరకెక్కిస్తున్న 'సాయి బాబా' వంటి పలు చిత్రాల్లో కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు
నట వారసులు..
అంతేకాదు, ఐశ్వర్య రాజేష్ ప్రధాన పాత్రలో రూపొందుతున్న 'మూడు లాంతర్లు', 'కన్యాశుల్కం' వెబ్ సిరీస్లోనూ యాక్ట్ చేస్తున్నారు. కన్నడలో శివరాజ్కుమార్ 'బైల్', నిరూప్ బండారి 'సత్య: సన్ ఆఫ్ హరిశ్చంద్ర', కిచ్చా సుదీప్ 'బిల్లా రంగా భాషా' చిత్రాల్లోనూ కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. మరోవైపు సాయి కుమార్ తమ్ముళ్లు రవి శంకర్, అయ్యప్ప పి శర్మలు నటులుగా డబ్బింగ్ ఆర్టిస్టులుగా రాణిస్తున్నారు. మరోవైపు సాయి కుమార్ తనయుడు ఆది కూడా హీరోగా తెలుగులో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు.
డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్గా, హీరోగా, నటుడిగా, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా ప్రతి దశలోనూ తనదైన ముద్ర వేసిన సాయికుమార్ తెలుగు సినీ పరిశ్రమకు ఓ విలువైన ఆణిముత్యం అని చెప్పాలి. ఈయన భవిష్యత్తులో మరి పుట్టినరోజులు జరుపుకోవాలని జీ మీడియా న్యూస్ సాయి కుమార్కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు చెబుతోంది.
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