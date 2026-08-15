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Actor Govinda: ప్లీజ్.. నీకొదండం..మమ్మల్ని వదిలేయ్.!. భార్య సునీతాకు బిగ్ ట్విస్ట్ ఇచ్చిన నటుడు గోవిందా.!. వీడియో..

Govinda on sunita Ahuja remarks: ముఖ్యంగా అమ్మ, అక్క అంటూ బూతులు వాడటం,  షుగర్ డాడీ ఆరోపణలు చేయడం  మానుకొవాలని గోవిందా ఏకంగా ఒక వీడియో రిలీజ్ చేశారు. వీరి రచ్చ కాస్త బాలీవుడ్‌లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 15, 2026, 08:13 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 08:17 PM IST
Actor Govinda: ప్లీజ్.. నీకొదండం..మమ్మల్ని వదిలేయ్.!. భార్య సునీతాకు బిగ్ ట్విస్ట్ ఇచ్చిన నటుడు గోవిందా.!. వీడియో..
Image Credit: govinda(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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