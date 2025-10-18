English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Rashmika Mandanna: ఆ పని ఇష్టమైనా చేయలేదు.. రష్మిక మందన్నా కష్టాలు అన్నీఇన్నీ కాదు..!!

Rashmika Mandanna: ఆ పని ఇష్టమైనా చేయలేదు.. రష్మిక మందన్నా కష్టాలు అన్నీఇన్నీ కాదు..!!

Actress Rashmika Mandanna: సెలబ్రిటీలు తమ ఫిజిక్, స్టన్నింగ్ లుక్ కోసం డైట్స్, ఎక్సర్‌సైజ్‌లు చేస్తుంటారు. హీరోయిన్ రష్మిక మందాన్న కూడ తన ఫిట్‌నెస్ విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటుంది. ఎప్పుడూ చూసిన గంటలు గంటలు జిమ్‌లోనే గడుపుతుంది. ప్రస్తుతం బ్యాక్ టూ బ్యాక్ మూవీస్‌తో రష్మిక బిజీగా ఉంది. అయితే రష్మికకి డెసర్ట్స్ అంటే చాలా ఇష్టం. తాజాగా జిమ్‌లో వర్కౌట్ చేస్తున్న రష్మిక ముందు డెసర్ట్ పెట్టిన వీడియో.. సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతోంది. 

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Oct 18, 2025, 11:51 AM IST

Trending Photos

Oppo K13X 5G Price: దీపావళి ఆఫర్స్‌ రావాలి బాబు రావాలి.. రూ.3 వేలకే Oppo K13X మొబైల్..
6
Oppo K13X 5G Price: దీపావళి ఆఫర్స్‌ రావాలి బాబు రావాలి.. రూ.3 వేలకే Oppo K13X మొబైల్..
Bank Holiday: రేపు శనివారం బ్యాంకులకు సెలవు.. కారణమేమిటంటే..?
5
Bank Holidays Tomorrow
Bank Holiday: రేపు శనివారం బ్యాంకులకు సెలవు.. కారణమేమిటంటే..?
School Holiday 2025: విద్యార్థులకు పండగే.. దీపావళికి రెండు కాదు ఏకంగా మూడు రోజులు సెలవులు
5
School Holiday
School Holiday 2025: విద్యార్థులకు పండగే.. దీపావళికి రెండు కాదు ఏకంగా మూడు రోజులు సెలవులు
Edge 60 Fusion 5G: దీపావళి ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ ఆఫర్స్.. చార్జర్ ధరకే MOTOROLA Edge 60 Fusion 5G మొబైల్.. ఏకంగా రూ.16 వేల బోనస్!
5
Motorola Edge 60
Edge 60 Fusion 5G: దీపావళి ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ ఆఫర్స్.. చార్జర్ ధరకే MOTOROLA Edge 60 Fusion 5G మొబైల్.. ఏకంగా రూ.16 వేల బోనస్!
Rashmika Mandanna: ఆ పని ఇష్టమైనా చేయలేదు.. రష్మిక మందన్నా కష్టాలు అన్నీఇన్నీ కాదు..!!

Rashmika Mandanna Funny Video: హీరోయిన్ల కెరీర్ స్పాన్ చాలా తక్కువ. ఫిజిక్ విషయంలో ఏ మాత్రం తేడా వచ్చినా.. హీరోయిన్‌గా తీసుకోరు. అందుకే నోరు కట్టుకొని.. కళ్లెదుట స్వీట్స్ ఉన్న కడుపు మాడ్చుకుంటూ.. జిమ్‌లోనే ఎక్కువ సమయం గడుపుతుంటారు. తాజాగా నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందాన్నాకి కూడా ఇలాంటి పరిస్థితే ఎదురైంది. జిమ్‌ చేస్తున్న రష్మిక ముందు ఆమెకెంతో ఇష్టమైన డెసర్ట్ ఉంచారు. ఇంకేముంది రష్మిక సిట్యుయేషన్ అన్ని ఉన్న అల్లుడి నోట్లో శని అన్నట్లుగా అయిపోయింది. ఇక ఈ వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట్లో వైరల్‌గా మారింది. రష్మిక ఎక్స్‌ప్రెషన్స్ చూసి అందరూ అయ్యో పాపం అంటున్నారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

తాజాగా రష్మిక ఎదుట నోరూరించే డెసర్ట్ ఉంచారు. అయితే ప్రస్తుతం ఆమె స్ట్రిక్ట్ డైట్‌లో ఉండటంతో.. దాన్ని తినలేని పరిస్థితి వచ్చింది. ఒకవైపు ఫిట్‌నెస్ కోసం కష్టం.. మరోవైపు డెస్టర్ట్ అంటే ఇష్టం.. ఈ రెండింటిలో రష్మిక వర్కౌట్‌నే ఎంచుకుంది. అయితే కళ్లెదుట ఇష్టమైన డెసర్ట్ ఉండటంతో.. రష్మిక ఫేస్‌లో డిఫ‌రెంట్‌ ఎక్స్‌ప్రెషన్స్ కనిపించాయి. ఇక ఈ వీడియోను రష్మికనే స్వయంగా తన సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయగా.. నెటిజన్లు వైరల్ చేస్తూ రకరకాలుగా కామెంట్స్ పెడుతున్నారు. పాపం రష్మిక.. కళ్లముందే ఇష్టమైనవి ఉన్నా తినలేని పరిస్థితి, ఫిట్‌గా కన్పించాలంటే ఇలాంటి త్యాగాలు చేయాల్సిందే, డెసర్ట్ కంటే రష్మిక ఎక్స్‌ప్రెషన్‌నే క్యూట్ అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. సినీ కెరీర్ ప్రారంభం నుంచే రష్మిక తన ఫిట్‌నెస్‌పై ఎంత ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుందో తెలిసిన విషయమే. డైలీ వర్కౌట్స్, డైట్ ఫాలో అవుతూ.. స్క్రీన్‌పై హీరోలకి ఏ మాత్రం తక్కువ కాకుండా ఎంతో అందంగా కనిపిస్తోంది.  

ఛలో సినిమాతో టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన రష్మిక మందాన్నా.. ఆ తర్వాత గీతా గోవిందం , పుష్ప , పుష్ప 2 , యానిమల్, ఛావా , కుబేర వంటి సినిమాలతో పాన్ ఇండియా హీరోయిన్‌గా మారిపోయింది. ప్రస్తుతం రష్మిక థామా, కాంచన 4 , రెయిన్‌బో, ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్ వంటి సినిమాలు చేస్తోంది. మొత్తానికి రష్మిక షేర్ చేసిన ఈ ఫన్నీ జిమ్ వీడియో.. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

Also Read: Samantha: నేనేమి పర్ఫెక్ట్ అమ్మాయిని కాదు.. నేను చాలా తప్పులు చేశాను: సమంత  

Also Read: Bigg Boss Season 9: బిగ్‌బాస్‌ రియాల్టీ షోకి షాక్.. కంటెంట్‌పై విమర్శలు.. బ్యాన్ చేయాలంటూ డిమాండ్..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Rashmika MandannaActress Rashmika MandannaHeroine Rashmika MandannaRashmika Mandanna EngagementRashmika Mandanna Funny Gym Video

Trending News