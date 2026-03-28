Hey Balwanth OTT Streaming: జీ5 ఓటీటీలో ‘హే బ‌ల్వంత్‌’.. మార్చి 31 నుంచి స్ట్రీమింగ్..

Hey Balwanth ZEE5 OTT Streaming: ఎప్ప‌టిక‌ప్పుడు వైవిధ్య‌మైన కంటెంట్‌తో ప్రేక్ష‌కుల‌ను అల‌రిస్తోన్న పూర్తి స్వదేశి ఓటీటీ ఫ్లాట్‌ఫామ్ జీ5. ఈ ఓటీటీ ఫ్లాట్ ఫామ్ నుంచి మ‌రో సూప‌ర్‌హిట్ చిత్రం ‘హే బ‌ల్‌వంత్‌’ ఆడియన్స్ ముందుకు రాబోతుంది. దీనికి సంబంధించిన ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ డేట్ అఫీషియల్ గా ప్రకటించారు.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 28, 2026, 07:00 AM IST

Vijay Rashmika: ఒక్క రాత్రికి ఏకంగా రూ.2.3 లక్షలు ఖర్చుపెట్టిన విజయ్ దేవరకొండ-రష్మిక..!
5
Vijay Rashmika: ఒక్క రాత్రికి ఏకంగా రూ.2.3 లక్షలు ఖర్చుపెట్టిన విజయ్ దేవరకొండ-రష్మిక..!
Daily Astrology: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈ 2 రాశులకు అదృష్టం ఏదో విధంగా తలుపు తడుతుంది!
5
Daily Astrology: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈ 2 రాశులకు అదృష్టం ఏదో విధంగా తలుపు తడుతుంది!
IPL 2026: ఐపీఎల్ లవర్స్‌కి బంపర్ న్యూస్.. నేడే హైదరాబాద్‌ మ్యాచ్‌ టికెట్లు రిలీజ్‌!
5
IPL 2026: ఐపీఎల్ లవర్స్‌కి బంపర్ న్యూస్.. నేడే హైదరాబాద్‌ మ్యాచ్‌ టికెట్లు రిలీజ్‌!
Ram Navami 2026: శ్రీరామ నవమి రోజు ఈ 5 పనులు పొరపాటున చేయకండి..!
5
Ram Navami 2026: శ్రీరామ నవమి రోజు ఈ 5 పనులు పొరపాటున చేయకండి..!
ZEE5 OTT Streaming Hey Balwanth: ‘హే బల్వంత్’ నరేష్ టైటిల్ రోల్లో సుహాస్ హీరోగా తెరకెక్కిన చిత్రం.  ఈ కామెడీ డ్రామా మార్చి 31 నుంచి తెలుగు, తమిళ్, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో జీ5 ఓటీటీ ఫ్లాట్ ఫామ్ లో స్ట్రీమింగ్ కు రానుంది. గోపి ఆచార్య ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించిన ఈ  సినిమాకు  ఈ చిత్రానికి కో రైట‌ర్‌గానూ వ‌ర్క్ చేశారు. సుహాస్‌, శివానీ నాగరం హీరో హీరోయిన్లుగా యాక్ట్ చేశారు. త్రిశూల్ విజ‌న‌రీ స్టూడియోస్ బ్యాన‌ర్‌పై బి.న‌రేంద్ర రెడ్డి ఈ చిత్రాన్ని ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా నిర్మించారు. 

గుంటూరు నేప‌థ్యంలో ‘హే బ‌ల్వంత్‌’ చిత్రాన్ని రూపొందించారు. యువ‌కుడైన కృష్ణ‌(సుహాస్‌)కు తండ్రి వ్యాపారాన్ని కొన‌సాగించాల‌నే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. అయితే త‌న తండ్రి చేసే బిజినెస్ ఏంటో తెలిసి అవాక్కవుతాడు. అదే స‌మ‌యంలో మిత్ర‌(శివానీ  నాగ‌రం)తో లవ్ లో పడతాడు. మిత్ర ఓ ఎన్‌జీఓను న‌డుపుతుంటుంది. ప్రేమ, నైతిక విలువలు, తన తండ్రి రావు బల్వంత్ చేస్సే బిజినెస్ విషయం తెలిస్తే ఏమ‌వుతుంద‌నే ఆలోచ‌న‌ల‌ మధ్య కృష్ణ‌ సతమతమవుతాడు. ఈ క్ర‌మంలో వ‌చ్చే కామెడీ ప్రేక్షకులను గిలిగింతలు పెటుతుంది. తండ్రీ కొడుకు మ‌ధ్య అనుబంధం. అస‌లేం జ‌రిగింద‌నే నిజానిజాలు, చివ‌ర‌కు ఎలాంటి నిర్ణ‌యం తీసుకున్నారు అనేదే ఈ సినిమా అసలుసిసలు కథా వస్తువు.  

ఈ సంద‌ర్భంగా సుహాస్ మాట్లాడుతూ.. ఈ  చిత్రం తన మనుసుకు నచ్చింది. ఎందుకంటే ఇది ఆశయాలు, కుటుంబం, మనం ఎక్కువగా పట్టించుకోని నైతిక సందిగ్ధత గురించి చెప్పే చిత్రమిది. సినిమాలో మంచి కామెడీ ఉంది. అలాగే హృద‌యాన్నిహ‌త్తుకునే సెంటిమెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. నిజాయ‌తీతో చేసిన మంచి  ప్ర‌య‌త్నమిది. ఈ సినిమా ఇప్పుడు జీ5 ద్వారా ప్రేక్షకుల చేరువ కానుంది. ఇది మ‌రింత ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతుంద‌ని న‌మ్మ‌క‌ముందన్నారు.  

సీనియ‌ర్ న‌టుడు వి.కె.న‌రేష్ మాట్లాడుతూ హే బల్వంత్ సినిమాలో తండ్రీ కొడుల మధ్య ఉన్న అనుబంధాన్ని ఎంతో హృద్యంగా త చూపించారు. ఇందులో బల్వంత్ పాత్ర చేయ‌టం సాధార‌ణ విష‌యం కాదు. న‌టుడిగా నాలో భిన్న‌మైన కోణాన్ని ఆవిష్క‌రించిన సినిమా అని చెప్పుకొచ్చారు. వైవిధ్య‌మైన‌, అర్థవంతమైన తెలుగు కథలను ఎప్పటికప్పుడు ప్రోత్సహించే జీ5లో ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్కు రావడం హ్యాపీగా ఉందన్నారు.  

Also Read:​ ‘దురంధర్’ సినిమాపై నోరు మెదపని ఖాన్స్ త్రయం.. ఇతర ఇండస్ట్రీ హీరోలు..

Also Read:​ Dhurandhar The Revenge: ‘దురందర్ 2’లో ప్రధాని మోడీ.. దావూద్ లదే రోల్..

ZEE5 భారతదేశంలో అతిపెద్ద స్వదేశి ఓటీటీ ఫ్లాట్‌ఫామ్స్‌. ఎప్ప‌టిక‌ప్పుడు కొత్త కంటెంట్ తో  ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్‌ను కోరుకునే కోట్లాది ప్రేక్షకులకు అనేక భాషల్లో అందిస్తూ ప్రతి కుటుంబానికి చేరువుంది. ZEE ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ఎంటర్‌ప్రైజెస్ లిమిటెడ్ (ZEEL) అనే గ్లోబల్ కంటెంట్ సంస్థ నుంచి ఇది స్టార్ట్ అయింది. వీడియో ఆన్ డిమాండ్ ప్లాట్‌ఫామ్‌గా ZEE5 విస్తృతమైన కంటెంట్ లైబ్రరీని అందిస్తోంది. ఇందులో 4,071కు పైగా సినిమాలున్నాయి.  1,800కు పైగా టీవీ షోలు, 422కు పైగా వెబ్ ఒరిజినల్స్, 4,492కు పైగా మ్యూజిక్ వీడియోలు, ఇంకా 1.35 లక్షల గంటలకు పైగా కంటెంట్ అందుబాటులో ఉండటం విశేషం. 

జీ5 హిందీ, తమిళం, తెలుగు, బెంగాళీ,  గుజరాతీ, పంజాబీ మలయాళం, కన్నడ, మరాఠీ, ఇంగ్లీష్, ఒరియా, భోజ్‌పురిలలో కంటెంట్ అందిస్తోంది. అలాగే 7 రకాల వ్యక్తిగత, ప్రాంతీయ సబ్‌స్క్రిప్షన్ ప్యాక్స్ ద్వారా వివిధ రకాల ప్రేక్షకులకు వినోదాన్ని అందిస్తోంది. ZEE5లో ఒరిజినల్ షోలు, భారతీయ, అంతర్జాతీయ సినిమాలు, టీవీ కార్యక్రమాలు, పిల్లల కోసం షోలు, న్యూస్, లైవ్ టీవీ వంటి విభిన్న కంటెంట్ అందుబాటులో ఉందన్నారు. అలాగే ప్రపంచ స్థాయి టెక్నాలజీ భాగస్వామ్యాలతో రూపొందించిన శక్తివంతమైన టెక్ స్టాక్ వల్ల, ZEE5 అనేక డివైసులు, ప్లాట్‌ఫార్ములు, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్‌లో స్మూత్‌గా పనిచేసే అనుభవాన్ని అందిస్తోందన్నారు. 

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

