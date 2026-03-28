ZEE5 OTT Streaming Hey Balwanth: ‘హే బల్వంత్’ నరేష్ టైటిల్ రోల్లో సుహాస్ హీరోగా తెరకెక్కిన చిత్రం. ఈ కామెడీ డ్రామా మార్చి 31 నుంచి తెలుగు, తమిళ్, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో జీ5 ఓటీటీ ఫ్లాట్ ఫామ్ లో స్ట్రీమింగ్ కు రానుంది. గోపి ఆచార్య దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాకు ఈ చిత్రానికి కో రైటర్గానూ వర్క్ చేశారు. సుహాస్, శివానీ నాగరం హీరో హీరోయిన్లుగా యాక్ట్ చేశారు. త్రిశూల్ విజనరీ స్టూడియోస్ బ్యానర్పై బి.నరేంద్ర రెడ్డి ఈ చిత్రాన్ని ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా నిర్మించారు.
గుంటూరు నేపథ్యంలో ‘హే బల్వంత్’ చిత్రాన్ని రూపొందించారు. యువకుడైన కృష్ణ(సుహాస్)కు తండ్రి వ్యాపారాన్ని కొనసాగించాలనే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. అయితే తన తండ్రి చేసే బిజినెస్ ఏంటో తెలిసి అవాక్కవుతాడు. అదే సమయంలో మిత్ర(శివానీ నాగరం)తో లవ్ లో పడతాడు. మిత్ర ఓ ఎన్జీఓను నడుపుతుంటుంది. ప్రేమ, నైతిక విలువలు, తన తండ్రి రావు బల్వంత్ చేస్సే బిజినెస్ విషయం తెలిస్తే ఏమవుతుందనే ఆలోచనల మధ్య కృష్ణ సతమతమవుతాడు. ఈ క్రమంలో వచ్చే కామెడీ ప్రేక్షకులను గిలిగింతలు పెటుతుంది. తండ్రీ కొడుకు మధ్య అనుబంధం. అసలేం జరిగిందనే నిజానిజాలు, చివరకు ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకున్నారు అనేదే ఈ సినిమా అసలుసిసలు కథా వస్తువు.
ఈ సందర్భంగా సుహాస్ మాట్లాడుతూ.. ఈ చిత్రం తన మనుసుకు నచ్చింది. ఎందుకంటే ఇది ఆశయాలు, కుటుంబం, మనం ఎక్కువగా పట్టించుకోని నైతిక సందిగ్ధత గురించి చెప్పే చిత్రమిది. సినిమాలో మంచి కామెడీ ఉంది. అలాగే హృదయాన్నిహత్తుకునే సెంటిమెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. నిజాయతీతో చేసిన మంచి ప్రయత్నమిది. ఈ సినిమా ఇప్పుడు జీ5 ద్వారా ప్రేక్షకుల చేరువ కానుంది. ఇది మరింత ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతుందని నమ్మకముందన్నారు.
సీనియర్ నటుడు వి.కె.నరేష్ మాట్లాడుతూ హే బల్వంత్ సినిమాలో తండ్రీ కొడుల మధ్య ఉన్న అనుబంధాన్ని ఎంతో హృద్యంగా త చూపించారు. ఇందులో బల్వంత్ పాత్ర చేయటం సాధారణ విషయం కాదు. నటుడిగా నాలో భిన్నమైన కోణాన్ని ఆవిష్కరించిన సినిమా అని చెప్పుకొచ్చారు. వైవిధ్యమైన, అర్థవంతమైన తెలుగు కథలను ఎప్పటికప్పుడు ప్రోత్సహించే జీ5లో ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్కు రావడం హ్యాపీగా ఉందన్నారు.
