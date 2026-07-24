/ఒక్క ఛాన్స్ ప్లీజ్ అంటున్న భామలు.. ఏళ్లు గడిచినా ఫేటు మారని భామలు..

Waiting For Break : ఒకప్పుడు తెలుగులో తమ యాక్టింగ్తో మాయ చేసిన ఈ హీరోయిన్స్ సరైన హిట్లు లేక ఫేడవుట్ అయిపోయారు. కేవలం సామాజిక మధ్య గ్లామర్ షోకే పరిమితమయ్యారు. కనుమరుగైపోతున్న కెరీర్కు ప్రాణం పోసుకునేందుకు.. పోయిన క్రేజ్ను తిరిగి పొందేందుకు కి వీళ్లంతా కిందా మీదా అవుతున్నారు.
మాళవిక నాయర్..
దాదాపు దశాబ్దం క్రితం ‘ఎవడే సుబ్రహ్మణ్యం’ లాంటి చిత్రంతో డీసెంట్ ఎంట్రీ ఇచ్చిన మాళవిక నాయర్కు .. ఆ తర్వాత ఎన్ని ప్రాజెక్ట్స్ చేసినా స్టార్ డమ్ మాత్రం అందని ద్రాక్షనే అయింది. దీంతో రూట్ మార్చి ఇన్ స్టాలో హాట్ ట్రీట్ చేస్తోంది ఈ భామ.. మొన్నీమధ్యే శర్వానంద్ హీరోగా నటించిన ‘బైకర్’ సినిమాతో పలకరించింది. ఇందులో ఫుల్ గ్లామర్ షో చేసినా కూడా మాళవికకు ఆఫర్స్ మాత్రం రావడం లేదు. దాంతో మళ్లీ సోషల్ మీడియాకే పరిమితయ్యారు.
ప్రియా భవానీ శంకర్..
కోలీవుడ్లో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న హీరోయిన్ ప్రియా భవానీ శంకర్. తెలుగులో మాత్రం అస్సలు కలిసి రాలేదు. చేసిన సినిమాలన్నీఒక్కటంటే ఒక్కటి హిట్ కాలేకపోయాయి. దీంతో ప్రెజెంట్ సైలెంట్ మోడ్లోకి వెళ్లిపోయింది. ప్రస్తుతం రవితేజ లాంటి మాస్ హీరో సరసన ఇరుముడి సినిమాలో నటిస్తోంది. ఈ ప్రాజెక్ట్తో టాలీవుడ్లో జెండా పాతేయాలని చూస్తోంది. ఈ సినిమా హిట్ అనేది రవితేజ కెరీర్కు కూడా కీలకం అని చెప్పాలి. ఆగస్ట్ 21న విడుదల కానుంది.
నభా నటేష్..
ఇస్మార్ట్ శంకర్ సినిమాతో ఓవర్ నైట్ స్టార్ హీరోయిన్గా ఇలాయించింది. ఇస్మార్ట్ బ్యూటీ నభా నటేష్. ఆ తర్వాత యాక్సిడెంట్ కెరీర్ పరంగా బ్రేక్ రావడంతో ఈ భామకు సక్సెస్ అనేది మళ్లీ రాలేదు. హిట్స్ లేకపోవడంతో ఫేస్ బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్లలో కేవలం అందాల ప్రదర్శనకే పరిమితమైపోయారు. అయితే ఇన్నాళ్లకు నిఖిల్ స్వయంభు మూవీపై భారీ ఆశలే పెట్టుకుంది. ‘నాగబంధం’తో పలకరించినా పెద్దగా ఒరిగిందేమి లేదు. స్వయంభుతోనే అదృష్టాన్ని మరోసారి పరీక్షించుకుంటూ ఉంటుంది. మొత్తానికి వీళ్లకు హిట్ పడితే గానీ కెరీర్ ముందుకెళ్లేలా కనబడటం లేదు.
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