Vishal-Dhanshika: ఇద్దరూ కలిసి ఒక్క సినిమాలో కూడా నటించలేదు.. మరి విశాల్, ధన్సిక మధ్య ప్రేమ ఎలా పుట్టిందో తెలుసా..?

Vishal-Dhanshika Love Story: సినిమా ఇండస్ట్రీలో చాలా జంటలు సినిమా షూటింగ్ సమయంలో కలిసి నటిస్తూ ప్రేమలో పడి, పెళ్లి చేసుకున్నారు. అజిత్-శాలిని, సూర్య-జ్యోతిక, ఆర్య-సాయేషా సైగల్, గౌతమ్ కార్తీక్-మంజిమ మోహన్ లాంటి జంటలు ఇలా ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నవారే. కానీ విశాల్, సాయి ధన్సిక జంట మాత్రం ఈ ట్రెండ్కి భిన్నంగా నిలిచారు. వీరిద్దరూ ఒక్క సినిమాలో కూడా కలిసి నటించలేదు. అయినా వారి మధ్య ఎనిమిదేళ్ల క్రిందే లవ్ జర్నీ స్టార్ట్ అయ్యింది.
హీరో విశాల్ త్వరలో ఓ ఇంటి వాడు కాబోతున్నాడు. తాజాగా తాను ప్రేమించిన అమ్మాయి, హీరోయిన్ ధన్సికతో ఎంగేజ్మెంట్ కూడా చేసుకున్నాడు. అయితే ఒక్క మూవీలో కూడా కలిసి పనిచేయని వీరిద్దరికి.. మొదట పరిచయం ఎక్కడ జరిగిందనే విషయం తెలుసుకోవడానికి ఇప్పుడు చాలా మంది ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. ఓ సంఘటన వల్ల వీరిద్దరి ప్రేమకు పునాది పడింది.
వీరి ప్రేమకథ 2017లో విజితిరు సినిమా సమయంలో మొదలైంది. ఈ సినిమాలో సాయి ధన్సిక నటించింది. సినిమా ప్రమోషన్ కోసం జరిగిన ఒక ఈవెంట్లో ధన్సిక మాట్లాడుతూ అందరికీ కృతజ్ఞతలు చెప్పింది. కానీ అనుకోకుండా సీనియర్ నటుడు టీ. రాజేందర్ పేరును చెప్పడం మర్చిపోయింది. దీంతో రాజేందర్ బహిరంగంగా ఆమెపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. సీనియర్లను గౌరవించడం తెలియదని తీవ్రంగా మాట్లాడారు. ధన్సిక క్షమాపణ చెప్పినా ఆయన కోపం తగ్గలేదు.
ఇక ఈ సంఘటన తర్వాత విశాల్ ధన్సికకు మద్దతుగా నిలిచాడు. ఆ సమయంలో తమిళ నిర్మాతల మండలి అధ్యక్షుడిగా ఉన్న విశాల్.. యువ నటులను ప్రోత్సహించాల్సిన సీనియర్లు.. ఇలా అవమానించడం తప్పని గట్టిగా చెప్పాడు. దీని తర్వాత విశాల్, ధన్సిక చాలా సన్నిహితంగా మారారు. ఎనిమిదేళ్ల పాటు వారి ప్రేమను ఎవరికి తెలియకుండా రహస్యంగా కొనసాగించారు. ఇప్పుడు ఎంగేజ్మెంట్తో తమ ప్రేమను అధికారికంగా ప్రకటించారు. త్వరలో వీరు పెళ్లి చేసుకోనున్నారు.
సినిమా ఇండస్ట్రీలో కలిసి నటించకుండానే జీవిత భాగస్వాములుగా మారడం చాలా అరుదు. విశాల్, సాయి ధన్సిక జంట దీనికి ఒక అద్భుత ఉదాహరణ. విశాల్ తన పుట్టినరోజున పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నారు. కానీ నడిఘర్ సంఘం భవన నిర్మాణం పూర్తి కాకపోవడంతో ఎంగేజ్మెంట్తో అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. వీరి ఎంగేజ్మెంట్ ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ ఫోటోలు చూసిన నెటిజన్లు వారికి బెస్ట్ విషెస్ తెలియజేస్తూ కామెంట్స్ పెడుతున్నారు.
