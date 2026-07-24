Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /వినోదం
  • /ఒక్క ఛాన్స్ ప్లీజ్ అంటున్న భామలు.. ఏళ్లు గడిచినా ఫేటు మారని భామలు..

ఒక్క ఛాన్స్ ప్లీజ్ అంటున్న భామలు.. ఏళ్లు గడిచినా ఫేటు మారని భామలు..

Heroins: ఎపుడు వచ్చామన్నది కాదు.. బుల్లెట్ దిగిందా లేదా అనేదే సినిమా ఇండస్ట్రీలో కావాల్సింది. ఎన్నో ఏళ్లుగా ఇండస్ట్రీలో ఉన్నామన్నది ముఖ్యం కాదు.క్రేజ్‌తో వరుస అవకాశాలు అందుకునే వాళ్లకే సినీ ఇండస్ట్రీ అందలం ఎక్కిస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో సినీ ఇండస్ట్రీలో యాక్ట్రెస్‌గా మంచి పేరు తెచ్చుకున్న కొంత మంది భామలకు ఇప్పటికీ సరైన బ్రేక్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 24, 2026, 01:30 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 01:30 PM IST
ఒక్క ఛాన్స్ ప్లీజ్ అంటున్న భామలు.. ఏళ్లు గడిచినా ఫేటు మారని భామలు..
Image Credit: Heroins (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఒక్క ఛాన్స్ ప్లీజ్ అంటున్న భామలు.. ఏళ్లు గడిచినా ఫేటు మారని భామలు..
Heroins30 min ago
2
Rajin Kamal Multistarrer34 min ago
3
Nagarjuna38 min ago
4
Samsung Galaxy S25 5g42 min ago
5
SIR1 hr ago