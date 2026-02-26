English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Holashtak 2026: హోలాష్టకం అంత డెంజరా.?.. ఎప్పటి వరకు..?.. ఈ కాలంలో మర్చిపోయి కూడా చేయకూడని పనులు ఏమిటంటే..?

Holashtak effect before holi 2026: ముఖ్యంగా హోలాష్టకం నేపథ్యంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని పండితులు పలుసూచలను చేస్తున్నారు. ఈ కాలంలో గ్రహల గమనాలు కొన్నిసార్లు గతి తప్పిచెడు ఫలితాలు కల్గజేస్తాయని పండితులు జ్యోతిష్య పండితులు చెప్తున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 26, 2026, 06:17 PM IST
  • హోలాష్టకం పరిహారాలు..
  • పలు సూచనలు చేసిన పండితులు..

Holashtak 2026 devotees must do and avoid these on eight days from february 24 to march 3: దేశ మంతట ఎక్కడ చూసిన హోలీ పండగ సంబరాల్లో ఉన్నారు. కానీ ఈ సారి హోలీ రోజున అంటే మార్చి3న చంద్రగ్రహణం నేపథ్యంలో ప్రజలు పెద్ద సమస్యల్లో పడ్డారు. హోలీని మార్చి 3కు బదులుగా మార్చి4న జరుపుకొవాలని చెప్తున్నారు. అయితే.. కాముడి దహనం పౌర్ణమి మాత్రం యథా ప్రకారం మార్చి2న జరుపుకొవాలని చెప్తున్నారు. కానీ మార్చి 3న మాత్రం కేతు గ్రస్త చంద్ర గ్రహణం నేపథ్యంలో ప్రజలు అలర్ట్ గా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. గ్రహణం సమయం అయితే మధ్యాహ్నం 3. 20 నిముషాల నుంచి సాయంత్రం 6.10వరకు పట్టువిడుపు స్నానాలు చేసుకొవాలంటున్నారు.

గ్రహణ సమయంలో మంత్ర జపం, దేవుడి స్తోత్రాలు జపించాలని చెప్తున్నారు. దీన్ని సూతక కాలంగా చెప్తారు. ఈ సమయంలో తినడం, చంద్రకిరణాలు మన మీద పడేలాబైట తిరగడం చేయోద్దని చెప్తున్నారు. గ్రహణం అయిపోయక.. విడుపు స్నానం ఆచరించి ఆ తర్వాత మరల గ్రహణ శాంతి దానాలు, పరిహరాలు చేసుకొవాలి. అయితే.. ముఖ్యంగా ఫిబ్రవరి 24న నుంచి మార్చి 3 వరకు ఉన్న ఎనిమిది రోజుల్ని హోలాష్టకం రోజులుగా చెప్తారు.

ఈ ఎనిమిది రోజులు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎవరితో గొడవలు, వాగ్వాదంకు దిగకూడదు. ఈ సమయంలో గ్రహాలన్ని కూడా నీచంలోకి వెళ్తాయి. దేవుడి శక్తి కూడా కొంచెం కలి ప్రభావం కారణంగా వీక్ గా ఉంటుంది. పాప గ్రహాలు విచ్చలవిడిగా తమ చెడు ప్రభావంను చూపిస్తాయి. అందుకే ఈ కాలంలో ఎక్కువగా చెతబడి, బాణమతీలను ఎక్కువగా చెస్తారని గ్రామీణ ప్రాంతంలో చెప్తారు. అందుకే ఈ ఎనిమిది  రోజులు జుట్టు విరబొసుకుని బైటకు వెళ్లకూడదు.

గోర్లు కత్తిరించి బైటపడేయ కూడదు. ఇతరుల దుస్తులు వేసుకొకూడదు. మీ బట్టలు ఇతరులకు ఇవ్వకూడదు. అదే విధంగా కొత్త బట్టలు, బంగారం వంటివి కొనకూడదు. కొత్తగా ఇళ్లు కొనడం, వ్యాపారాలు ప్రారంభించడం వంటివి చేయకూడదు.

Read more: Premanand ji On Holi Video: ఆ రోజు హోలీ ఆడితే చిక్కుల్లో పడటం ఖాయం.!. అసలు విషయం బైటపెట్టిన ప్రేమానంద్ జీ మహారాజ్.. వీడియో..

 ప్రయాణాలు మానుకొవాలి.  వీలైనంత ఎక్కువగా హనుమాన్ ఆరాధన చేయాలి. ప్రతిరోజు నెయ్యితో దీపారాధన చేయాలి. చౌరస్తాలో నిమ్మకాయల్ని, రోడ్డుపైన కాయిన్ లు, ఏదైన వస్తువులు పడిపోతే వాటిని తీసుకొని ఇంటికి రావడం వంటి పనులు పొరపాటున కూడా చేయకూడదు. (గమనిక.. ఈ స్టోరీ పూర్తిగా నమ్మకం, విశ్వాసాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. దీనికి జీ తెలుగు మీడియా బాధ్యత వహించదు..)

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

