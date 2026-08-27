Tollywood Heroine swetha Lakshman shocking statement saha movie: ఇటీవల కొన్ని సినిమాలలో ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్లలో చేసే కామెంట్ లు వారి సినిమాకు ప్రత్యేకంగా హైప్ ను తీసుకొచ్చి పెడుతున్నాయి. కొంత మంది కావాలని కాంట్రవర్సీగా మాట్లాడితే, మరికొంత మంది మాత్రం తమ సినిమా ప్రమోషన్ ల కోసం చేసే కామెంట్స్ నెట్టింట వైరల్ అవుతుంటాయి. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా.. సహా మూవీ ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ హైదరాబాద్ లో జరిగింది. దీనిలో హీరోయిన్ శ్వేత చేసిన కామెంట్ లు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
Actress #SwethaLakshman’s BOLDEST & SHOCKING STATEMENT about her upcoming film #Sahaa :
“ఈ సినిమా చూసి మీరు DISAPPOINT అయితే,
నేను AMEERPET CENTERలో నుంచుని గుండు గీసుకుంటా…!!” 😳😬 pic.twitter.com/C2gunMgejt
— Rangasthalam (@RangasthalamIN) August 27, 2026
శివకుమార్ కాసారం- శ్వేతా లక్ష్మణ్ లీడ్ రోల్లో సహామూవీలో నటించారు. దీనికి నిశాంత్ దోటి దర్శకత్వం వహించారు. రొమాంటిక్, లవ్ స్టోరీతో ఈ మూవీ తెరకెక్కించారు.ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ 4న థియేటర్లలో విడుదలకానుంది. ఈ క్రమంలో మేకర్స్ గురువారం ట్రైలర్ రిలీజ్ చేశారు.
హైదరాబాద్లో జరిగిన ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్లో నటీనటులు, ప్రొడ్యూసర్ బన్నివాసు తదితరులు పాల్గొన్నారు. అయితే..ఈ మూవీ తప్పకుండా హిట్ కొడుతుందని సినిమా టీమ్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. అయితే.. హీరోయిన్ శ్వేత మాట్లాడుతూ..ఈ మూవీకి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తారని అన్నారు. ఏ ఒక్కరు కూడా డిసాప్పాయింట్ మెంట్ తో వెళ్లరనిఅన్నారు.
ఒకవేళ ఎవరైన డిసాప్పాయింట్ అయితే తాను అమీర్ పేట్ సెంటర్ లో గుండు కొట్టించుకుంటానంటూ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్ లు చేశారు. అంతే కాకుండా.. ఒక తోపు సినిమాను చూడబోతున్నామని అంచనాలు పెట్టకోవాలన్నారు. మీరు అనుకున్నదాంట్లో ఎక్కడైన తేడా వస్తే తనకు కాల్ చేసి బూతులు తిట్టాలని బంపర్ ఆఫర్ ఇచ్చారు. ఈ కామెంట్స్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ గా మారాయి.
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