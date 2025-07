Hari Hara Veera Mallu Twitter Review: హరి హర వీరమల్లు ట్విట్టర్ రివ్యూ.. పబ్లిక్ టాక్ ఎలా ఉందంటే..?

Hari Hara Veera Mallu Review and Public Talk: పవర్ స్టార్‌ అభిమానులు ఎన్నోరోజులుగా ఎదురుచూస్తున్న రోజు వచ్చేసింది. దాదాపు రెండేళ్ల తరువాత.. హరి హర వీరమల్లు డిప్యూటీ సీఎం అయిన తరువాత తొలిసారి బిగ్ స్క్రీన్‌పై కనిపించిన 'హరి హర వీరమల్లు' మూవీ గురువారం విడుదల కానుంది. అయితే బుధవారం రాత్రే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పలుచోట్ల ప్రీమియర్ షోలు వేశారు. దీంతో థియేటర్ల వద్ద హరి హర వీరమల్లు ఫ్యాన్స్ హంగామా మాములుగా లేదు. క్రిష్‌, జ్యోతి కృష్ణ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాలో నిధి అగర్వాల్ హీరోయిన్‌గా నటిచింది. బాబీ డియోల్, అనుపమ్ ఖేర్, తనికెళ్ల భరణి, కోట శ్రీనివాస రావు, సత్యరాజ్, జిషు సేన్‌గుప్తా, నాజర్, సునీల్, రఘుబాబు, సుబ్బరాజు, నోరా ఫతేహి తదితరులు ఇతర పాత్రల్లో నటించారు. ఎ.ఎం.రత్నం సమర్పణలో మెగా సూర్య ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై ఎ.దయాకర్ రావు నిర్మించారు. మనోజ్ పరమహంస, జ్ఞానశేఖర్ వి.ఎస్ సినిమాటోగ్రఫీ బాధ్యతలు నిర్వహించగా.. ఎంఎం కీరవాణి సంగీతం అందించారు. ఎడిటర్‌గా ప్రవీణ్‌ కేఎల్ పనిచేశారు. ఇక ఇప్పటికే ప్రీమియర్ షోలు చూసిన ప్రేక్షకుల రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంది..? ట్విట్టర్‌లో అభిమానుల టాక్ ఎలా ఉంది..? ఇక్కడ తెలుసుకుందాం..

హరిహర వీరమల్లు టైటిల్ కార్డ్ అదిరిపోయిందని ప్రొడ్యూసర్ ఎస్‌కేఎన్ ట్వీట్ చేశారు. పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్‌ ఆంధి పాత్రకు సరిగ్గా సరిపోయారని.. గూస్‌బంప్స్ పర్ఫామెన్స్‌తో అదగొట్టారని రివ్యూ ఇచ్చారు. ఎంఎం కీరవాణి బ్యాక్‌గ్రౌండ్ సూపర్‌గా ఉందని మెచ్చుకున్నారు. ఈ వీకెండ్ పవర్‌స్టార్ మ్యాగ్నెటిక్ షోతో ఎంజాయ్ చేయండని అన్నారు.

Powerstar @PawanKalyan as Aandhi is the perfect fit he gave it his all and breathed fire onto the screens with a full blown GOOSEBUMPS PERFORMANCE 🔥🔥🤩🤩 @MMKeeravaani garu is on another level elevating every moment with a top tier background score that hits right where it…

Just now Completed first half

హరిహర వీరమల్లు ఫస్ట్ హాఫ్ అదిరిపోయిందని.. అసలు కథ ఇంటర్వెల్‌కి 5 నిమిషాల ముందు స్టార్ట్ అయిందని ఓ నెటిజన్ చెప్పారు. మొత్తం మూడు ఫైట్స్ సూపర్‌గా ఉన్నాయని.. ముఖ్యంగా చార్మినార్ ఫైట్ బాగుందన్నారు. కొల్లగొట్టినాది సాంగ్ ఫీస్ట్.. ఎలివేషన్, బీజీఎం, డైరెక్షన్ బాగున్నాయన్నారు.

#HHVM first Half is Good👌 అసలు కథ ఇంటర్వెల్ కి అయిదు నిమిషాల ముందు మొదలయ్యింది మొత్తం మూడు ఫైట్స్ సూపర్⚡ (ముఖ్యంగా చార్మినార్ ఫైట్) కొల్లగొట్టినాది సాంగ్ ఫీస్ట్🤩 Elovations+BGM+Direction 👍 VFX are adequate

పవన్ కళ్యాణ్ ఎంట్రీ సీన్, కుస్తీ ఎపిసోడ్, కొల్లగొట్టినదిరో పాట, చార్మినార్ ఫైట్ అదిరిపోయాయని చెబుతున్నారు. ఫస్ట్‌ హాఫ్ ఇప్పుడే చూశానని.. ఎంఎం కీరవాణి నుంచి ఈ బీజీఎం ఊహించలేదంటున్నారు.

హరిహరవీరమల్లు ఫస్ట్‌ హాఫ్‌ కొంతవరకు బాగా ఉందని.. ఇంట్రో సీన్స్, కుస్తీ ఫైట్ వంటి కొన్ని మంచి సీన్స్ ఉన్నాయని మరో నెటిజన్ చెబుతున్నారు. స్క్రీన్‌ప్లే పాతగా అనిపించినా.. కీరవాణి నేపథ్య సంగీతం ఎలివేట్ చేస్తుందన్నారు. అయితే సెకాండఫ్ పెద్దగా లేదని.. డైరెక్టర్ ట్రాక్ మిస్ అయిపోయి యాధృచ్ఛిక సీన్స్ యాడ్ చేసినట్లు అనిపించిందని రివ్యూ ఇస్తున్నారు. డబ్బింగ్ కూడా ఇబ్బందిగా ఉందన్నారు.

#HariHaraVeeraMallu is a lackluster period action drama, weighed down by an outdated and incoherent screenplay, further hampered by subpar technical quality!

The first half is somewhat tolerable and includes a few well-executed sequences, such as the introductory block and the…

— Venky Reviews (@venkyreviews) July 23, 2025