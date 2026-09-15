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బ్లడ్ బాత్ చేస్తోన్న హీరోలు.. వాయోలెన్స్.. వాయోలెన్స్.. అంతా వాయోలెన్స్..!

Heroes Blood Bath: ప్రస్తుతం మన హీరోలు రక్తం రుచి మరిగారు. అంటే వీళ్లు రక్తం తాగుతున్నారని కాదు కానీ.. తెరపై రక్తపాతం సృష్టిస్తున్నారు. ఎంత నరికితే అంతే హీరోయిజం అన్నట్టుగా మన హీరోలు తయారయ్యారు. ఒకరిని చూసి మరొకరు  తెరపై రక్తాభిషేకం చేసేస్తున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 15, 2026, 03:58 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 03:58 PM IST
బ్లడ్ బాత్ చేస్తోన్న హీరోలు.. వాయోలెన్స్.. వాయోలెన్స్.. అంతా వాయోలెన్స్..!
Image Credit: Heroes Blood Bath (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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బ్లడ్ బాత్ చేస్తోన్న హీరోలు.. వాయోలెన్స్.. వాయోలెన్స్.. అంతా వాయోలెన్స్..!
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