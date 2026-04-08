HBD Allu Arjun: మాములు నటుడి నుంచి జాతీయ ఉత్తమ నటుడిగా అల్లు అర్జున్ సినీ ప్రస్థానం..

Icon Star Allu Arjun Cine Career: అల్లు అర్జున్ ప్రస్తుతం తెలుగు హీరో కాదు. పుష్ప సిరీస్ తో ప్యాన్ ఇండియా స్టార్ గా తన స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకున్నాడు. ముఖ్యంగా బన్ని స్టార్ ఇమేజ్ వెనకాల మెగా అండ్ అల్లు అనే పెద్ద బ్యాక్ గ్రౌండ్ వుందనే విషయం తెలిసిందే. అంతేకాదు మెగా బ్రాండ్ ఇమేజ్ నుంచి బయటకు వచ్చి తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. అంతేకాదు ముందుగా ఇంట గెలిచి.. మల్లూవుడ్ నుంచి బాలీవుడ్ వరకు అన్ని చోట్ల తన నటనతో రచ్చ చేస్తున్నాడు. అంతేకాదు మెగా హీరోలందరినీ డామినేట్ చేస్తూ ప్యాన్ ఇండియా స్టార్ గా హిందీలో ఇండస్ట్రీ హిట్ నమోదు చేసిన హీరోగా తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు.అంతేకాదు రాజమౌళి దర్శకత్వంలో సినిమా చేయకుండాన ప్యాన్ ఇండియా మార్కెట్ క్రియేట్ చేసుకున్న వన్ అండ్ ఓన్లీ తెలుగు హీరోగా సత్తా చాటుతున్నాడు. చేసినవి కొన్ని చిత్రాలైనా.. తనదైన యాక్టింగ్.. డాన్సింగ్, పోరాట సన్నివేశాలతో తెలుగులో తన కంటూ సెపరేట్ ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసుకున్నాడు. అల్లు అర్జున్ స్టార్ డమ్ వెనకాల మెగా అల్లు వంటి కుటుంబ అండదండలు వున్నా.. నటుడిగా తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నడనే చెప్పాలి.
ముఖ్యంగా 23 యేళ్ల క్రితం గంగోత్రి సినిమాతో హీరోగా మొదలైన నట ప్రస్థానం ఇప్పటికీ నిరాటంకంగా సాగుతూనే ఉంది. అల్లు రామలింగయ్య మనవడిగా.. అల్లు అరవింద్ కొడుకుగా మెగాస్టార్ చిరంజీవి అల్లుడిగా అల్లు అర్జున్ సిల్వర్ స్క్రీన్ ఎంట్రీ ఈజీగా దొరికింది. తొలి సినిమాతో విమర్శలు ఎదుర్కొన్న అల్లు అర్జున్.. రెండో సినిమా ‘ఆర్య’తో తన ఇమేజ్ ఎక్కడికో వెళ్లింది. అల్లు అర్జున్ పర్సనల్ విషయానకొస్తే.. 1982లో ఏప్రిల్ 8న అల్లు అరవింద్, నిర్మల దంపతలుకు రెండో కుమారుడిగా జన్మించారు. బాల నటుడిగా చిరంజీవి హీరోగా ఏ.కోదండరామిరెడ్డి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన 'విజేత'లో బాల నటుడిగా పరిచయం అయ్యాడు. అంతేకాదు కమల్ హాసన్ స్వాతిముత్యంలో కూడా బాలనటుడిగా నటించాడు.
ఆ తర్వాత కొన్నేళ్లకు చిరంజీవి హీరోగా నటించిన 'డాడీ'లో చిన్న క్యారెక్టర్ లో తన డాన్సింగ్ మూమెంట్ తో మెస్మరైజ్ చేశాడు. ఇక అల్లు అర్జున్ హీరోగా ఎంట్రీ ఇచ్చినపుడు అల్లు అర్జున్ పై పెద్ద ట్రోలింగ్ లాంటిది జరిగింది. సినిమా బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఉంటే హీరో అయిపోవచ్చా.. అనే విమర్శలు ఎదర్కొన్నాడు. పేడి ముఖం వాడిని ప్రేక్షకులపై రుద్దుతున్నారా అనే కామెంట్స్ వినబడ్డాయి. మొత్తంగా తననను విమర్శించిన వాళ్లను తన మేకోవర్ తో ప్రశంసలు అందుకున్నాడు.
గంగోత్రి హీరోగా మొదలైన అల్లు అర్జున్ నట జీవితం.. పుష్ప 2 వరకు నిరాటంకంగా కొనసాగుతూనే ఉంది. ఇక 2021 యేడాది గాను పుష్ప సినిమాలోని యాక్టింగ్ కు జాతీయ ఉత్తమ నటుడి అవార్డు అందుకున్నాడు.. అంతేకాదు పుష్ప ఫస్ట్ పార్ట్ తో తెలుగు నుంచి మొదటి సారి నేషనల్ అవార్డును అందుకున్న నటుడిగా రికార్డు క్రియేట్ చేసాడు. మన దగ్గర ఎంతో మంది మంచి నటులున్నా.. కొన్ని రాజకీయాలు, ఇతరత్రా కారణాల వల్ల వాళ్లకు ఆ అవార్డు రాలేదనే చెప్పాలి. అవార్డు రాకపోయినా.. వాళ్లు గొప్పనటులు కాకపోలేరు. కానీ అల్లు అర్జున్ ఈ అవార్డు అందుకొని రికార్డు క్రియేట్ చేశాడు. అంతేకాదు సౌత్ సినీ ఇండస్ట్రీ నుంచి అత్యధిక ఇన్ స్టాగ్రామ్ ఫాలోవర్స్ ఉన్న కథానాయకుడిగా సత్తా చాటాడు. మరోవైపు ఇన్స్టాగ్రామ్ .. అల్లు అర్జున్ పై గతేడాది ఓ డాక్యుమెంటరీ చేసింది.
మన దేశంలో ఈ ఘనత అందుకున్న ఫస్ట్ కథనాయకుడు అల్లు అర్జున్ కావడం విశేషం. అంతేకాదు వరల్డ్ వైడ్ గా ఎంతో మంది సెలబ్రిటీల మైనపు విగ్రహాలను పెట్టే మేడమ్ టుస్సాడ్స్ మ్యూజియంలో అల్లు అర్జున్ మైనపు విగ్రహాన్ని దుబాయ్లో పెట్టగవ విశేషం. 2024 చివర్లో పుష్ప 2 మూవీతో పలకరించి ఇండస్ట్రీ హిట్ అందుకున్నాడు.మరోవైపు అట్లీ దర్శకత్వంలో తొలిసారి నాలుగు పాత్రల్లో కనిపించబోతున్నాడు. అటు లోకేష్ కనగరాజ్ తో మరో ప్రాజెక్ట్ సెట్ అయింది. దీంతో పాటు పలు ప్రాజెక్టులు బర్త్ డే సందర్భంగా అనౌన్స్ చేయనున్నారు.
