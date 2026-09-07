/Hanuman Ansh: ధురంధర్‌, పుష్ప 2 రికార్డులు బద్దలు.. చిన్న సినిమా సంచలన వసూళ్లు!

Hanuman Ansh: ఆధ్యాత్మిక గురువు నీమ్ కరోలి బాబా జీవితానికి సంబంధించిన కథ ఆధారంగా హనుమాన్ అంశ్ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. విశాల్ చతుర్వేది దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా ఆగస్టు 7న థియేటర్లలోకి వచ్చింది. మొదటి రెండు వారాల్లో సినిమాకు పెద్దగా కలెక్షన్లు రాలేదు. అయితే ప్రేక్షకుల నుంచి వచ్చిన మంచి స్పందన, మౌత్ టాక్ సినిమాకు బాగా కలిసొచ్చాయి.
మూడో వారం నుంచి ‘హనుమాన్ అంశ్’ వసూళ్లు ఒక్కసారిగా పెరిగాయి. రోజులు గడుస్తున్న కొద్దీ సినిమాను చూసేందుకు ప్రేక్షకులు ఆసక్తి చూపించారు. దీంతో బాక్సాఫీస్ వద్ద సినిమా పరుగులు పెట్టింది. విడుదలైన 31 రోజుల్లోనే రూ.100 కోట్ల మార్క్ను అందుకోవడం మరో ప్రత్యేకతగా నిలిచింది.
ఇక సెప్టెంబర్ 4 నుంచి 6 వరకు జరిగిన ఐదో వారాంతంలో ఈ సినిమా ఏకంగా రూ.45.60 కోట్ల వసూళ్లు సాధించింది. దీంతో ఐదో వారాంతంలో అత్యధిక కలెక్షన్లు సాధించిన హిందీ సినిమాల జాబితాలో ‘హనుమాన్ అంశ్’ మొదటి స్థానంలో నిలిచింది.
ఇంతకుముందు ‘ధురంధర్: పార్ట్ 1’ ఐదో వారాంతంలో రూ.35.80 కోట్లు వసూలు చేసింది. ఇప్పుడు ‘హనుమాన్ అంశ్’ ఆ రికార్డును కూడా దాటేసింది. ‘ఛావా’ రూ.22 కోట్లు, ‘స్త్రీ 2’ రూ.16 కోట్లు, ‘పుష్ప 2’ హిందీ వెర్షన్ రూ.14 కోట్లు, ‘ధురంధర్ 2’ రూ.12.75 కోట్ల వసూళ్లు సాధించగా.. వీటన్నింటినీ ‘హనుమాన్ అంశ్’ వెనక్కి నెట్టింది.
ఇప్పటికే దేశీయంగా మంచి విజయాన్ని అందుకున్న ఈ సినిమా త్వరలో విదేశాల్లోనూ విడుదల కానుంది. సెప్టెంబర్ 11న ఓవర్సీస్ మార్కెట్లోకి తీసుకెళ్లేందుకు చిత్రబృందం సిద్ధమైంది. అక్కడ కూడా ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన వస్తే సినిమా కలెక్షన్లు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.
ఒక చిన్న సినిమా ఇలా భారీ చిత్రాల రికార్డులను బద్దలు కొట్టడం ప్రస్తుతం బాలీవుడ్లో ఆసక్తికరమైన విషయంగా మారింది.
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