అర్జున్ అంబటి 'పరమపద సోపానం' సినిమా రివ్యూ.. Paramapada Sopanam Review

Paramapada Sopanam Review and Rating: బిగ్‌ బాస్ ఫేమ్ అర్జున్ అంబటి, జెనిఫర్ ఇమాన్యుయేల్ జంటగా నటించిన పరమపద సోపానం సినిమా శుక్రవారం థియేటర్లలో రిలీజ్ అయింది. యాక్షన్ రివెంజ్ డ్రామాగా వచ్చిన సినిమా ఎలా ఉందో రివ్యూలో చూద్దాం..  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Apr 24, 2026, 04:29 PM IST

Paramapada Sopanam Review and Rating: పరమపద సోపానం మూవీతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చాడు బిగ్‌ బాస్ ఫేమ్ అర్జున్ అంబటి. యాక్షన్-రివెంజ్ డ్రామా తెరకెక్కిన ఈ సినిమాకు స్టార్ డైరెక్టర్ పూరి జగన్నాథ్ శిష్యుడు నాగ శివ దర్శకత్వం వహించాడు. జెనిఫర్ ఇమాన్యుయేల్ హీరోయిన్‌గా నటించగా.. స్వయంభూ క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై గణపర్తి నారాయణరావు నిర్మించారు. తేలప్రోలు ప్రసన్న మరో నిర్మాత. ప్రమోషన్ కార్యక్రమాలతో మంచి బజ్ క్రియేట్ చేసిన ఈ మూవీ ఇవాళ థియేటర్లలో సందడి మొదలు పెట్టింది. హీరోగా అర్జున్ అంబటి హిట్ అందుకున్నాడా..? యాక్షన్ రివెంజ్ డ్రామా ప్రేక్షకులను అలరించిందా..? రివ్యూలో తెలుసుకుందాం.. 
 
కథ ఏంటంటే..?

హెల్త్ కమిషనర్ సత్య ప్రకాశ్ (కోటేశ్వరరావు) హత్యకు గురి కావడంతో నగరం మొత్తం హాట్ టాపిక్ అవుతుంది. ఈ కేసును ఛేదించేందుకు పోలీస్ ఆఫీసర్ అశ్వద్ధామ (అజయ్ రత్నం) ఎంట్రీ ఇస్తాడు. ఈ కేసులో ప్రధాన సాక్షిగా గేమ్ డిజైనర్‌గా పనిచేస్తున్న  అర్జున్ (అర్జున్ అంబటి) గుర్తిస్తారు. అర్జున్‌కు PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder) అనే వ్యాధితో బాధపడుతుంటాడు. తనను ఎవరో చంపుతున్నారంటూ అర్జున్ భయపడుతుంటాడు. దీంతో అతని భద్రత కోసం క్రైమ్ బ్రాంచ్ CI నేహా (జెనిఫర్ ఇమాన్యుయేల్) టీమ్‌ను నియమిస్తారు. అయితే హత్యలు మాత్రం జరుగుతూనే ఉంటాయి. ఈ హత్యల వెనుక ఉన్నది ఎవరు..? అర్జున్ ఎందుకు టార్గెట్ అయ్యాడు..? ఈ కథకు పాలకమడలి గ్రామానికి ఉన్న సంబంధం ఏంటి..? వంటి విషయాలు తెలియాలంటే పరమపద సోపానం చూడాల్సిందే..

విశ్లేషణ..

తన తొలి సినిమాతోనే బలమైన కథను తీసుకున్నాడు డైరెక్టర్ నాగ శివ. సోషల్ ఎలిమెంట్‌తో టచ్ చేస్తూ.. కమర్షియల్ సినిమాగా తెరకెక్కించారు. అనుభవం ఉన్న డైరెక్టర్‌లా ప్రతి ఫ్రేమ్‌ను రూపొందించాడు. సినిమా చూస్తున్నంతసేపు ఎక్కడా డెబ్యూ డైరెక్టర్ అనే భావన రాదు. ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా.. హత్యలు, ఆ మర్డర్స్ చుట్టూ ఉండే సస్పెన్స్.. మధ్యలో మెహబూబ్ బాషా కామెడీతో సరదగా సాగిపోతుంది. ఇంటర్వెల్ ముందు వచ్చే ట్విస్ట్‌తో సెకండాఫ్‌లో ఏ జరుగుతుందనే ఇంట్రెస్ట్ ఏర్పడుతుంది. సెకండాఫ్‌లో ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఎపిసోడ్.. క్లైమాక్స్‌లో వచ్చే ట్విస్ట్‌తో ఆడియన్స్ ఆశ్చర్యపోతారు. క్లైమాక్స్‌లోని ఐటెమ్ సాంగ్, ఫైట్ సీక్వెన్స్‌లతో కమర్షిల్‌ ఎలిమెంట్స్ చూపించారు. తక్కువ బడ్జెట్‌లోనే పూర్తిస్థాయి కమర్షియల్ మూవీ అందించడంలో దర్శకుడు నాగ శివ సక్సెస్ అయ్యాడని చెప్పవచ్చు. దేవ్ జండ్ ఇచ్చిన మ్యూజిక్ సినిమాకు ప్లస్ అయింది. ఈశ్వర్ సినిమాటోగ్రఫీ బాగుంది. 

ఎవరు ఎలా నటించారంటే..?

హీరో రోల్‌లో అర్జున్‌ అంబటి ఒదిగిపోయాడు. క్లైమాక్స్‌ సీన్స్‌లో, యాక్షన్ సీన్స్‌లో తన కటౌట్‌కు తగిన కథ అన్నట్లు నటించాడు. హీరోయిన్‌ జెనిఫర్ ఇమాన్యుయేల్ పోలీస్ అధికారి పాత్రలో మెప్పించారు. అజయ్ రత్నం చాలా రోజుల తరువాత పవర్‌ఫుల్ రోల్‌లో నటించారు. విలన్ పాత్రలో పిల్లా ప్రసాద్ ఒదిగిపోయాడు. మాస్, క్లాస్ ఆడియన్స్‌ను ఆకట్టుకున్న పరమపద సోపానం ఈ వారం ప్రేక్షకులకు బెస్ట్ ఛాయిస్‌గా చెప్పవచ్చు. 

 
రేటింగ్: 2.75/5

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

