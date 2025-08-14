Heroine Pregnancy: పెళ్లికి ముందే ఆ స్టార్ హీరోయిన్‌ గర్భవతి? చిత్రసీమలో కలకలం సృష్టించిన వార్త! నిజమా?

Sridevi Pregnant Before Marriage: ఈ స్టార్ నటి ప్రేమకథ, వివాహం, దాని తర్వాత ఆమె ఎదుర్కొన్న పరిస్థితులు ఇప్పటికీ ఒక రహస్యంగా ఉంది. ఆ కథ గురించి కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలను తెలుసుకుందాం.
సినీ తారల జీవితాలు తెరపై అద్భుతంగా కనిపిస్తాయి. కానీ వారిలో కొందరు నిజ జీవితంలో అనేక సమస్యలు, సవాళ్లను ఎదుర్కొంటారు. దీని కారణంగా సెలబ్రిటీల వ్యక్తిగత జీవితం ఎల్లప్పుడూ హాట్ టాపిక్ అవుతుంది. ముఖ్యంగా వారి ప్రేమ, వివాహ విషయాలు అభిమానులను ఆశ్చర్యపరుస్తాయి. అలాంటి వింత ప్రేమకథ మన దేశ తొలి మహిళా సూపర్ స్టార్ శ్రీదేవిది. తన అందం నటనతో దేశవ్యాప్తంగా సినీ ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షించిన శ్రీదేవి.. దక్షిణ భారతదేశం, బాలీవుడ్ లో టాప్ హీరోయిన్ గా ఎదిగింది.
శ్రీదేవి సినిమాల్లో తెరపై కనిపించినప్పుడల్లా సినిమా హాళ్లలో ఈలలు, చప్పట్లు, సందడిలు ఉండేవి. శ్రీదేవి భారతదేశపు తొలి మహిళా సూపర్ స్టార్ అయ్యారు. ఆ కాలంలోని స్టార్ హీరోల కంటే ఎక్కువ పారితోషికం తీసుకున్న మొదటి హీరోయిన్ ఆమె.
శ్రీదేవి వ్యక్తిగత జీవితం సినిమా కథాంశంలా అనేక మలుపులు తిరుగుతుంది. ఆ సమయంలో మిథున్ చక్రవర్తితో ఆమెకు ఉన్న సంబంధం గురించి చాలా చర్చలు జరిగాయి. ఒకానొక సమయంలో.. దక్షిణాది సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ కూడా శ్రీదేవిని వివాహం చేసుకోవాలనుకున్నారని ఆరోపణలు వచ్చాయి. చివరికి ఊహించని విధంగా, శ్రీదేవి నిర్మాత బోనీ కపూర్ను వివాహం చేసుకుంది. బోనీ కపూర్ అప్పటికే వివాహం చేసుకున్నాడు. బోనీ కపూర్ మొదటి భార్య మోనా కపూర్. వారికి అర్జున్, అన్షుల అనే ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. కానీ బోనీ కపూర్ శ్రీదేవిని చాలా ప్రేమించాడు. కానీ ఇది బోనీ కుటుంబ సభ్యులకు నచ్చలేదు.
శ్రీదేవి మనసు గెలుచుకోవడానికి బోనీ కపూర్ ఆరు సంవత్సరాలు కష్టపడ్డాడు. ఆ తర్వాత వారి వివాహం జూన్ 2, 1996న షిర్డీలో జరిగింది. ఈ వివాహం చాలా రహస్యంగా జరిగింది. శ్రీదేవి వివాహం తర్వాత జనవరి 1997లో ఆమె గర్భం దాల్చినట్లు వెలుగులోకి వచ్చింది. దీనితో పెళ్లికి ముందే ఆమె గర్భవతి అని అనేక పుకార్లు వచ్చాయి.
కానీ బోనీ కపూర్ దీనిపై స్పష్టత ఇచ్చారు. "మా వివాహం జూన్ 2, 1996న షిర్డీలో జరిగింది. శ్రీదేవికి జనవరిలో బేబీ బంప్ కనిపించడం ప్రారంభమైంది. దీని కారణంగా ఈ విషయాన్ని వెల్లడించాల్సి వచ్చింది. జాన్వీ కపూర్.. మార్చి 1997లో జన్మించింది. పెళ్లికి ముందు శ్రీదేవి గర్భవతి కాలేదు" అని బోనీ కపూర్ స్పష్టం చేశారు.
