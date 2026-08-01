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Varun Tej: వరుణ్ తేజ్ ఆరోగ్యం ఇంకా కుదుటపడలేదా..?

Varun Tej: మెగా హీరో వరుణ్ తేజ్ కాలికి అయిన గాయం నుంచి ఇంకా పూర్తిగా కోలుకోలేదని స్వయంగా వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం కొరియన్ కనకరాజు సినిమా ప్రమోషన్స్‌లో స్టిక్ సాయంతో పాల్గొంటున్న ఆయన, పూర్తిగా కోలుకోవడానికి మరో రెండు నుంచి మూడు నెలలు పట్టొచ్చని తెలిపారు. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతోందని చెప్పిన వరుణ్, పూర్తిగా ఫిట్ అయిన తర్వాతే బరి సినిమా షూటింగ్ ప్రారంభిస్తానని స్పష్టం చేశారు.

Reported ByVishnupriya
Published: Aug 01, 2026, 10:25 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 10:25 PM IST
Varun Tej: వరుణ్ తేజ్ ఆరోగ్యం ఇంకా కుదుటపడలేదా..?
Image Credit: varun tej(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Varun Tej: వరుణ్ తేజ్ ఆరోగ్యం ఇంకా కుదుటపడలేదా..?
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