HBD Mahesh Babu: మహేష్ బాబు కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షల వెల్లువ.. చిరు సహా పలువురి విషెస్..

HBD Mahesh Babu: సూపర్ స్టార్ కృష్ణ నట వారసుడిగా సినీ రంగంలో అడుగుపెట్టి తండ్రి తగ్గ తనయుడిగా టాలీవుడ్ లో సూపర్ స్టార్ గా చక్రం తిప్పుతున్నాడు. బాలనటుడిగా సినీ రంగ ప్రవేశం చేసి.. 1999లో కే.రాఘవేంద్రరావు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘రాజకకుమారుడు’ సినిమాతో హీరోగా పరిచయ్యాడు. ఆ తర్వాత హీరోగా మహేష్ బాబు వెనుదిరిగి చూసుకోలేదు. అంతేకాదు టాలీవుడ్ రియల్ బిజినెస్ మ్యాన్ గా సత్తా చాటుతున్నారు.టాలీవుడ్ ప్రెజంట్ స్టార్ హీరోగా మహేశ్ అభిమానుల చేత జేజేలు కొట్టించుకుంటున్నాడు. మాట నుంచి ఆట, పాటల దాకా అన్నింటా దూకుడు చూపిస్తున్నాడు.
ప్రస్తుతం టాలీవుడ్ లో మార్కెట్ లో మేజర్ షేర్ మహేష్ బాబుదే. ఏ యాడ్ చూసినా .. సూపర్ స్టారే కనిపిస్తాడు. యాక్షన్ వేరియేషన్స్.. హీరోయిజమ్ లో ఒన్ అండ్ ఓన్లీ..ఎనర్జటిక్ లుక్ లో కత్తి..సూపర్ అండ్ స్మార్ట్ హైఎక్స్ పెక్టేషన్స్..ఇన్ని క్వాలిటీస్ కలిపితే మహేశ్ అవుతాడని ఫీలవుతారు అతని అభిమానులు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. ఈరోజు 50వ పడిలో ప్రవేశించిన మహేష్ బాబుకు చిరంజీవి,బాలకృష్ణ, వెంకటేష్, ఎన్టీఆర్ సహా ఇతర నిర్మాణ సంస్థలు, దర్శక, నిర్మాతలు సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా మహేష్ బాబుకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.
Happy Birthday @urstrulymahesh Anna. Wishing you all the love and success…
— Jr NTR (@tarak9999) August 9, 2025
Happy Happy 50th, my dear SSMB @urstrulyMahesh !
You are the pride of Telugu Cinema, destined to conquer the beyond!
You seem to grow younger with every passing year!
Wishing you a wonderful year ahead and many, many happy returns!
— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) August 9, 2025
Wishing a spectacular Happy Birthday to the reigning superstar, @urstrulyMahesh Garu 🎉
Your unparalleled on-screen presence and off-screen humility set a remarkable standard of inspiration. Wishing you an amazing year ahead!#HappyBirthdayMaheshBabu pic.twitter.com/fJG2BjQUI0
— SVCC (@SVCCofficial) August 8, 2025
Wishing Superstar @urstrulyMahesh garu a very Happy Birthday! 🌟
Your humility, grace, and the way you inspire off-screen are as impactful as your remarkable on-screen performances.#HappyBirthdayMaheshBabu pic.twitter.com/4cA3ZWtSl6
— Shine Screens (@Shine_Screens) August 9, 2025
Wishing our dearest Superstar @UrsTrulyMahesh Garu a very Happy Birthday ✨
Your charm on the screen is magical, your nature off the screen is inspirational.
Sending our best wishes and love on this special birthday.#SSMBGoldenYear pic.twitter.com/5NXNuXvFsT
— 14 Reels Plus (@14ReelsPlus) August 9, 2025
Wishing the ever-charming Superstar @urstrulyMahesh garu a fantastic birthday! 💥
From timeless performances to unmatched charm, you’ve redefined stardom! 🔥
Here’s to the next glorious chapter ahead! 🦁#HBDSuperstarMahesh #SSMBGoldenEra pic.twitter.com/KUxfkREYQv
— Haarika & Hassine Creations (@haarikahassine) August 9, 2025
Age ni #madatapetti anti-aging ki #Mindblock chesina #Superstar 🌟
Dear friend @urstrulyMahesh many many happy returns of the day 💐
May God Hanuman bless you with Health &Happiness throughout 😇
Most focused & Dedicated actor ❤️eagerly waiting to see the wonders of #SSMB29 pic.twitter.com/Pgx9XKOZp9
— Meher Raamesh (@MeherRamesh) August 8, 2025
Happiest birthday to our dearest "AGELESS" super star. He is not only idol of millions of fans but an ideal hero for directors, ideal strength for producers, ideal family man and most important aspect is that he is a genuine humanitarian who cannot see the suffering of any one.… pic.twitter.com/9q4pADmD7D
— Anil Sunkara (@AnilSunkara1) August 8, 2025
Happy birthday dear @urstrulyMahesh ❤️
Ur indeed the Superstar from inside and out!!
Wishing you a wonderful year ahead brother!! #HBDSuperstarMaheshBabu pic.twitter.com/OvayJPxX8u
— KONA VENKAT (@konavenkat99) August 9, 2025
Happy birthday babu...Have a great time with unlimited happiness, peace & success #HBDSuperstarMaheshBabu @urstrulyMahesh pic.twitter.com/Uy9OrFF1cA
— MS Raju (@MSRajuOfficial) August 9, 2025
Wishing Super Star @urstrulyMahesh, a very Happy Birthday!
#HBDSuperstarMahesh pic.twitter.com/oXKx0i7QHS
— Sri Venkateswara Creations (@SVC_official) August 9, 2025
Wishing the ever-charming Superstar @urstrulyMahesh garu a fantastic birthday! 💥
From timeless performances to unmatched charm, you’ve redefined stardom! 🔥
Here’s to the next glorious chapter ahead! 🦁#HBDSuperstarMahesh #SSMBGoldenEra pic.twitter.com/KUxfkREYQv
— Haarika & Hassine Creations (@haarikahassine) August 9, 2025
అంతే కాదు సన్నగా బక్కపలుచగా వున్న అబ్బాయిలకు యమాక్రేజ్ పెంచాడు మహేశ్. ప్రెజంట్ యూత్ ట్రెండ్ ఇతనిలో చూసుకోవచ్చు. అంతలా మెస్మరైజ్ చేయగలుగుతున్నాడు. పెద్ద పెద్ద డైలాగులు చెప్పడం. భారీ స్టెప్పులు వేసి గందరగోళానికి గురిచేయడం మహేశ్ స్టైల్ కానే కాదు. అంతేకాదు మహేష్ బాబు వయసు చూస్తే.. అతనికి 50 యేళ్లు అంటే నమ్మశక్యం కాదు. కానీ నిజం. తన ఫిట్నెస్ తో ఇప్పటికీ మెస్మరైజ్ చేస్తున్నారు.
స్టార్ హీరో కుమారుడైనా.. ఈ స్టార్ డమ్ రాత్రికి రాత్రి రాలేదు. అలాగని రాత్రికి రాత్రి మహేశ్ సాధించిన సక్సెస్ కాదిది. కొన్ని సినిమాలు భారీ ఫ్లాపులుగానూ మిగిలాయి. కోట్లాది రూపాయల నష్టాన్ని తెచ్చాయి. ఓన్ ప్రొడక్షన్లో చేసిన నాని, అర్జున్ వంటి సినిమాలు పెద్ద నష్టాలే చూపాయి. కెరీర్ మొత్తం సూపర్ రన్ కాదు. హిట్ ఫ్లాప్ లను సమానంగా ఎదుర్కొని తడబడ్డా నిలబడ్డాడు. ప్రస్తుతం రాజమౌళితో హీరోగా తన 29వ చిత్రాన్ని ప్యాన్ వరల్డ్ లెవల్లో చేస్తున్నాడు. మహేష్ బాబు ఇలాంటి పుట్టినరోజులు మరిన్ని జరుపుకోవాలని జీ మీడియా గ్రూప్ ఆకాంక్షిస్తోంది.
