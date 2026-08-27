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Swetha Lakshman Video: అమీర్‌ పేట్ సెంటర్‌లో గుండు కొట్టించుకుంటా.!. హీరోయిన్ శ్వేతా లక్ష్మణ్‌ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్.. వీడియో..

Saha movie trailer launch in Hyderabad: శివకుమార్‌ కాసారం- శ్వేతా లక్ష్మణ్‌ లీడ్ రోల్​లో నటించిన సినిమా సహా మూవీ  సెప్టెంబర్‌ 4న థియేటర్లలో సినిమా విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో హీరోయిన్ శ్వేత ఈ మూవీపై చేసిన కామెంట్స్ నెట్టింట వైరల్ గా మారాయి.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 27, 2026, 05:29 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 05:35 PM IST
Swetha Lakshman Video: అమీర్‌ పేట్ సెంటర్‌లో గుండు కొట్టించుకుంటా.!. హీరోయిన్ శ్వేతా లక్ష్మణ్‌ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్.. వీడియో..
Image Credit: actressswethainsahamovieevent

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Swetha Lakshman Video: అమీర్ పేట్ సెంటర్ లో గుండు కొట్టించుకుంటా..?.. సహా మూవీ హీరోయిన్ శ్వేతా లక్ష్మణ్‌.. వీడియో..
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