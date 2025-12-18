English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Aadi Sai Kumar: శంబాల మూవీ షూటింగ్‌లో గాయపడ్డ హీరో ఆది సాయికుమార్

Aadi Sai Kumar: 'శంబాల' మూవీ షూటింగ్‌లో గాయపడ్డ హీరో ఆది సాయికుమార్

Shambhala Movie: టాలీవుడ్ హీరో ఆది సాయికుమార్, అర్చనా అయ్యార్ జంటగా నటించిన సినిమా శంబాల.. ఏ మిస్టిక్ వరల్డ్ అనేది ఉపశీర్షిక. యుగంధర్ ముని డైరెక్షన్‌లో రాజశేఖర్ అన్నభీమోజు, మహీధర్ రెడ్డి నిర్మించారు. ఈ నెల 25న ఈ చిత్రం రిలీజ్ కానుంది. అయితే ఈ సినిమా షూటింగ్‌లో హీరో ఆది గాయపడ్డారని మూవీ యూనిట్ పేర్కొంది.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Dec 18, 2025, 05:45 PM IST

Aadi Sai Kumar: 'శంబాల' మూవీ షూటింగ్‌లో గాయపడ్డ హీరో ఆది సాయికుమార్

Hero Aadi Sai Kumar Shambhala Movie: సినిమాల్లో భారీ యాక్షన్ సీన్‌లతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునే ప్రయత్నంలో మేకర్లు విజువల్ ఎఫెక్ట్స్‌తో అద్భుతాలు చూపిస్తున్నారు. హీరోలు కూడా ఆ సీన్‌ల కోసం చాలా కృషి చేస్తున్నారు. కానీ ఎంతవరకూ జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా కొన్ని సందర్భాల్లో అనుకోకుండా ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉంది. ఇప్పుడు శంబాల సినిమా షూటింగ్ సమయంలోనూ ఇలాంటి కొన్ని ఘటనలు జరిగాయని సినిమా టీమ్ తెలిపింది.

శంబాల సినిమా షూటింగ్‌లో ఒక భారీ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ చేస్తున్నప్పుడు హీరో ఆది తీవ్రంగా గాయపడ్డారని చిత్ర యూనిట్ వెల్లడించింది. రాత్రి సమయంలో జరిగిన ఈ షూటింగ్‌లో చాలా మంది నటీనటులు పాల్గొన్నారు. గాయాలు అయినా ఆది షూటింగ్‌ను ఆపకుండా కొనసాగించారు. ఆ రాత్రి అలాగే పని చేసి సినిమా కోసం తన అంకితభావాన్ని చూపించారు. ఈ డెడికేషన్‌పై సినిమా టీమ్ ప్రశంసలు తెలుపుతోంది.
 
శంబాల సినిమా ట్రేడ్ వర్గాల్లో ఇప్పటికే ఎంతో చర్చనీయాంశంగా మారింది. విడుదలకు ముందే నిర్మాతలు భారీ లాభాల మీద ఉన్నారు. అన్ని రకాల బిజినెస్ డీల్స్ పూర్తయ్యాయి. ఓటీటీ మరియు శాటిలైట్ హక్కులు చాలా త్వరగా అమ్ముడయ్యాయి. నిజాం ప్రాంతంలో మైత్రి మూవీస్, ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు సీడెడ్‌లో ఉషా పిక్చర్స్ ఈ చిత్రాన్ని ప్రచారం చేస్తున్నాయి. డిసెంబర్ 25న విడుదలయ్యే ఈ సినిమా తప్పకుండా విజయం సాధిస్తుందని మేకర్లు పూర్తి నమ్మకంతో ఉన్నారు.

షైనింగ్ పిక్చర్స్ బ్యానర్‌లో రాజశేఖర్ అన్నభిమోజు, మహీధర్ రెడ్డి నిర్మించిన శంబాల చిత్రానికి యగంధర్ ముని దర్శకుడు. ఈ సినిమాలో అర్చన అయ్యర్, స్వసిక, రవివర్మ, మధునందన్, శివ కార్తీక్ వంటి నటీనటులు ముఖ్య పాత్రలు చేస్తున్నారు. శ్రీ చరణ్ పాకాల సంగీతం మరియు రవివర్మ ప్రత్యేక ఆకర్షణలు ఈ చిత్రాన్ని మరింత ఆసక్తికరంగా మారుస్తాయి. డిసెంబర్ 25న ఈ సినిమాని భారీ ఎత్తున రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు.

Also Read: Dhurandhar Movie: తెలుగులోకి లేటెస్ట్ సెన్సేషన్ బ్లాక్ బస్టర్ ‘దురంధర్’ సినిమా.. రిలీజ్ ఎప్పుడంటే..?

Also Read: Mahieka Sharma: హార్దిక్ పాండ్యాను త‌న ప్రియురాలు ముద్దుగా ఏమ‌ని పిలుస్తుందో తెలుసా..? పోస్ట్ వైరల్..!

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Aadi Sai kumarShambhala MovieHero Aadi Sai KumarHero Aadi InjuredAadi Injured Movie Shooting

