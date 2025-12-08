HBD Prerna Arora:‘జటాధర’తో విజనరీ నిర్మాతగా ‘ప్రేరణ అరోరా’.. జీ స్టూడియోస్ తో కలిసి వరుసగా ప్యాన్ ఇండియా చిత్రాలు..

ప్రేరణ అరోరాకు 8 లక్కీ నెంబర్. ఆమె లైఫ్ లో సెపరేట్ ప్లేస్ లో నిలిచిన ‘8’ డేట్ లో పుట్డం విశేషం. ఈ రోజు ప్రేరణ అరోరా పుట్టినరోజు సందర్బంగా మన దేశంలో అత్యంత ప్రెస్టిజియస్ సంస్థ జీ స్టూడియోస్తో కలిసి తమ నెక్ట్ పాన్-ఇండియా అడ్వెంచర్ చిత్రం అధికారికంగా ప్రారంభించారు.‘రుస్తుమ్’, ‘జటాధరా’ సినిమాల తర్వాత, ఇది ప్రేరణ అరోరా జీ స్టూడియోస్తో కలిసి చేస్తోన్న మూడో సినిమా. త్వరలో సెట్స్ పైకి ఈ చిత్రం వెళ్లనుంది. ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రాన్ని ఉమేష్ కుమార్ బన్సాల్, శివిన్ నారంగ్, ప్రేరణ అరోరా సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. కీర్తన్ సహనిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో రీసెంట్ గా థియేట్రికల్ రన్ను పూర్తి చేసుకున్న సుధీర్ బాబు ‘జటాధరా’ ఇప్పుడు అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. అక్కడ టాప్ లో ట్రెండ్ అవుతుంది. ఇక ఈమె సొంతంగా నిర్మించిన ‘రుస్తుమ్’, ‘టాయిలెట్: ఏక్ ప్రేమ్ కథ’, ‘ప్యాడ్ మాన్’, ‘పరీ’ వంటి జాతీయ అవార్డులను గెలుచుకుంది. వాటితో పాటు కమర్షియల్ సక్సెస్ సాధించిన హిందీ చిత్రాలతో ప్రేరణ అరోరా బాలీవుడ్లో మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు. యువ మహిళా నిర్మాతగా తన స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకున్నారు.
Read more: Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..
Read more: నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు..
ఈ రోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న ప్రేరణ అరోరా మరిన్ని ప్యాన్ ఇండియా క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ లతో ఆడియన్స్ ముందుకు రాబోతుంది. ఆమె టేకప్ చేసిన సినిమాలు కేవలం హిందీ చిత్రసీమలోనే కాక దక్షిణ భారత ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో కూడా విశేష ఆదరణ పొందుతున్నాయి.త్వరలో మరిన్ని మంచి చిత్రాలతో ఆడియన్స్ ముందుకు రాబోతున్న ప్రేరణకు జీ తెలుగు న్యూస్ బర్త్ డే విషెస్ తెలియజేస్తుంది.
Read more: సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..
Read more: సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.