Dharma Mahesh: భార్యతో వివాదం.. తెలుగు హీరో ఊహించని నిర్ణయం

Dharma Mahesh: సింధూరం, డ్రింకర్ సాయి వంటి సినిమాలతో తెలుగు ప్రేక్షకుల్లో హీరోగా ధర్మ మహేష్ మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. అయితే ఇటీవల వ్యక్తిగత విషయాలతో ఎక్కువగా వార్తల్లో నిలిచారు. ధర్మ మహేష్ భార్య గౌతమి చౌదరి అతనిపై కేసు పెట్టడం వివాదానికి దారి తీసింది. ఇద్దరు ఒకరిపై ఒకరు ఆరోపణలు చేసుకుంటూ.. పోలీస్ స్టేషన్ వరకు వెళ్లారు. సోషల్ మీడియాలో ఏర్పడిన పరిచయంతో వీరిద్దరు పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఈ జంటకు జగద్వాజ కుమారుడు ఉన్నాడు. భార్యతో వివాదం నేపథ్యంలో ధర్మ మహేష్ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నాడు.
హైదరాబాద్ అమీర్పేటలోని భార్యతో కలిసి ప్రారంభించిన Gismat రెస్టారెంట్ పేరును మార్చేశాడు. తన కొడుకు పేరు జగద్వాజ కలిసి వచ్చేలా Jismat గా మారుస్తున్నట్లు ధర్మ మహేష్ వెల్లడించారు. బ్రాండ్ తనదంటూ భార్య గౌతమి చౌదరి క్లైయిమ్ చేసుకోవడంతో రెస్టారెంట్ పేరు మార్చినట్లు తెలుస్తోంది. జైలు మందీగా నగరంలో Gismat నగరంలో బాగా ఫేమస్ అయింది. బిరియానీ ప్రియులు జైలులో వంటి సెట్లో వచ్చి మందీ తినేలా ఏర్పాటు చేశారు. ఈ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్కు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. తాజాగా Jismat గా పేరు మార్పు తరువాత ధర్మ మహేష్ మరోసారి రెస్టారెంట్ను ప్రారంభించారు.
'జిస్మత్' పేరు మార్పు వెనుక ఎంతో భావోద్వేగం ఉందని ఆయన అన్నారు. తన కొడుకు కొడుకు జగద్వాజ పట్ల ఉన్న స్వచ్ఛమైన ప్రేమ నుంచి జిస్మత్ పుట్టిందన్నారు. తన కంపెనీ పూర్తి హక్కులు తన కొడుకు పేరు మీదకు మారుస్తున్నానని తెలిపారు. యాజమాన్యం బదిలీ పూర్తయ్యే వరకు తాను కార్యకలాపాలు పర్యవేక్షిస్తానని చెప్పారు. మందీ అనగానే బిరియానీ ప్రియులకు తమ రెస్టారెంట్ గుర్తుకురావాలని అన్నారు. భార్యతో వివాదం నడుస్తున్న తరుణంలోనే ధర్మ మహేష్ తమ రెస్టారెంట్ మార్చడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. దీనిపై గౌతమి చౌదరి ఎలా రియాక్ట్ అవుతుందో చూడాలి మరి.
సోషల్ మీడియాలో ఇన్ఫ్లుయెన్సర్గా ఉన్న గౌతమి చౌదరి.. తన భర్త ధర్మ మహేష్పై సంచలన ఆరోపణలు చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ వివాదంపై ధర్మ మహేష్ మీడియా ముందుకు వచ్చి వివరణ కూడా ఇచ్చారు. తాను చేసిన కొన్ని తప్పులను అంగీకరించిన ఈ యంగ్ హీరో.. తన భార్య చేసిన తప్పులను మొత్తం కుండ బద్ధలు కొట్టేసినట్లు మీడియా ముందు పెట్టేశాడు. ఈ వివాదం ఇంకా నడుస్తోంది.
Also Read: Sobitha Dhulipala: లవర్ అంటూ భర్త నాగ చైతన్యకు శోభిత ధూళిపాళ రొమాంటిక్ బర్త్ డే విషెస్..!
Also Read: Sangeeta Love Story: హీరోయిన్ సంగీత ప్రేమకథ..'అన్న' అని పిలిచిన అబ్బాయినే ప్రేమించి పెళ్లాడింది!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook