/Govinda: స్వీట్ షాపులో ఉంటూ ఆకలితో ఉంటారా..?.. భార్య అఫైర్ల ఆరోపణలపై నటుడు గోవింద ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..

Hero govinda breaks silence on his wife Sunita Ahuja affairs row: నటుడు గోవింద భార్య సునీతా అహుజా తరచుగా తన భర్తకు చాలా మంది అమ్మాయితో అఫైర్ ఉందని వ్యాఖ్యలు చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఇటీవల గోవిందా భార్య ఒక రియాలిటీ షోలో పాల్గొన్నారు. అప్పుడు కూడా తన భర్తకు ఎంతో మందితో అఫైర్ ఉందన్నారు. చాలా మంది అమ్మాయిలకు ఇండస్ట్రీలో రాగానే షుగర్ డాడీలు కావాలనుకుంటారు. అందుకు ఇలాంటి అఫైర్ లు పెట్టుకుంటారని అన్నారు. అదే సందర్భంతో ఆయనకు ఎంత మందితో అఫైర్ ఉన్న ఆయనంటే తనకిష్టమన్నారు. ఈ విషయంలో వెనక్కు తగ్గెదిలేదన్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా... తన భార్య చేస్తున్న ఆరోపణలపై గోవింద తనదైన స్టైల్ లో బిగ్ ట్విస్ట్ ఇచ్చారు. తనపై విమర్శలు చేయడం ద్వారా పాపులారిటీ పొందేందుకే సునీత అలా మాట్లాడుతోందని సెటైర్లు వేశారు. విమర్శలు చేయడం ద్వారా గుర్తింపు పొందడం చాలా సులభమన్నారు. ఆమె నన్ను తిట్టిన, పొగిడినా దాన్ని స్వీకరిస్తానని పేర్కొన్నారు. తాను కెరీర్తో బిజీగా ఉన్నప్పుడు పిల్లలను పెంచడంలో సునీత తీసుకున్న బాధ్యతను ఆయన ప్రశంసించారు.
చాలా మంది అమ్మాయిలతో అఫైర్ ఆరోపణలపై మాట్లాడుతూ.. స్వీట్ షాప్లో ఉన్న వాళ్లు ఆకలితో ఉండరుకదా.. నేను అంతే.. అని పరోక్షంగా తనపై వచ్చిన ఆరోపణలు నిజం అని చెప్పకనే చెప్పారు. ఒకానొక దశలో తన అమాయకత్వం చూసి తనకే సిగ్గేస్తుందన్నారు. 21 నుంచి 34 ఏళ్ల వయసు మధ్య జీవితంలో ఏం జరుగుతుందో అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా సమయం పట్టిందని గోవిందా తెలిపారు.
పెళ్లి అయినంత మాత్రాన పురుషులు తప్పులు చేయోరన్నదాంట్లో నిజంలేదన్నారు.ప్రస్తుతం గోవిందా కామెంట్స్ నెట్టింట హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. ఇక సునీతా అహుజా వ్యాఖ్యలు నిజమని గోవిందా అంగీకరించారని నెటిజన్లుఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
గోవిందా, సునీత 1987లో రహస్యంగా వివాహం చేసుకున్నారు. తన కెరీర్పై ప్రభావం పడకూడదనే ఉద్దేశంతో దాదాపు రెండేళ్ల పాటు పెళ్లి విషయాన్ని గోప్యంగా ఉంచారు. వీరికి కుమార్తె టీనా, కుమారుడు యశ్వర్ధన్ ఉన్నారు.
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