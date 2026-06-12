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Hindi Actress:అల్లు అర్జున్, విజయ్ దేవరకొండ అని తమిళనాడు సీఎం చేసిన హిందీ హీరోయిన్.. విజయ్ సూపర్ స్టార్ కాదంట!

Hindi Actress:హిందీ టెలివిజన్ షో Laughter Chefs Unlimited Entertainment Season 3లో జరిగిన ఒక సరదా సంఘటన ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఈ షోలో నటి తేజస్వి ప్రకాష్ మాట్లాడిన కొన్ని మాటలు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి.

Written ByVishnupriya
Published: Jun 12, 2026, 01:16 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 01:19 PM IST
Hindi Actress:అల్లు అర్జున్, విజయ్ దేవరకొండ అని తమిళనాడు సీఎం చేసిన హిందీ హీరోయిన్.. విజయ్ సూపర్ స్టార్ కాదంట!
Image Credit: laughterchef(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Hindi Actress:అల్లు అర్జున్, విజయ్ దేవరకొండ అని తమిళనాడు సీఎం చేసిన హిందీ హీరోయిన్..
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