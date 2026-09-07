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Hanuman Ansh: ధురంధర్‌, పుష్ప 2 రికార్డులు బద్దలు.. చిన్న సినిమా సంచలన వసూళ్లు!

Hanuman Ansh: బాలీవుడ్‌లో ఇప్పుడు ఓ చిన్న సినిమా పేరు గట్టిగా వినిపిస్తోంది. పెద్ద హీరోలు, భారీ బడ్జెట్‌, పాన్‌ ఇండియా స్థాయి ప్రమోషన్లు లేకుండానే ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర రికార్డులు సృష్టిస్తోంది. అదే ‘హనుమాన్ అంశ్’. హిందీ భాషలో మాత్రమే విడుదలైన ఈ సినిమా, భారీ విజయాలు అందుకున్న ‘ధురంధర్‌’, ‘పుష్ప 2’ వంటి సినిమాల రికార్డులను కూడా అధిగమించడం విశేషం.

Written ByVishnupriya
Published: Sep 07, 2026, 09:17 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 09:17 PM IST
Hanuman Ansh: ధురంధర్‌, పుష్ప 2 రికార్డులు బద్దలు.. చిన్న సినిమా సంచలన వసూళ్లు!
Image Credit: Hanuman Ansh Box Office Collection (Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Hanuman Ansh: ధురంధర్‌, పుష్ప 2 రికార్డులు బద్దలు.. చిన్న సినిమా సంచలన వసూళ్లు!
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