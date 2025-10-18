Rashmika Mandanna: ఆ పని ఇష్టమైనా చేయలేదు.. రష్మిక మందన్నా కష్టాలు అన్నీఇన్నీ కాదు..!!

Rashmika Mandanna Funny Video: హీరోయిన్ల కెరీర్ స్పాన్ చాలా తక్కువ. ఫిజిక్ విషయంలో ఏ మాత్రం తేడా వచ్చినా.. హీరోయిన్గా తీసుకోరు. అందుకే నోరు కట్టుకొని.. కళ్లెదుట స్వీట్స్ ఉన్న కడుపు మాడ్చుకుంటూ.. జిమ్లోనే ఎక్కువ సమయం గడుపుతుంటారు. తాజాగా నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందాన్నాకి కూడా ఇలాంటి పరిస్థితే ఎదురైంది. జిమ్ చేస్తున్న రష్మిక ముందు ఆమెకెంతో ఇష్టమైన డెసర్ట్ ఉంచారు. ఇంకేముంది రష్మిక సిట్యుయేషన్ అన్ని ఉన్న అల్లుడి నోట్లో శని అన్నట్లుగా అయిపోయింది. ఇక ఈ వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట్లో వైరల్గా మారింది. రష్మిక ఎక్స్ప్రెషన్స్ చూసి అందరూ అయ్యో పాపం అంటున్నారు.
తాజాగా రష్మిక ఎదుట నోరూరించే డెసర్ట్ ఉంచారు. అయితే ప్రస్తుతం ఆమె స్ట్రిక్ట్ డైట్లో ఉండటంతో.. దాన్ని తినలేని పరిస్థితి వచ్చింది. ఒకవైపు ఫిట్నెస్ కోసం కష్టం.. మరోవైపు డెస్టర్ట్ అంటే ఇష్టం.. ఈ రెండింటిలో రష్మిక వర్కౌట్నే ఎంచుకుంది. అయితే కళ్లెదుట ఇష్టమైన డెసర్ట్ ఉండటంతో.. రష్మిక ఫేస్లో డిఫరెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కనిపించాయి. ఇక ఈ వీడియోను రష్మికనే స్వయంగా తన సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయగా.. నెటిజన్లు వైరల్ చేస్తూ రకరకాలుగా కామెంట్స్ పెడుతున్నారు. పాపం రష్మిక.. కళ్లముందే ఇష్టమైనవి ఉన్నా తినలేని పరిస్థితి, ఫిట్గా కన్పించాలంటే ఇలాంటి త్యాగాలు చేయాల్సిందే, డెసర్ట్ కంటే రష్మిక ఎక్స్ప్రెషన్నే క్యూట్ అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. సినీ కెరీర్ ప్రారంభం నుంచే రష్మిక తన ఫిట్నెస్పై ఎంత ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుందో తెలిసిన విషయమే. డైలీ వర్కౌట్స్, డైట్ ఫాలో అవుతూ.. స్క్రీన్పై హీరోలకి ఏ మాత్రం తక్కువ కాకుండా ఎంతో అందంగా కనిపిస్తోంది.
ఛలో సినిమాతో టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన రష్మిక మందాన్నా.. ఆ తర్వాత గీతా గోవిందం , పుష్ప , పుష్ప 2 , యానిమల్, ఛావా , కుబేర వంటి సినిమాలతో పాన్ ఇండియా హీరోయిన్గా మారిపోయింది. ప్రస్తుతం రష్మిక థామా, కాంచన 4 , రెయిన్బో, ది గర్ల్ఫ్రెండ్ వంటి సినిమాలు చేస్తోంది. మొత్తానికి రష్మిక షేర్ చేసిన ఈ ఫన్నీ జిమ్ వీడియో.. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
