Rajasekhar: హీరో రాజశేఖర్ కు ప్రమాదం.. 3 గంటల పాటు సర్జరీ..

Rajasekhar: తెలుగు సీనియర్ స్టార్ హీరో రాజశేఖర్ షూటింగ్ లో తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. సినిమా షూటింగ్ లో భాగంగా కుడి కాలుకు తీవ్రమైంది. వెంటనే ఆయన్ని ప్రైవేటు హాస్పిటల్ తరలించారు.  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 9, 2025, 08:05 AM IST

Rajasekhar: హీరో రాజశేఖర్ కు ప్రమాదం.. 3 గంటల పాటు సర్జరీ..

Rajasekhar Surgery: సీనియర్ హీరో డాక్టర్‌ రాజశేఖర్ సినిమా షూటింగ్లో గాయపడ్డారు. ఆయన కుడి కాలికి తీవ్ర గాయమయ్యింది. దీంతో వెంటనే ఆయన్న ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఆక్కడ ఆయనకు 3 గంటల పాటు సర్జరీ జరిగింది. అయితే ఆ సర్జరీ సక్సెస్‌ అయినట్లు ఆసుపత్రి వర్గాలు తెలిపాయి. అయితే రాజశేఖర్‌కు 4 వారాలు విశ్రాంతి అవసరమన్నారు డాక్టర్లు. మేడ్చల్ సమీపంలో యాక్షన్ సీక్వెన్స్ చేస్తుండగా ఆయన కుడి కాలి మడమకు గాయమైనట్టు సమాచారం. అయితే ప్రస్తుతం ఆయన ఆరోగ్యం నిలకడగా వుందని, ఆందోళన చెందాల్సిన పనిలేదంటున్నారు డాక్టర్లు. రాజశేఖర్ .. ఆ మధ్య ‘గరుడ వేగ’, కల్కి సినిమాలతో మళ్లీ ఫామ్ లోకి వచ్చారు. ఆ తర్వాత కాస్త గ్యాప్ తీసుకొని వరుస చిత్రాలు చేస్తున్నారు. ఈ కోవలో ఓ వైపు హీరోగా నటిస్తూనే మరోవైపు వేరే హీరోల సినిమాల్లో ప్రధాన పాత్రలు చేస్తున్నారు. నవంబర్ 25న సినిమా షూటింగ్ లో భాగంగా ఆయనకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. మేడ్చల్ సమీపంలో యాక్షన్ సీన్స్ తెరకెక్కిస్తుండగా ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. 

ఈ నేపథ్యంలో ఆయన కుడికాలికి తీవ్ర గాయమైంది. దీందో రాజశేఖర్ ను సమీపంలోని హాస్పిటల్ కు తీసుకెళ్లారు. డాక్టర్లు మూడు గంటల పాటు ఆయనకు సర్జరీ చేసారు. ప్రస్తుతం రాజశేఖర్ క్రమంగా కోలుకుంటున్నట్టు ఆయన కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. గాయం బలంగా తాకడంతో  బోన్ బయటకు వచ్చిందని, అందువల్ల సర్జరీకి మూడు గంటలు పట్టిందని డాక్టర్లు తెలిపారు.  సర్జరీలో భాగంగా రాజశేఖర్ కాలిలో ప్లేట్స్ తో పాటు  వైర్ అమర్చిట్టు తెలిపారు. దీని వల్ల రాజశేఖర్ త్వరగా రికవరీ అవుతారని హాస్పిటల్ వర్గాలు చెబుతున్న మాట. నొప్పి భరిస్తూ రాజశేఖర్ సర్జరీ చేయించుకున్నారని తెలిపారు. ఆపరేషన్ సక్సెస్ అయ్యిందని యూనిట్ వర్గాలు తెలిపాయి. ప్రస్తుతం ఆయన మెల్ల మెల్లగా కోలుకుంటున్నారు.  

సర్జరీ తర్వాత మూడు నుంచి నాలుగు నుంచి ఐదు వారాల  పాటు తప్పనిసరిగా విశ్రాంతి తీసుకోవాలని రాజశేఖర్ కు డాక్టర్లు  తెలిపారు. ముఖ్యంగా గాయమైన కాలిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కదపకూడదని చెప్పారు. అందువల్ల కొన్ని రోజుల పాటు ఆయన షూటింగ్ లకు దూరంగా ఉండాల్సిన పరిస్థితులు నెలకున్నాయి. జనవరి 2026 లో మళ్ళీ షూటింగ్ లో పాల్గొనవచ్చని ఆయన సన్నిహిత వర్గాలు చెబుతున్న మాట.  

రాజశేఖర్ కు ఈ విధంగా గాయాలు కావడం మొదటిసారి కాదు. నవంబర్ 15, 1989లో 'మగాడు' షూటింగ్ చేస్తున్న సమయంలోనూ ఆయనకు బలమై  గాయమైంది. అప్పుడు ఎడమ కాలికి గాయమైతే, ఇప్పుడు కుడి కాలికి  గాయమైంది. ఇప్పుడు 35 ఏళ్ళ తర్వాత నవంబర్ నెలలో మళ్ళీ ఆయనకు గాయం కావడం బాధాకరమైన విషయం. గాయాలను సైతం లెక్క చేయకుండా యాక్షన్ సీన్లు చేస్తున్నారు. 

రాజశేఖర్ అప్ కమింగ్ ప్రాజెక్ట్ 'బైకర్'. అది కాకుండా మరో రెండు సినిమాలు చేస్తున్నారు. ఆ సినిమాల టైటిల్స్ ఖరారు చేయలేదు. రికవరీ తర్వాత ఆ రెండు సినిమాల చిత్రీకరణలు స్టార్ట్ కానున్నాయి. రాజశేఖర్ త్వరగా రివకరీ కావాలని ఆయన అభిమానులతో పాటు సామాన్య ప్రేక్షకులు సినీ ప్రముఖులు ఆకాంక్షిస్తున్నారు. 

