Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • /Govinda: స్వీట్ షాపులో ఉంటూ ఆకలితో ఉంటారా..?.. భార్య అఫైర్ల ఆరోపణలపై నటుడు గోవింద ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..

Govinda: స్వీట్ షాపులో ఉంటూ ఆకలితో ఉంటారా..?.. భార్య అఫైర్ల ఆరోపణలపై నటుడు గోవింద ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..

Govinda on wife allegations: నటుడు గోవింద తన భార్య చేస్తున్న ఆరోపణలపై అనుకొని విధంగా ట్విస్ట్ ఇచ్చారు. అంతే కాకుండా స్వీట్ షాపులో ఉన్న వారు ఆకలితో ఉండరు కదా అంటూ సెటైర్లు వేశారు.ఈ కామెంట్స్ నెట్టింట వైరల్ గా మారాయి.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 10, 2026, 04:53 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 05:00 PM IST
Govinda: స్వీట్ షాపులో ఉంటూ ఆకలితో ఉంటారా..?.. భార్య అఫైర్ల ఆరోపణలపై నటుడు గోవింద ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: govinda(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
తెలంగాణ ప్రభుత్వం భరోసా.. 4.21 లక్షల మందికి గుడ్‌న్యూస్
2
3
4
5