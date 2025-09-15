Hardik Rashmika Marriage: హార్దిక్ పాండ్యాతో హీరోయిన్ రష్మిక పెళ్లి? దారుణంగా ఫొటోలు ai చేసి వదిలారు!

Hardik Pandya Rashmika Mandanna Marriage: టీమ్ఇండియా క్రికెటర్ హార్దిక్ పాండ్యా, నేషనల్ క్రష్ రష్మికకు పెళ్లి జరిగిందా? వారిద్దరూ కలిసి మెడలో పెళ్లి దండలు ఉన్న ఫొటో ఒకటి ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. కానీ, అది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా క్రియేట్ చేసిందని స్పష్టంగా అర్ధం అవుతుంది. దీనిపై హీరోయిన్ రష్మిక ఫ్యాన్స్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సెలబ్రిటీల వ్యక్తిగత జీవితంపై ఇలాంటి దిగజారుడు పనులు మానుకోవాలని హితవు పలికారు.
ఏం జరిగిందంటే?
ఆసియా కప్ టోర్నీలో భాగంగా దుబాయి వేదికగా ఆదివారం రాత్రి ఇండియా-పాకిస్తాన్ మధ్య మ్యాచ్ జరిగింది. ఈ మ్యాచ్లో అద్భుతమైన ప్రదర్శనతో పాకిస్థాన్ను టీమ్ఇండియా చిత్తుచిత్తుగా ఓడించింది. ఈ మ్యాచ్లో ఆల్రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్యా అద్భుతంగా బౌలింగ్ చేశాడు. దీని తర్వాత అతని ఫోటో వైరల్ అయింది.
ఆ ఫొటోలు క్రికెటర్ హార్దిక్ పాండ్యాతో పాటు హీరోయిన్ రష్మిక మందన్న ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ఫొటోలు వారిద్దరు వివాహం చేసుకున్నట్లు కొందరు ఆకతాయిలు సృష్టించారు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సాయంతో హార్దిక్, రష్మికలకు పెళ్లి జరిగినట్లు క్రియేట్ చేశారు. క్రికెట్ మైదానంలోనే వారిద్దరూ దండలు మార్చుకున్నట్లుగా అందులో కనిపిస్తుంది. అయితే ఇలాంటి దుశ్చర్య పట్ల హీరోయిన్ రష్మిక, టాలీవుడ్ ఫ్యాన్స్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
హార్దిక్, రష్మిక మందన్నకు పెళ్లైనట్లు క్రియేట్ చేసిన ఫొటోను ఇన్స్టాగ్రామ్లో hamid786.2011 పేజీ ద్వారా షేర్ చేశారు. ఈ చిత్రాన్ని షేర్ చేస్తున్నప్పుడు, 'హార్దిక్ పాండ్యా, రష్మిక మందన్న వివాహం.. మీరు వారిని అభినందించబోవడం లేదా?' అని కూడా క్యాప్షన్ ఇచ్చారు. ఇలాంటి అభ్యంతరకరమైన పోస్టులు సోషల్ మీడియాలో నిత్యం వేలాదిగా కనిపిస్తున్నాయి. మారుతున్న టెక్నాలజీని మంచికి కాకుండా ఇలాంటి దుశ్చర్యకు పాల్పడతున్న క్రమంలో అలాంటి వారిపై కఠినచర్యలు తీసుకోవాలని ఫ్యాన్స్ డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
సోషల్ మీడియాలో ఇలాంటి అభ్యంతరకరమైన పోస్టులు కనిపిస్తే.. ఎలాంటి ఆలోచన లేకుండా వాటిని రిపోర్ట్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. ప్రతి పోస్టుకు సంబంధించిన ఆప్షన్స్లో రిపోర్ట్ ఎంపిక తప్పనిసరిగా ఉంటుంది. ఇలా రిపోర్ట్ చేయడం వల్ల సదరు సోషల్ మీడియా ఉద్యోగులు ఆ పోస్టును తనిఖీ చేసి తప్పు దొర్లితే వెంటనే వాటిని డిలీట్ చేసి అందుకు బాధ్యులైన వారికి వార్నింగ్ ఇస్తారు. ఒకవేళ నేర తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటే వారికి జైలుశిక్ష పడే అవకాశం కూడా ఉంది.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం సోషల్ మీడియా అవగాహన గురించి మాత్రమే చెప్పదలచాము. ఇలాంటి అభ్యంతరకరమైన పోస్టులకు జీ తెలుగు న్యూస్ పూర్తి వ్యతిరేకం. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)
