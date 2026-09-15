/బ్లడ్ బాత్ చేస్తోన్న హీరోలు.. వాయోలెన్స్.. వాయోలెన్స్.. అంతా వాయోలెన్స్..!

Heroes Violence: ఒకప్పుడు సీనియర్ హీరోలైన బాలకృష్ణ, చిరంజీవి వంటి సినిమాల్లో రక్తపాతం ఎక్కువగా ఉండేది. ఆ తర్వాత టైర్ వన్ స్టార్ హీరోలు అదే బాటలో నడిచారు. అంతేకాదు మీడియం రేంజ్ హీరోలు కూడా మేము ఎవరికి తక్కువ తినలేదని తెరపై రక్తపాతం క్రియేట్ చేస్తున్నారు. వాళ్లు ఎంచుకునే కథలన్నీ రక్తం చుట్టూనే తిరుగుతున్నాయి. రాబోయే మూడు నాలుగు నెలల్లోనే స్క్రీన్ను ఎరుపెక్కించబోతున్నారు.
ప్యారడైజ్లో ఏరులై పారనున్న రక్తపాతం..
నాని గత చిత్రం ‘హిట్ 3’లో రక్తం ఏరులై పారింది అనుకుంటే శ్రీకాంత్ ఓదెల దర్శకత్వంలో చేస్తోన్న ‘ప్యారడైజ్’లో ఏకంగా రక్తాభిషేకాలే చేస్తున్నాడు. సినిమా మొత్తంగా ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ చూసేలా లేదనే చెప్పాలి. ఇక ‘దురంధర్’ సినిమా స్పై సినిమా అయినా.. అందులో వాయిలెన్స్ ఏ రేంజ్లో ఉందో అందరికీ తెలిసిందే. అలా వాయిలెన్స్ సినిమాతోనే ఎలాంటి హిట్ అందుకున్నాడో తెలిసిందే కదా. ఒక వేళ కంటెంట్ ప్రేక్షకులకు నచ్చితే దురంధర్ మాదిరి బాక్సాఫీస్ను షేక్ చేసినా ఆశ్చర్యపోవాల్సిన పనిలేదు. అంతేకాదు అలా జరిగితే నాని రేంజ్ ఎక్కడికో వెళ్లడం గ్యారంటీ. సెప్టెంబర్ 24న విడుదల కాబోతున్న ఈ సినిమాలో వయోలెన్స్ తో ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్కు పెద్ద పీట వేస్తున్నాడు శ్రీకాంత్ ఓదెల.
రక్తసిక్తంగా రణబాలి..
రణబాలిగా నిజంగానే తెరపై రణాన్ని రక్తి కట్టించడానికీ విజయ్ దేవరకొండ రెడీ అవుతున్నాడు. రాహుల్ సాంకృత్యాన్ తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రంలో రక్తపాతం ఓ రేంజ్లో ఉంది. బ్రిటిష్ వాళ్ల రక్తంతో తెరను ఎరుపెక్కించడానికి రెడీ అవుతున్నాడు సింగనమల రణబాలి. అక్టోబర్ 16న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా దసరా కానుకగా విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. ఈ సినిమా 1854 -78 మధ్య జరిగే పీరియాడిక్ పేట్రియాట్రిజమ్ యాక్షన్ బ్యాక్ డ్రాప్ నేపథ్యంలో రాబోతుంది.
రక్తసిక్తం కానున్న ‘సంబరాల ఏటిగట్టు’..
మరోవైపు సాయి ధరమ్ తేజ్.. కాదు కాదు.. సాయి దుర్గ తేజ్ నటిస్తోన్న ‘సంబరాల ఏటిగట్టు’లో కూడా రక్తం ఏరులై పారనుంది. అణదొక్కతున్న జాతిని నిలబెట్టే ఓ నాయకుడి కథగా రాబోతుంది. ఈ సినిమాలో కావాల్సినంత రక్తపాతం ఉంది. రోహిత్ ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నాడు.జనవరి 13న ఈ సినిమా సంక్రాంతి కానుకగా విడుదల కాబోతుంది. శర్వానంద్, సంపత్ నందిల కాంబోలో వస్తోన్న ‘భోగి’లోను రక్తపాతానికి కొదవలేదట. మరి ఈ వాయోలెన్స్ను ఆడియన్స్ ఏ మేరకు అంగీకరిస్తారనేది చూడాలి మరి.
సాయి ధరమ్ తేజ్ నటిస్తున్న సంబరాల ఏటిగట్టులో కూడా వయోలెన్స్కు ఏ ఢోకా ఉండదు. తొక్కేస్తున్న ఓ జాతిని నిలబెట్టే నాయకుడి కథ ఇది. టీజర్లోనే కావాల్సినంత రక్తపాతం చూపించారు దర్శకుడు రోహిత్. జనవరి 13న సినిమా విడుదల కానుంది. అలాగే సంపత్ నంది, శర్వానంద్ కాంబినేషన్లో వస్తున్న భోగిలోనూ రక్తపాతమే ఎక్కువగా చూడబోతున్నాం. మరి వీటిలో ఏది ఆడియన్స్ను మాయ చేస్తుందో చూడాలిక.
Also Read:పవన్ కళ్యాణ్, రోజా కాంబినేషన్లో వచ్చిన సినిమా ఏంటో తెలుసా..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.