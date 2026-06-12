/Hindi Actress:అల్లు అర్జున్, విజయ్ దేవరకొండ అని తమిళనాడు సీఎం చేసిన హిందీ హీరోయిన్.. విజయ్ సూపర్ స్టార్ కాదంట!

Hindi Actress:లాఫ్టర్ చెఫ్ షోలో భాగంగా ఒక సెలబ్రిటీ పేరును గుర్తించే గేమ్ నిర్వహించారు. ఇందులో పాల్గొన్న నటి నందినికి "తమిళనాడు సీఎం ఎవరు?" అనే ప్రశ్న అడిగారు. అయితే ఆమెకు వెంటనే సమాధానం తెలియకపోవడంతో "తెలియదు" అని చెప్పింది.
దీంతో పక్కన ఉన్న వారు ఆమెకు ఒక క్లూ ఇచ్చారు. "సూపర్ స్టార్" అని చెప్పడంతో నందిని వెంటనే "అల్లు అర్జున్?" అని ప్రశ్నించింది. ఆమె సమాధానం విన్న వెంటనే అక్కడున్న వారంతా నవ్వేశారు. అప్పుడు "కాదు" అని చెప్పగా, నందిని "మీరే సూపర్ స్టార్ అన్నారు కదా" అంటూ స్పందించింది.
ఆ తర్వాత మరో క్లూ ఇచ్చారు. "విజయ్" అని చెప్పగానే నందిని వెంటనే "విజయ్ దేవరకొండ?" అని అడిగింది. కానీ అది కూడా సరైన సమాధానం కాదు. ప్రశ్నకు సంబంధించిన వ్యక్తి తమిళ నటుడు, రాజకీయ నాయకుడు విజయ్ అని చెప్పిన తర్వాత ఆమె ఆశ్చర్యపోయింది.
ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ముఖ్యంగా తెలుగు ప్రేక్షకులు ఈ వీడియోపై ఆసక్తికరమైన కామెంట్లు చేస్తున్నారు. కొందరు అల్లు అర్జున్ మరియు విజయ్ దేవరకొండల క్రేజ్ దేశవ్యాప్తంగా ఎంతగా ఉందో దీనివల్ల తెలుస్తోందని అంటున్నారు. మరికొందరు మాత్రం తమిళ స్టార్ విజయ్ను గుర్తుపట్టకపోవడం ఆశ్చర్యంగా ఉందని వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు.
ఇటీవల తెలుగు హీరోలు అల్లు అర్జున్, విజయ్ దేవరకొండలకు ఉత్తర భారతదేశంలో కూడా మంచి గుర్తింపు వచ్చింది. వారి సినిమాలు హిందీలో డబ్ అయి పెద్ద ఎత్తున ప్రేక్షకాదరణ పొందుతున్నాయి. అందుకే నందిని వెంటనే వారి పేర్లను గుర్తు చేసుకుని చెప్పి ఉండొచ్చని అభిమానులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
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