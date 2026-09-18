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‘హ్యాపీ జర్నీ’ మూవీ రివ్యూ.. ఎలా ఉందంటే..!!

Happy Journey Review : పాయల్ రాధాకృష్ణ, జినీషా, రూపా శ్రీనివాస్  లీడ్ రూల్స్‌లో ఆమని, ఝాన్సీ, అన్నపూర్ణమ్మ వంటి సీనియర్ నటీమణుల కీలక పాత్రలో నటించిన చిత్రం ‘హ్యాపీ జర్నీ’. ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్ లుక్, ప్రమోషనల్ కంటెంట్‌తో ఈ సినిమా పై అంచనాలు పెరిగాయి. మరి వాటిని ఈ సినిమా ఏ మేరకు మెప్పించిందో మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 18, 2026, 11:33 AM IST|Updated: Sep 18, 2026, 11:33 AM IST
‘హ్యాపీ జర్నీ’ మూవీ రివ్యూ.. ఎలా ఉందంటే..!!
Image Credit: Happy Journey Review (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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‘హ్యాపీ జర్నీ’ మూవీ రివ్యూ.. ఎలా ఉందంటే..!!
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