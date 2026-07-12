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విలన్స్‌గా మారిపోతున్న హీరోయిన్స్ .. ఒకరి తర్వాత మరొకరు అదే రూట్లో..

Heroins turned villains: సినిమాల్లో సాధారణంగా విలన్స్ అంటే మగవాళ్లే ఉంటారు. కానీ ఈ మధ్య ఆడ విలన్స్ పెరిగిపోయారు. అంతేకాదు వరుసగా క్రేజీ హీరోయిన్స్ విలన్‌గా నటిస్తూ ప్రేక్షకులను మెప్పించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మరి విలన్స్‌గా మారుతున్న హీరోయిన్స్ ఎవరున్నారంటే..

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 12, 2026, 01:49 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 01:49 PM IST
విలన్స్‌గా మారిపోతున్న హీరోయిన్స్ .. ఒకరి తర్వాత మరొకరు అదే రూట్లో..
Image Credit: Heroins Turned Villains (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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విలన్స్‌గా మారిపోతున్న హీరోయిన్స్ .. ఒకరి తర్వాత మరొకరు అదే రూట్లో..
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