Harish Shankar: హరీష్ శంకర్ కు పవన్ అభిమానుల వింత విజ్ఞప్తి.. ఇదేం ట్విస్ట్ రా మామ..!

Harish Shankar Unblock: సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఇది ఒక రేర్ మూమెంట్. ఫస్ట్ టైమ్ అభిమానులే ముందుకొచ్చి ఒక డైరెక్టర్ ను తమను సోషల్ మీడియాలో అన్బ్లాక్ చేయమని చెప్పడం అందరినీ విస్మయానికి గురిచేస్తోంది. దర్శకుడు హరీష్ శంకర్ క్రేజ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు. తన స్టైల్, స్పీడ్, స్పష్టమైన విజన్తో ఆడియన్స్ లో ఆయన కంటూ సెపరేట్ ఐడెండటీ ఏర్పరుచుకున్నాడు. గతంలో కొందరు పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో అనవసరమైన నెగటివిటీకి పాల్పడటంతో, తన పనిపై దృష్టి నిలుపుకోవాలనే ఉద్దేశంతో హరీష్ శంకర్ ఆ అకౌంట్లను బ్లాక్ చేశారు.
కాలం మారింది… ఆలోచనలు మారాయి.#UstaadBhagatSingh నుంచి వస్తున్న అదిరిపోయే అప్డేట్స్, భారీ హైప్, పవర్ఫుల్ కంటెంట్ను చూసిన తరువాత.. అదే అభిమానులు తమ తప్పును తెలుసుకున్నారు. నిన్న ఒక ఫ్యాన్ ముందుకు వచ్చి మొత్తం పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానుల తరఫున క్షమాపణ చెబుతూ, సినిమాను కలిసి సెలబ్రేట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఫ్యాన్ ఐడీలను అన్బ్లాక్ చేయమని విన్నవించాడు. అక్కడే జరిగింది అసలైన మ్యాజిక్.తన పెద్ద మనసును చాటుకుంటూ, హరీష్ శంకర్ వెంటనే స్పందించి – గతాన్ని మరిచి, అందరం ఒక కుటుంబంలా కలిసి సినిమాను పండుగలా జరుపుకుందాం అంటూ ఆ అకౌంట్లను అన్బ్లాక్ చేశారు. అహంకారం కాదు… అనుబంధమే గొప్పదని మరోసారి నిరూపించుకున్నారు.
Read more: సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!
Read more: సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..
ఈ ఘటన ఒక విషయం స్పష్టంగా చెబుతోంది. సినిమా అంటే కేవలం గొడవలు కాదు. ఐక్యత..సినిమా అంటే నెగటివిటీ కాదు, పాజిటివిటీ.
సినిమా అంటే దర్శకులు, నటులు, అభిమానులు — అందరూ ఒక కుటుంబం అన్నారు. ఇప్పుడు అంతా ఒక్కటే లక్ష్యం —ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ చిత్రాన్ని ఒక సంబరంగా సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం అన్నారు.
ఈ సంఘటన సోషల్ మీడియా లో ఒక చక్కని పరిణామంగా నిలిచిపోతుందన్నారు. అభిమానాలు గెలిచాయన్నారు. సినిమా ఫ్యామిలీ గెలిచిందన్నారు. ‘గబ్బర్ సింగ్’ సినిమా తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్, హరీష్ శంకర్ కాంబినేషన్ లో తెరకెక్కుతోన్న చిత్రం ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’. ఈ చిత్రం ఈ యేడాది సమ్మర్ లో విడుదల చేయబోతున్నట్టు ప్రకటించారు. రిలీజ్ డేట్ ను త్వరలో అనౌన్స్ చేయబోతున్నట్టు ప్రకటించారు.
Also Read: వెయ్యి కోట్ల దర్శకులు.. ‘దురంధర్’తో ఈ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆదిత్యధర్..
Also Read: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.