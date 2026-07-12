Heroine Cum Villains: సినిమాల్లో హీరోయిన్స్ విలన్ తరహా నెగిటివ్ షేడ్స్ ఉన్న పాత్రల్లో నటించడం కొత్తేమి కాదు. అలానటి భానుమతి, సావిత్రి, జమున వంటి వారు కొన్ని సినిమాల్లో విలన్స్గా నటించిన వాళ్లే. ఆ తర్వాత కొంత మంది కథానాయికలు విలన్ షేడ్స్ ఉన్న పాత్రల్లో మెప్పించిన సంగతి తెలిసిందే కదా. ఇక రజినీకాంత్ నటించిన ‘నరసింహ’ సినిమాలో రమ్యకృష్ణ విలన్ పాత్రలో ఒదిగిపోయింది. ఎంతలా అంటే అప్పట్లో రమ్యకృష్ణ కనబడితే ప్రజలు కొట్టేంతగా ఆమె తన నటనతో ఆ పాత్రకు జీవం పోసింది.
తాజాగా ఈ మధ్యకాలంలో మళ్లీ లేడీ విలన్స్ హవా మొదలైంది. లేడీ విలన్స్ అంటే ఏదో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులు కాదు..హీరోయిన్గా టాప్ గేర్లో దూసుకుపోతున్న భామలు విలన్ పాత్రలు చేయడానికి సై అంటున్నారు. హీరోయిన్స్ అంటే ఎప్పుడూ స్క్రీన్ మీద అందంగా కనిపిస్తూ.. పాటలకు స్టెప్పులేస్తూనే కనిపించాలనే ధోరణికి వీళ్లు చెక్ పెట్టబోతున్నారు.
హీరోయిన్స్తో నెగిటివ్ క్యారెక్టర్స్..
ఏం వాళ్లలో కూడా విలనిజం ఉండదా..? ఇప్పుడు దాన్నే బయటికి తీసే పనిలో పడ్డారు మన మేకర్స్. చాలా మంది స్టార్ హీరోయిన్స్ నెగిటివ్ క్యారెక్టర్స్ వైపు అడుగులేస్తున్నారు. సీనియర్ భామలు వివిధ రకాల పాత్రలతో చాలా బిజీగా ఉన్నారు. అయితే సినిమాలు.. లేదంటే వెబ్ సిరీస్లు అంటూ రెండు చేతులా సంపాదిస్తున్నారు. పైగా విలన్ క్యారెక్టర్స్కు కూడా ఓకే చెప్పేస్తున్నారు. తాజాగా ప్రియమణికి అలాంటి ఓ బంపర్ ఆఫర్ వచ్చింది. రోహిత్ శెట్టి యాక్షన్ కామెడీ గోల్ మాల్ 5 సినిమాలో ప్రియమణి మెయిన్ విలన్గా నటించబోతున్నారు. గతంలో రోహిత్ చేసిన చెన్నై ఎక్స్ప్రెస్లో స్పెషల్ సాంగ్ చేసి మెప్పించింది.
గోల్ మాల్ 5లో విలన్గా ప్రియమణి..
అక్షయ్ కుమార్, అజయ్ దేవ్గన్ లాంటి గోల్ మాల్ 5లో మెయిన్ విలన్ నటిస్తోంది. ఇద్దరు స్టార్ హీరోలు కలిసి నటిస్తోన్న సినిమాలో ఈ తరహా పాత్ర అంటే గొప్పే మరే. ఫ్యామిలీ మ్యాన్ లాంటి సిరీస్లతో ప్రియమణికి బాలీవుడ్లోనూ మంచి గుర్తింపు వచ్చింది. ఇదే ఆమెకు అక్కడ్నుంచి ఈ ఆపర్స్ తెచ్చిపెట్టింది. టబు సైతం నాగార్జున 100వ సినిమాలో నెగిటివ్ రోల్ చేస్తున్నారనే టాక్ నడుస్తోంది. కార్తిక్ ఈ సినిమాను డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు.
టబు, రష్మికల విలనిజం..
నాగార్జున, టబు అంటేనే సూపర్ కాంబినేషన్.. అలాంటిది నాగ్కు అపోజిట్గా టబు విలన్ అంటే ప్రేక్షకుల్లో అంచనాలు పెంచుతున్నాయి. ఇక రష్మిక మందన్న కూడా అల్లు అర్జున్, అట్లీ కాంబినేషన్లో వస్తోన్న ‘రాకా’లో నెగిటివ్ రోల్ చేస్తున్నారనే ప్రచారం జరుగుతుంది. పుష్పలో సామి సామి అంటూ బన్నీతో పాటు నటించిన ఈమె.. రాకాలో అల్లు అర్జున్కు ఢీ అంటే ఢీ అనబోతునట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. మొత్తానికి మన అందాల భామల విలనిజం వెండితెరపై ఎలా ఉండబోతుందో చూడాలి.
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