English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Vishal-Dhanshika: ఇద్దరూ కలిసి ఒక్క సినిమాలో కూడా నటించలేదు.. మరి విశాల్, ధన్సిక మధ్య ప్రేమ ఎలా పుట్టిందో తెలుసా..?

Vishal-Dhanshika: సినిమాల ద్వారా పరిచయం అయి ప్రేమలో పడటం, పెళ్లి చేసుకోవడం సినీ ఇండస్ట్రీలో సాధారణం. కానీ ఏ ఒక్క సినిమాలో కూడా కలిసి నటించకుండానే.. ఒకరికొకరు నచ్చి పెళ్లి చేసుకోవడం చాలా అరుదు. అలాంటి జంటల్లో హీరో విశాల్, హీరోయిన్ ధన్సిక ఒకరు. ఈ బ్యూటిఫుల్ కపుల్ కలిసి ఒక్క సినిమా కూడా చేయలేదు. మరి వీరి మధ్య ప్రేమ ఎలా పుట్టిందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Aug 30, 2025, 06:04 PM IST

Trending Photos

AP Schools Holidays: ఏపీ విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. దసరా సెలవుల జాబితా ఇదే.. వచ్చే నెల ఏకంగా 12 రోజులు సెలవులు..!!
7
ap schools holidays
AP Schools Holidays: ఏపీ విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. దసరా సెలవుల జాబితా ఇదే.. వచ్చే నెల ఏకంగా 12 రోజులు సెలవులు..!!
8th Pay Commission 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్‌ షాక్..! కొన్ని అలవెన్స్‌లు రద్దు..?
7
8th Pay Commission
8th Pay Commission 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్‌ షాక్..! కొన్ని అలవెన్స్‌లు రద్దు..?
Smita Sabharwal: గాయపడిన స్మితా సబర్వాల్‌ హృదయం.. ఏమైందో తెలుసా?
6
Ias Smita Sabharwal
Smita Sabharwal: గాయపడిన స్మితా సబర్వాల్‌ హృదయం.. ఏమైందో తెలుసా?
CMF Phone 2 Pro Price: త్వరలోనే CMF ఫోన్ 2 ప్రో లాంచ్‌.. అబ్బబ్బ డిజైన్‌తో పిచ్చెక్కిస్తోంది!
6
Cmf By Nothing
CMF Phone 2 Pro Price: త్వరలోనే CMF ఫోన్ 2 ప్రో లాంచ్‌.. అబ్బబ్బ డిజైన్‌తో పిచ్చెక్కిస్తోంది!
Vishal-Dhanshika: ఇద్దరూ కలిసి ఒక్క సినిమాలో కూడా నటించలేదు.. మరి విశాల్, ధన్సిక మధ్య ప్రేమ ఎలా పుట్టిందో తెలుసా..?

Vishal-Dhanshika Love Story: సినిమా ఇండస్ట్రీలో చాలా జంటలు సినిమా షూటింగ్ సమయంలో కలిసి నటిస్తూ ప్రేమలో పడి, పెళ్లి చేసుకున్నారు. అజిత్-శాలిని, సూర్య-జ్యోతిక, ఆర్య-సాయేషా సైగల్, గౌతమ్ కార్తీక్-మంజిమ మోహన్ లాంటి జంటలు ఇలా ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నవారే. కానీ విశాల్, సాయి ధన్సిక జంట మాత్రం ఈ ట్రెండ్‌కి భిన్నంగా నిలిచారు. వీరిద్దరూ ఒక్క సినిమాలో కూడా కలిసి నటించలేదు. అయినా వారి మధ్య ఎనిమిదేళ్ల క్రిందే లవ్ జర్నీ స్టార్ట్ అయ్యింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

హీరో విశాల్ త్వరలో ఓ ఇంటి వాడు కాబోతున్నాడు. తాజాగా తాను ప్రేమించిన అమ్మాయి, హీరోయిన్ ధన్సికతో ఎంగేజ్మెంట్ కూడా చేసుకున్నాడు. అయితే ఒక్క మూవీలో కూడా కలిసి పనిచేయని వీరిద్దరికి.. మొదట పరిచయం ఎక్కడ జరిగిందనే విషయం తెలుసుకోవడానికి ఇప్పుడు చాలా మంది ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. ఓ సంఘటన వల్ల వీరిద్దరి ప్రేమకు పునాది పడింది.

వీరి ప్రేమకథ 2017లో విజితిరు సినిమా సమయంలో మొదలైంది. ఈ సినిమాలో సాయి ధన్సిక నటించింది. సినిమా ప్రమోషన్ కోసం జరిగిన ఒక ఈవెంట్‌లో ధన్సిక మాట్లాడుతూ అందరికీ కృతజ్ఞతలు చెప్పింది. కానీ అనుకోకుండా సీనియర్ నటుడు టీ. రాజేందర్ పేరును చెప్పడం మర్చిపోయింది. దీంతో రాజేందర్ బహిరంగంగా ఆమెపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. సీనియర్లను గౌరవించడం తెలియదని తీవ్రంగా మాట్లాడారు. ధన్సిక క్షమాపణ చెప్పినా ఆయన కోపం తగ్గలేదు.

ఇక ఈ సంఘటన తర్వాత విశాల్ ధన్సికకు మద్దతుగా నిలిచాడు. ఆ సమయంలో తమిళ నిర్మాతల మండలి అధ్యక్షుడిగా ఉన్న విశాల్.. యువ నటులను ప్రోత్సహించాల్సిన సీనియర్లు.. ఇలా అవమానించడం తప్పని గట్టిగా చెప్పాడు. దీని తర్వాత విశాల్, ధన్సిక చాలా సన్నిహితంగా మారారు. ఎనిమిదేళ్ల పాటు వారి ప్రేమను ఎవరికి తెలియకుండా రహస్యంగా కొనసాగించారు. ఇప్పుడు ఎంగేజ్మెంట్‌తో తమ ప్రేమను అధికారికంగా ప్రకటించారు. త్వరలో వీరు పెళ్లి చేసుకోనున్నారు.

సినిమా ఇండస్ట్రీలో కలిసి నటించకుండానే జీవిత భాగస్వాములుగా మారడం చాలా అరుదు. విశాల్, సాయి ధన్సిక జంట దీనికి ఒక అద్భుత ఉదాహరణ. విశాల్ తన పుట్టినరోజున పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నారు. కానీ నడిఘర్ సంఘం భవన నిర్మాణం పూర్తి కాకపోవడంతో ఎంగేజ్మెంట్‌తో అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. వీరి ఎంగేజ్మెంట్‌ ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ ఫోటోలు చూసిన నెటిజన్లు వారికి బెస్ట్ విషెస్ తెలియజేస్తూ కామెంట్స్ పెడుతున్నారు. 

Also Read: Heart Attack: విషాద ఘటన.. హాస్పిటల్‌లో డ్యూటీలో ఉండగా గుండెపోటు.. యువ హార్ట్‌ సర్జన్‌ మృతి  

Also Read: Best Time Table: మీ ఆరోగ్యం కోసం ఓ 3 నెలలు చాలు.. ఈ టైం టేబుల్ మీ హెల్త్‌ను నెవర్ బిఫోర్ ఎవర్ ఆఫ్టర్ అనేలా మార్చేయడం ఖాయం..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook 

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Vishal Dhanshika Love StoryVishal Dhanshika Engagementvishal dhanshikaHero VishalHeroine Dhanshika

Trending News