Hamuman Ansh New Records: రికార్డులు ఉన్నవి దేవి గురించి అని అడిగితే బ్రేక్ చేయడానికే అని చెప్పాలి. ఇపుడు ‘హనుమాన్ అంశ్’ అనే సినిమా బాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర కొత్త కేస్ స్డడీగా మారింది. గతంలో కొన్ని సినిమాలు మొదటి రెండు వారాల తర్వాత పికప్ అయి ఆ తర్వాత సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిన సందర్భాలున్నాయి. తాజాగా ఎన్నో ఏళ్ల తర్వాత ‘హనుమాన్ అంశ్’ అనే సినిమా బాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర సంచలనాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్గా మారింది. మొదటి వారం రూ. 90 లక్షల నెట్ వసూళ్లను సాధించిన ఈ చిత్రం రెండో వారం.. 46 లక్షలు మాత్రమే క్రియేట్ చేసింది.
మూడో వారం నుంచి సునామీ..
ఇక మూడో వారం అడుగుపెట్టిందో లేదో ఈ సినిమాకు సంబంధించిన పాజిటివ్ టాక్ స్ప్రెడ్ అవ్వడంతో ఈ సినిమా మూడో వారంలో ఏకంగా రూ. 10 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించింది. అదే విచిత్రం అనుకుంటే నాల్గో వారంలో ఈ సినిమా ఏకంగా 58.50 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించి బాక్సాఫీస్ ట్రేడ్ పండితులను సైతం ముక్కున వేలేసుకునేలా చేసిందని చెప్పడంలో ఎలాంటి అతిశయోక్తి లేదు.
అదే పెద్ద విచిత్రం అంటే.. 5వ వారంలో మొదటి వీకెండ్ అంటే మూడు రోజుల్లోనే 45.60 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టింది. మొత్తంగా నిన్నటి వరకు ఈ సినిమా 115.46 కోట్ల నెట్ వసూళ్లతో సంచలనం రేపుతుంది. అంతేకాదు ప్రస్తుతం ఐదో సోమవారం బుక్ మై షోలో ఈ సినిమా గంటకు 20 వేల టికెట్స్ అమ్ముడైపోతున్నాయంటే ఈ సినిమా ప్రజల్లో ఎంత ఇంపాక్ట్ చూపించిందో చెప్పకనే చెబుతుంది. ఇక ఈ చిత్రాన్ని చూసేందుకు నార్త్లో ఉన్న గురుకులాల విద్యార్ధులు పోటెత్తుతున్నారు.ఈ సినిమాను ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక గురువు నీమ్ కరోలి బాబా జీవిత చరిత్ర ఆధారంగా విశాల్ చతుర్వేది తెరకెక్కించారు. చిత్ర చిత్రంగా విడుదలై ఇండస్ట్రీ రికార్డులను తిరగరాస్తోంది.
నమ్మశక్యం కానీ విజయం..
మొదటిరోజు కేవలం రూ. 9 లక్షల నెట్ వసూళ్లను సాధించిన ఈ సినిమా విడుదలైన 31వ రోజు మాత్రం రూ. 21 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించి.. ఏకంగా 100 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను క్రాస్ చేయడం విశేషం. ఇది నమ్మశక్యం కానీ.. నమ్మలేని అరుదైన ఘట్టంగా చెప్పాలి. విడుదలైన నెల రోజుల్లో పలు రికార్డులను సొంతం చేసుకుంది. మొదటి రెండు వారాల్లో అంతగా కలెక్షన్స్ లేని ఈ సినిమా ఐదో వారంలో ఎవరు ఊహించని విధంగా రూ. 100 కోట్ల మైల్ స్టోన్ దాటడం మాములు విషయం కాదు.
ఐదో వీకెండ్లో అత్యధిక నెట్ వసూళ్లు సాధించిన చిత్రంగా రికార్డులు..
ఐదో వీకెండ్లో హనుమాన్ అంశ్.. రూ. 45.60 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధిస్తే..ధురంధర్ ఫస్ట్ పార్ట్ - రూ. 35.80 కోట్ల నెట్ వసూళ్లు.. ఛావా - రూ. 22 కోట్లు..స్త్రీ 2 - రూ. 16 కోట్లు..పుష్ప 2 - రూ. 14 కోట్లు.. ధురంధర్ 2 - రూ. 12.75 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించడం విశేషం. మొత్తంగా ‘హనుమాన్ అంశ్’ ఎలాంటి రికార్డులు క్రియేట్ చేస్తుందో చూడాలి మరి.
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