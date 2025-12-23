Shambhala Movie: నా మార్కెట్ కంటే ఎక్కువగానే ఖర్చు.. 'శంబాల'తో హిట్ కొడుతున్నాం: ఆది సాయికుమార్

Aadi Saikumar Shambhala Movie: ఆది సాయికుమార్ హీరోగా.. యుగంధర్ ముని దర్శకత్వంలో రూపొందిన మూవీ శంబాల. అర్చన అయ్యర్ హీరోయిన్గా నటించగా.. అన్నభిమోజు, మహీధర్ రెడ్డి నిర్మించారు. డిసెంబర్ 25న ఆడియన్స్ ముందుకు రానుండగా.. రేపు (బుధవారం) ప్రీమియర్ షోలు వేయనున్నారు. మంగళవారం ఆది సాయి కుమార్ పుట్టిన రోజు. ఈ సందర్భంగా మీడియాతో ముచ్చటించిన ఆది.. శంబాల మూవీ గురించి ఎన్నో విషయాలను పంచుకున్నారు. శంబాల మూవీ బాగా వచ్చిందని.. ప్రేక్షకులకు తప్పకుండా నచ్చుతుందన్నారు.
డిసెంబర్ 25 క్రిస్మస్ మంచి సీజన్ అని.. ఆ రోజు శంబాలతోపాటు రిలీజ్ అవుతున్న ఛాంపియన్ సినిమా కూడా హిట్ అవ్వాలని కోరుకున్నారు ఆది సాయికుమార్. ఇప్పటివరకు శంబాల నుంచి రిలీజ్ చేసిన పోస్టర్స్ నుంచి ట్రైలర్తో మంచి బజ్ ఏర్పడిందన్నారు. ఈసారి మంచి విజయాన్ని అందుకుంటామనే కాన్ఫిడెన్స్ ఏర్పడిందన్నారు. ఈ సినిమాలో అద్భుతమైన పోరాట సన్నివేశాలున్నాయని.. రాజ్ కుమార్ మాస్టర్ అన్ని యాక్షన్ సీక్వెన్స్కి రిహార్సల్స్ చేశారని తెలిపారు. క్లైమాక్స్లో వచ్చే యాక్షన్ సీక్వెన్స్ అదిరిపోతుందని చెప్పారు. లుక్స్ విషయంలో చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నామన్నారు.
శ్రీ చరణ్ పాకాల ఇచ్చిన ఆర్ఆర్ చూసి అందరం ఆశ్చర్యపోయామని.. చివరి క్షణం వరకు ఆయన థీమ్స్ చేస్తూనే వచ్చారని తెలిపారు. ప్రతి పాత్రకు అద్భుతమైన థీమ్ ఇచ్చారని అన్నారు. సాంగ్స్ ఎక్కువగా లేవని.. ప్రమోషనల్ సాంగ్ చేద్దామని అనుకున్నామని కానీ సమయం సరిపోలేదన్నారు. ఈ జానర్ సినిమాలకు హుక్ స్టెప్స్, సాంగ్స్ సెట్ అవ్వవేమో అని అన్నారు. మ్యూజిక్ కంటే ఆర్ఆర్ అదిరిపోతుందన్నారు.
శంబాల అనేది ఉందా..? లేదా..? అనేది ఎవరికీ తెలియదని.. మన పురాణాల ప్రకారం శంబాలకి ఓ మంచి గుర్తింపు ఉందన్నారు సాయికుమార్. శంబాల అని టైటిల్ చెప్పినప్పుడే తాను చాలా ఎగ్జైట్ అయ్యాయనని.. ప్రభాస్ కల్కి రిలీజ్ తరువాత శంబాల పేరు ఎక్కువగా ట్రెండ్ అయిందన్నారు. డైరెక్టర్ యుగంధర్కు సినిమా పట్ల చాలా ప్యాషన్ ఉంటుందని.. ఈ కథ కోసం ఆయన చాలా కష్టపడ్డారని చెప్పారు. నిర్మాతలు ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా.. తన మార్కెట్ కంటే ఎక్కువగానే ఖర్చు పెట్టారని అన్నారు. ఈ డేట్కు చాలా కాంపిటీషన్ ఉన్నా.. దగ్గరలో మంచి తేదీ కనిపించలేదన్నారు. ప్రీమియర్ల షో నుంచి పాజిటివ్ టాక్ బయటకు వెళ్తే.. మొదటి రోజు నుంచి పికప్ అవుతుందన్నారు. శంబాలని ఆడియెన్స్ హిట్ చేస్తే.. పార్ట్ 2 ప్లాన్ చేస్తామని నవ్వుతూ చెప్పుకొచ్చారు ఆది.
