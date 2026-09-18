/‘హ్యాపీ జర్నీ’ మూవీ రివ్యూ.. ఎలా ఉందంటే..!!

Happy Journey: తెలుగు సహా ఇతర భాషల్లో ట్రావెల్ నేపథ్యంలో పలు చిత్రాలు తెరకెక్కాయి. ఇలా ప్రయాణించే సమయంలో వాళ్లకు ఎలాంటి అనుభవాలు ఎదురయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో జరిగిన సంఘర్షణలు ప్రేక్షకులు ఎపుడు ఫ్రెష్ ఫీలింగ్ను కలిగిస్తాయి. ఈ నేపథ్యంలో అభిరామ్ నాయుడు తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను ఏ మేరకు అలరించిందో చూద్దాం.
కథ విషయానికొస్తే..
ఓ ట్రావెల్ కంపెనీ రన్ చేసే గోవింద్ (వంశీ), అప్పారావు (రవి శివతేజ) అది నడపలేక దివాళా తీసే పరిస్థితికి వస్తారు. అయితే కష్టాల్లో ఉన్న కంపెనీని గట్టెక్కించేందుకు ఓ ప్లాన్ వేస్తారు. ఉచితంగా కొంత మంది తన్వీ (పాయల్ రాధాకృష్ణ), విహన (రూప శ్రీనివాస్), దివ్య (సునైనా),సావిత్రి (అన్నపూర్ణమ్మ), చాముండేశ్వరి (ఆమని), శ్రీలత (ఝాన్సీ), నయన (జినీషా) ఆడవాళ్లను ఫ్రాన్స్ ట్రిప్కు తీసుకెళతారు. అసలే దివాళా అంచున ఉన్న వీళ్లు ఈ అరడజనుకు పైగా ఉన్న ఆడవాళ్లను ఉచితంగా ఎందుకు ఫ్రాన్స్కు తీసుకెళ్లారు. అసలు వీళ్ల ప్లాన్ ఏంటి.. ? ఫ్రాన్స్ ట్రిప్కు వెళ్లిన ఆడవాళ్లది ఒక్కొక్కరది ఒక్కో పరిస్థతి. వీరికి అక్కడ ఎలాంటి అనుభవాలు ఎదురయ్యాయి. చివరకు లాస్లో ఉన్న ట్రావెల్ కంపెనీ లాభాల్లోకి వచ్చిందా.. ? లేదా అనేది తెలియాలంటే ఈ సినిమా చూడాల్సిందే.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
విదేశీ ప్రయాణాల నేపథ్యంలో తెలుగు సహా పలు భాషల్లో వివిధ చిత్రాలు తెరకెక్కాయి. ఈ కోవలో వచ్చిన ‘హ్యాపీ జర్నీ’ సినిమా కాస్త డిఫరెంట్ అని చెప్పాలి. కేవలం వివిధ ఏజ్ గ్రూపులో ఉండే ఆడవాళ్ల ఫారిన్ ట్రిప్ వెళిలే ఎలా ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో పుట్టే హాస్యం, అందులో ఒక్కో ఆడవాళ్లది ఒక్కో ఫ్లాష్ బ్యాక్. ఈ క్రమంలో ఫన్తో పాటు ఎమోషన్ పండించే ప్రయత్నం చేశాడు దర్శకుడు. ఈ ప్రయాణంలో దివ్య తప్పిపోవడంతో ఇంటర్వెల్ బ్యాంగ్ వస్తుంది. ఆ తర్వాత రెండో సగభాగంలో ఏం జరుగుతుందనే ఉత్కంఠను కలిగించాడు.
అయితే ప్రస్తుత సోషల్ మీడియా యుగంలో ఆడవాళ్లు నలుగురు కలిస్తే వాళ్లు చెప్పుకునే కబుర్లు కొదవుండనే మిడిల్ క్లాస్ ఆడవాళ్ల మనస్తత్వాన్ని చెప్పే ప్రయత్నం చేశాడు. ఇక ఇందులో ఆడవాళ్ల ఫ్లాష్ బ్యాక్ సీన్ చాలా సినిమాల్లో చూసిందే. ఒకరితో కోడలితో ప్రాబ్లెమ్. ఒకరికి కొడుకుతో సమస్య. మరికొరికి తండ్రి, తల్లి.. తమ్ముడు, అన్న, అక్కా ఇలా ఒక్కొక్కరిరి ఒక్కో సమస్య. ప్రస్తుతం సమాజంలో కామన్ ఉండే ప్రాబ్లెమ్స్ను తెరపై చూపించాడు. కాలం మారినా ఆడవాళ్ల జీవితంలో కామన్ ఉండే పాయింట్స్ ఇప్పటికీ అలాగే ఉన్నాయి. వాటిని కాస్త నవ్వుతూ చెప్పే ప్రయత్నాన్ని మెచ్చుకోవాలి. సినిమాటోగ్రఫీ రిచ్గా ఉంది. ఫ్రాన్స్ అందాలను మరోసారి ఈ సినిమాలో చూసి ఎంజాయ్ చేయవచ్చు. నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి. ఆర్ఆర్ బాగుంది. ఎలాంటి అసభ్యతకు తావులేకుండా కుటుంబ సభ్యులు అందరు కలిసి చూడొచ్చు. ఓ రకంగా దర్శకుడి ప్రయత్నాన్ని మెచ్చుకోవాలి.
నటీనటుల విషయానికొస్తే..
అన్నపూర్ణమ్మ పెద్ద వయసు అయినా.. మోడ్రన్ కనిపించే నాయనమ్మ తరహా పాత్రలో మెప్పించింది. ఆమె చేసే అల్లరి మరోసారి తెరపై పండింది. ఆమని, ఝాన్సీ తమ క్యారెక్టర్స్లో ఒదిగిపోయారు. పాయల్ రాధాకృష్ణ మంచి ఈజ్తో మెప్పించింది.సునైనా మంచి పాత్ర దక్కింది. వంశీ, యూట్యూబర్ రవి శివతేజ.. దివాళా పరిస్థితుల్లో ట్రావెల్ కంపెనీని గట్టెక్కించడానికి ఎలాంటి ప్రయత్నాలు చేశారు. అందులో ఫన్ పండించారు. మిగిలిన వాళ్లు తమ పాత్రల్లో పర్వాలేదనిపించారు.
పంచ్ లైన్.. హ్యాపీ జర్నీ.. సరదగా సాగిపోయే ట్రావెల్ మూవీ..
రేటింగ్: 3/5
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