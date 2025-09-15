English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Hardik Rashmika Marriage: హార్దిక్ పాండ్యాతో హీరోయిన్ రష్మిక పెళ్లి? దారుణంగా ఫొటోలు ai చేసి వదిలారు!

Hardik Pandya Rashmika Mandanna Marriage: టీమ్ఇండియా క్రికెటర్ హార్దిక్ పాండ్యా, నేషనల్ క్రష్ రష్మికకు పెళ్లి జరిగిందా? వారిద్దరూ కలిసి మెడలో పెళ్లి దండలు ఉన్న ఫొటో ఒకటి ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. దీనిపై హీరోయిన్ రష్మిక ఫ్యాన్స్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సెలబ్రిటీల వ్యక్తిగత జీవితంపై ఇలాంటి దిగజారుడు పనులు మానుకోవాలని హితవు పలికారు. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Sep 15, 2025, 06:33 PM IST

Trending Photos

Tomorrow Holiday: రేపు అన్నీ కళాశాలలకు బంద్.. పిల్లలకు మూడు రోజుల సెలవు.. కారణం ఏమిటంటే..?
5
Tomorrow Holiday
Tomorrow Holiday: రేపు అన్నీ కళాశాలలకు బంద్.. పిల్లలకు మూడు రోజుల సెలవు.. కారణం ఏమిటంటే..?
Prabhas Marriage: అనుష్కకు నాకు పెళ్లి జరగాల్సిందే.. ప్రభాస్ షాకింగ్ స్టేట్‌మెంట్..!!
6
Prabhas
Prabhas Marriage: అనుష్కకు నాకు పెళ్లి జరగాల్సిందే.. ప్రభాస్ షాకింగ్ స్టేట్‌మెంట్..!!
Snake Repellent: ఇంట్లో ఇవి ఉంచితే పాములు పారిపోతాయి..గుమ్మంలో ఇవి పెడితే డేంజరస్ పాము కూడా పరార్!
6
snake safety tips
Snake Repellent: ఇంట్లో ఇవి ఉంచితే పాములు పారిపోతాయి..గుమ్మంలో ఇవి పెడితే డేంజరస్ పాము కూడా పరార్!
Cricket Records: క్రికెట్‌లో వింత రికార్డు.. ఒకేరోజులో మూడుసార్లు ఔట్ అయిన పాక్ ప్లేయర్..!
5
Cricket Records
Cricket Records: క్రికెట్‌లో వింత రికార్డు.. ఒకేరోజులో మూడుసార్లు ఔట్ అయిన పాక్ ప్లేయర్..!
Hardik Rashmika Marriage: హార్దిక్ పాండ్యాతో హీరోయిన్ రష్మిక పెళ్లి? దారుణంగా ఫొటోలు ai చేసి వదిలారు!

Hardik Pandya Rashmika Mandanna Marriage: టీమ్ఇండియా క్రికెటర్ హార్దిక్ పాండ్యా, నేషనల్ క్రష్ రష్మికకు పెళ్లి జరిగిందా? వారిద్దరూ కలిసి మెడలో పెళ్లి దండలు ఉన్న ఫొటో ఒకటి ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. కానీ, అది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా క్రియేట్ చేసిందని స్పష్టంగా అర్ధం అవుతుంది.  దీనిపై హీరోయిన్ రష్మిక ఫ్యాన్స్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సెలబ్రిటీల వ్యక్తిగత జీవితంపై ఇలాంటి దిగజారుడు పనులు మానుకోవాలని హితవు పలికారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఏం జరిగిందంటే?
ఆసియా కప్ టోర్నీలో భాగంగా దుబాయి వేదికగా ఆదివారం రాత్రి ఇండియా-పాకిస్తాన్ మధ్య మ్యాచ్ జరిగింది. ఈ మ్యాచ్‌లో అద్భుతమైన ప్రదర్శనతో పాకిస్థాన్‌ను టీమ్ఇండియా చిత్తుచిత్తుగా ఓడించింది. ఈ మ్యాచ్‌లో ఆల్‌రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్యా అద్భుతంగా బౌలింగ్ చేశాడు. దీని తర్వాత అతని ఫోటో వైరల్ అయింది. 

ఆ ఫొటోలు క్రికెటర్ హార్దిక్ పాండ్యాతో పాటు హీరోయిన్ రష్మిక మందన్న ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ఫొటోలు వారిద్దరు వివాహం చేసుకున్నట్లు కొందరు ఆకతాయిలు సృష్టించారు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సాయంతో హార్దిక్, రష్మికలకు పెళ్లి జరిగినట్లు క్రియేట్ చేశారు. క్రికెట్ మైదానంలోనే వారిద్దరూ దండలు మార్చుకున్నట్లుగా అందులో కనిపిస్తుంది. అయితే ఇలాంటి దుశ్చర్య పట్ల హీరోయిన్ రష్మిక, టాలీవుడ్ ఫ్యాన్స్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 

హార్దిక్, రష్మిక మందన్నకు పెళ్లైనట్లు క్రియేట్ చేసిన ఫొటోను ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో hamid786.2011 పేజీ ద్వారా షేర్ చేశారు. ఈ చిత్రాన్ని షేర్ చేస్తున్నప్పుడు, 'హార్దిక్ పాండ్యా, రష్మిక మందన్న వివాహం.. మీరు వారిని అభినందించబోవడం లేదా?' అని కూడా క్యాప్షన్ ఇచ్చారు. ఇలాంటి అభ్యంతరకరమైన పోస్టులు సోషల్ మీడియాలో నిత్యం వేలాదిగా కనిపిస్తున్నాయి. మారుతున్న టెక్నాలజీని మంచికి కాకుండా ఇలాంటి దుశ్చర్యకు పాల్పడతున్న క్రమంలో అలాంటి వారిపై కఠినచర్యలు తీసుకోవాలని ఫ్యాన్స్ డిమాండ్ చేస్తున్నారు.  

సోషల్ మీడియాలో ఇలాంటి అభ్యంతరకరమైన పోస్టులు కనిపిస్తే.. ఎలాంటి ఆలోచన లేకుండా వాటిని రిపోర్ట్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. ప్రతి పోస్టుకు సంబంధించిన ఆప్షన్స్‌లో రిపోర్ట్ ఎంపిక తప్పనిసరిగా ఉంటుంది. ఇలా రిపోర్ట్ చేయడం వల్ల సదరు సోషల్ మీడియా ఉద్యోగులు ఆ పోస్టును తనిఖీ చేసి తప్పు దొర్లితే వెంటనే వాటిని డిలీట్ చేసి అందుకు బాధ్యులైన వారికి వార్నింగ్ ఇస్తారు. ఒకవేళ నేర తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటే వారికి జైలుశిక్ష పడే అవకాశం కూడా ఉంది. 

(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం సోషల్ మీడియా అవగాహన గురించి మాత్రమే చెప్పదలచాము. ఇలాంటి అభ్యంతరకరమైన పోస్టులకు జీ తెలుగు న్యూస్ పూర్తి వ్యతిరేకం. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)

Also Read: Brahmamudi: 'బ్రహ్మముడి' సీరియల్‌లో దీపిక, మానస్ ఎంత సంపాదిస్తున్నారో తెలుసా?

Also Read: Nagarjuna Fitness: కింగ్ నాగార్జున ఫిట్‌నెస్ సీక్రెట్ తెలుసా? 66 ఏళ్లైనా కండలు తిరిగే దేహంతో..!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Rashmika Mandannahardik pandyaHardik Pandya Rashmika Mandanna MarriageHardik Pandya Rashmika Mandanna AI Generated PhotoHardik Pandya Second Marriage

Trending News