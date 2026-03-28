Lenin Movie: అక్కినేని అభిమానులకి బ్యాడ్ న్యూస్.. అఖిల్ 'లెనిన్' సినిమా పోస్ట్‌పోన్..!

Akkineni Akhil: హీరో అక్కినేని అఖిల్.. ఈ పేరు గురించి ప్రత్యేక పరిచయం అవసరం లేదు. అక్కినేని నాగార్జున వారసుడిగా సినిమాల్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన అఖిల్‌కి అనుకున్నన్ని హిట్స్ మాత్రం రాలేదని చెప్పాలి. అయితే తాజాగా అఖిల్ నటిస్తున్న 'లెనిన్' సినిమా పోస్ట్ పోన్ అయింది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Mar 28, 2026, 07:51 PM IST

Akkineni Akhil Lenin Movie: అక్కినేని హీరో అఖిల్ హీరోగా వస్తున్న మోస్ట్ అవైటెడ్ సినిమా ‘లెనిన్’. ఈ మూవీ కోసం ఎంతో కాలంగా ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న అక్కినేని అభిమానులకు మేకర్స్ తాజాగా ఒక కీలక అప్‌డేట్ ఇచ్చారు. లెనిన్ సినిమాను పోస్ట్‌పోన్ చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. ముందుగా ప్రకటించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం.. ఈ సినిమాను మే 1వ తేదీన విడుదల చేయాలని మేకర్స్ భావించారు. అయితే, ఏప్రిల్ 30న మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ నటించిన భారీ బడ్జెట్ సినిమా ‘పెద్ది’ విడుదల కానుండటంతో ‘లెనిన్’ విడుదలను వాయిదా వేస్తున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించారు. 

ఈ నిర్ణయం వల్ల సినిమా వసూళ్లపై ప్రభావం పడకుండా ఉంటుందని భావించిన మేకర్స్, కొత్త రిలీజ్ డేట్‌గా జూన్ 26ను ఖరారు చేశారు. వేసవి సెలవుల ముగింపు సమయంలో ఈ సినిమా థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌పై సూర్యదేవర నాగవంశీ అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి మురళి కిషోర్ అబ్బూరు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో అఖిల్ సరసన భాగ్యశ్రీ బోర్సి హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది.

మ్యూజిక్ సెన్సేషన్ థమన్ ఈ మూవీకి సంగీతం అందిస్తున్నారు. అయితే, ఈ సినిమా అఖిల్ కెరీర్‌లో ఎంతో కీలకం కానుంది. ఒక పవర్ ఫుల్ టైటిల్‌తో వస్తున్న ఈ చిత్రం కోసం అఖిల్ తన లుక్, బాడీ లాంగ్వేజ్‌లో చాలా మార్పులు చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. రాయలసీమ బ్యాక్ డ్రాప్ లో రూరల్ లవ్ అండ్ యాక్షన్ డ్రామాగా లెనిన్ చిత్రం తెరకెక్కుతోంది. అఖిల్ తొలిసారిగా పల్లెటూరి యువకుడిగా మాస్ అండ్ రగ్డ్ లుక్ లో కనిపించబోతున్నారు. ఆల్రెడీ బయటకు వచ్చిన ఫస్ట్ లుక్, వారెవ్వా సాంగ్‌కి అనూహ్య స్పందన లభించింది. 

అఖిల్ కెరీర్ ప్రారంభం నుంచీ సాలిడ్ హిట్ కోసం తీవ్రంగా కష్టపడుతున్నారు. మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్ సినిమాతో సక్సెస్ రుచి చూశారు కానీ, ఆశించిన బ్లాక్ బస్టర్ అయితే దక్కలేదు. ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్న ఏజెంట్ మూవీ తీవ్ర నిరాశ పరిచింది. దీంతో లెనిన్ సినిమాపై అఖిల్ తో పాటుగా అక్కినేని అభిమానులు కూడా హోప్స్ పెట్టుకున్నారు. మరి ఈసారి అఖిల్ కి ఎలాంటి విజయం వరిస్తుందో చూడాలి.

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

