Erra Cheera Movie: నటకిరీటి రాజేంద్రప్రసాద్ మనవరాలు బేబీ సాయి తేజస్విని ఎర్రచీర మూవీతో తెరంగేట్రం చేయనుంది. సుమన్ బాబు స్వీయ దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ సినిమా.. సెన్సార్ కంప్లీట్ చేసుకుంది. మూవీ చూసిన సెన్సార్ బోర్డు.. హార్రర్ సన్నివేశాలు ఎక్కువగా ఉండడంతో A సర్టిఫికెట్ ఇచ్చింది. శ్రీ పద్మాయల ఎంటర్టైన్మెంట్స్, శ్రీ సుమన్ వెంకటాద్రి ప్రొడక్షన్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. మదర్ సెంటిమెంట్, హార్రర్, యాక్షన్ బ్యాక్డ్రాప్ తీసుకున్న సుమన్ బాబు.. ఈ సినిమాలో ఓ కీలక పాత్ర కూడా పోషించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. ఫిబ్రవరి 6వ తేదీన ప్రేక్షకుల ముందుకు ఎర్రచీర సినిమాను తీసుకువస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.
హార్ట్ పేషంట్స్ ఈ సినిమాకు వచ్చేముందు తగు జాగ్రత్తలు తీసుకుని రావాలని డైరెక్టర్ ముందే ఓ చిన్న రిక్వెస్ట్ చేశారు. సినిమాలోని సోల్ మనం ఫీల్ అవ్వాలంటే.. కచ్చితంగా థియేటర్లోనే చూడాలని అన్నారు. సౌండింగ్, విజువలైజేషన్ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుందని.. ఫిబ్రవరి 6వ తేదీన ప్రతి ఒక్కరు థియేటర్కు వచ్చి సినిమా చూడాలని కోరారు.
నిర్మాతలలో ఒకరైన ఎన్వీవీ సుబ్బారెడ్డి (సుభాష్) మాట్లాడుతూ.. సినిమా కంటెంట్ డివోషనల్ టచ్ ఉంటుందన్నారు. ఇంటర్వెల్ బ్యాంగ్.. క్లైమాక్స్ మూవీకి హైలైట్గా నిలుస్తాయని చెప్పారు. ప్రేక్షకులు ఆదరించాలని కోరారు. శ్రీరామ్, కమల్ కామరాజు, కారుణ్య చౌదరి, అయ్యప్ప పి శర్మ , సురేష్ కొండేటి, రఘుబాబు తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. గోపి విమల పుత్ర డైలాగ్స్ రాయగా.. సినిమాటోగ్రఫీ బాధ్యతలు చందు నిర్వర్తించారు. ఎడిటర్గా వెంకట ప్రభు పనిచేయగా.. ప్రమోద్ పులిగార్ల మ్యూజిక్ అందజేశారు.
టెక్నికల్ టీమ్
==> ఆర్ట్ - నాని, సుభాష్
==> స్టంట్స్ - నందు,
==> మాటలు - గోపి విమల పుత్ర,
==> సినిమాటోగ్రఫీ - చందు
==> ఎడిటర్ - వెంకట ప్రభు,
==> చీఫ్ కో డైరెక్టర్ - నవీన్ రామ నల్లం రెడ్డి,
==> BGM- ఎస్ చిన్న
==> సంగీతం - ప్రమోద్ పులిగార్ల
==> సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ - ప్రదీప్
==> PRO - సురేష్ కొండేటి
==> సమర్పణ - బేబీ డమరి ప్రజెంట్స్
==> నిర్మాత - ఎన్. వి. వి. సుబ్బారెడ్డి ( సుభాష్), సుమన్ బాబు,
==> కథ స్క్రీన్ ప్లే, దర్శకత్వం - సుమన్ బాబు.
