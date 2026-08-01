/Varun Tej: వరుణ్ తేజ్ ఆరోగ్యం ఇంకా కుదుటపడలేదా..?

Varun Tej: మెగా ప్రిన్స్ వరుణ్ తేజ్ ఆరోగ్య పరిస్థితిపై తాజాగా స్పష్టత ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం ఆయన నటించిన కొరియన్ కనకరాజు సినిమా ప్రమోషన్స్లో బిజీగా ఉన్నప్పటికీ, ఇటీవల జరిగిన ప్రమాదంలో కాలికి అయిన గాయం నుంచి ఇంకా పూర్తిగా కోలుకోలేదని వెల్లడించారు. స్టిక్ సాయంతో కార్యక్రమాలకు హాజరవుతున్న ఆయనను చూసిన అభిమానులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయితే ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతోందని, మరికొంత సమయం అవసరమని వరుణ్ చెప్పడంతో అభిమానులు త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తున్నారు.
వరుణ్ తేజ్ తన తదుపరి చిత్రం బరి కోసం ప్రత్యేకంగా ఫుట్బాల్ శిక్షణ తీసుకుంటున్న సమయంలో కాలికి తీవ్ర గాయమైంది. గాయం తీవ్రంగా ఉండటంతో శస్త్రచికిత్స చేయాల్సి వచ్చింది. అనంతరం వైద్యుల సూచనల మేరకు గత మూడు నెలలుగా విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు. ఈ కారణంగా ఆయన తదుపరి సినిమా షూటింగ్ కూడా వాయిదా పడింది.
ఆగస్టు 7న విడుదల కానున్న కొరియన్ కనకరాజు సినిమా ప్రమోషన్స్లో భాగంగా వరుణ్ తేజ్ వరుస కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటున్నారు. అయితే ప్రతి ఈవెంట్కు ఆయన స్టిక్ సాయంతోనే నడుస్తూ రావడం అభిమానులను కలవరపెడుతోంది. నడవడంలో ఇబ్బంది ఉన్నప్పటికీ సినిమా ప్రచారం కోసం ఆయన హాజరవుతున్న తీరు అభిమానుల ప్రశంసలు అందుకుంటోంది.
ఇటీవల జరిగిన కొరియన్ కనకరాజు ట్రైలర్ లాంచ్ కార్యక్రమంలో కూడా వరుణ్ తేజ్ తన ఆరోగ్యంపై స్పందించారు. ప్రస్తుతం ఆరోగ్యం బాగానే ఉందని, కానీ పూర్తిగా కోలుకోవడానికి ఇంకా రెండు నుంచి మూడు నెలల సమయం పడుతుందని తెలిపారు. పూర్తిగా ఫిట్ అయిన తర్వాతే బరి సినిమా షూటింగ్ ప్రారంభిస్తానని స్పష్టం చేశారు.
ఈ ప్రకటనతో వరుణ్ తేజ్ తదుపరి ప్రాజెక్ట్ మరికొంత ఆలస్యమయ్యే అవకాశం కనిపిస్తోంది. అయినప్పటికీ ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని పూర్తిగా కోలుకున్న తర్వాతే షూటింగ్ ప్రారంభించాలనే నిర్ణయానికి అభిమానులు కూడా మద్దతు తెలుపుతున్నారు. సోషల్ మీడియాలో మెగా అభిమానులు వరుణ్ తేజ్ త్వరగా కోలుకుని మళ్లీ అదే ఉత్సాహంతో సెట్స్లోకి రావాలని కోరుతూ పోస్టులు చేస్తున్నారు. మరోవైపు కొరియన్ కనకరాజు విడుదలపై కూడా అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ప్రస్తుతం ఆరోగ్యాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూనే సినిమా ప్రమోషన్స్లో పాల్గొంటున్న వరుణ్ తేజ్ అంకితభావాన్ని సినీ అభిమానులు ప్రశంసిస్తున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook