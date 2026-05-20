/He-man: హాలీవుడ్ సినిమా ‘హీ మ్యాన్ అండ్ ది మాస్టర్ ఆఫ్ ది యూనివర్స్’లో భాగమైన హీరో నిఖిల్ సిద్దార్ధ..

Nikhil Sidhardha Voice over: హాలీవుడ్లో మోస్ట్ పాపులర్ సిరీస్లో ‘హీమ్యాన్’ చిత్రానికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. తాజాగా ఈ కోవలో ‘హీ-మ్యాన్ అండ్ ది మాస్టర్స్ ఆఫ్ ది యూనివర్స్’ చిత్రం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అన్ని భాషల్లో డబ్ చేసి రిలీజ్ చేస్తున్నారు. మన దేశంలో హిందీ, తెలుగు, తమిళం సహా ఇతర భారతీయ భాషల్లో ఈ సినిమా డబ్బింగ్ వెర్షన్ రాబోతుంది. ఇప్పటికే విడుదలైన ఇంగ్లీష్ ట్రైలర్ ప్రేక్షకుల్లో భారీ ఆసక్తిని రేకెత్తించగా, తాజాగా విడుదలైన తెలుగు ట్రైలర్ తెలుగు ప్రేక్షకులకు మంచి సర్ప్రైజ్ ఇచ్చింది.
తెలుగు వెర్షన్లో హీరో హీ-మ్యాన్ పాత్రకు యంగ్ హీరో నిఖిల్ సిద్ధార్థ తన వాయిస్ అందించడం విశేషం. కార్తికేయ, కార్తికేయ 2, స్పై సినిమాలతో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నిఖిల్ ఇప్పుడు ఈ ఐకానిక్ రోల్కు డబ్బింగ్ చెప్పడం అభిమానుల్లో ఆసక్తిని పెంచుతోంది.
ఇక విలన్ స్కెలెటర్ పాత్రకు ప్రముఖ నటుడు ఆదిత్య మీనన్ తన బేస్ వాయిస్ను అందించారు. డంకన్ పాత్రకు సీనియర్ నటుడు రావు రమేష్ వాయిస్ ఇవ్వడం చెప్పుకోదగ్గ విశేషం. ఈ పవర్ఫుల్ తెలుగు వాయిస్ కాస్ట్ కారణంగా ‘ఎటెర్నియా’ ప్రపంచంలోని యాక్షన్, ఎమోషన్, ఫాంటసీ వంటి అంశాలు తెలుగు ఆడియన్స్కు మరింత చేరువ కానున్నాయి.
అమెజాన్ ఎంజీఎం స్టూడియోస్ నిర్మాణంలో, ట్రావిస్ నైట్ డైరెక్షన్లో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో నికోలస్ గలిట్జైన్ ప్రిన్స్ ఆడమ్/హీ-మ్యాన్గా నటించాడు. కమిలా మెండెస్ టీలా పాత్రలో కనిపించనుంది. అలాగే జారెడ్ లెటో స్కెలెటర్ పాత్రలో యాక్ట్ చేస్తున్నాడు.మ్యాన్-అట్-ఆర్మ్స్ పాత్రలో ఇడ్రిస్ ఎల్బా కనిపించనున్నారు.
అలిసన్ బ్రి, మొరెనా బక్కారిన్, క్రిస్టెన్ విగ్ తదితరులు లీడ్ రోల్స్లో కనిపించనున్నారు. న ‘హీ-మ్యాన్’ ప్రపంచాన్ని కొత్త తరానికి గ్రాండ్గా పరిచయం చేయబోతోంది. ఈ చిత్రాన్ని సోనీ పిక్చర్స్ ఇంటర్నేషనల్ లెవల్లో రిలీజ్ కాబోతుంది. జూన్ 5వ తేదీన ఇంగ్లీష్ తో పాటు హిందీ, తెలుగు, తమిళ్, మలయాళం భాషలలో ఈ సినిమా భారత దేశంలో విడుదల కాబోతుంది.
